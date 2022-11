Guignolée à Rivière-du-Loup : des besoins toujours importants

Noël approche à grands pas et déjà les préparatifs vont bon train dans les commerces de Rivière-du-Loup. Petit à petit la fébrilité commence à gagner plusieurs personnes, mais pour d’autres l’approche de Noël ne fait qu’augmenter leur désarroi voire même leur désespoir. La Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup sollicite cette année encore votre sens du partage à l’occasion de la Grande Guignolée alors que les activités de financement pour l'aide alimentaire débuteront le 23 novembre.

Comme l’an dernier, il n’y aura pas de cueillette aux portes, et ce sont les dons en argent qui seront privilégiés. Chaque foyer a reçu avec le publisac de ce 23 novembre une enveloppe au nom de La Guignolée pour vous permettre de faire votre don. Il y aura aussi des points de collectes dans les marchés d'alimentation et dans certains milieux de travail.

Notez également que les dons de denrées non périssables sont toujours acceptés et ils seront recueillis par l'équipe du Carrefour d’initiatives populaires jusqu’au 20 décembre.

Vous pourrez faire parvenir votre don par la poste au nom de SSVP de Rivière-du-Loup, case postale 602, G5R 3Z3, ou le déposer au presbytère ou à la quête. Faites votre chèque au nom de la SSVP de Rivière-du-Loup (Société de Saint-Vincent-de-Paul). Vous avez également la possibilité de procéder par dépôt direct (Interac) en composant l’adresse suivante : [email protected] (La réponse à la question de sécurité est : Guignolée).

La SSVP pourra émettre des reçus pour les dons de 20 $ et plus si vous en faites la demande à la même adresse courriel ou si vous utilisez l’enveloppe de la Guignolée dans votre publisac et inscrivez votre nom et adresse complète.

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS

La Grande Guignolée des médias sera également de retour le jeudi 1 décembre. Préparez vos sous car vous serez sollicités à divers coins des rues de la ville par des employés d’Info Dimanche, CIEL-FM, CIBM-FM et CIMT-TV. Les dons recueillis serviront à préparer les paniers de Noël qui seront offerts à des personnes plus démunies.

PANIERS DE NOËL

Comme à l’habitude, les personnes désireuses de recevoir un partage de Noël devront s’inscrire auprès de La Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup (section masculine) à l’église Saint-Patrice (porte du côté sud de la sacristie) pour les gens de ce secteur, les 14, 15 et 16 décembre entre 8 h 30 et 12 h; au sous-sol de la sacristie de Saint-Ludger pour les personnes de ce secteur les 15 et 16 décembre seulement entre 8 h 30 et 12h; au local de l’âge d’or, soit au 15 rue Frontenac les 15 et 16 décembre seulement entre 8 h 30 et 12h pour les personnes de St-François.

Les paniers sont réservés aux personnes les plus démunies ou à faible revenu. L’âge limite pour les demandeurs ou demandeuses est fixé à 64 ans. On exige une preuve de résidence lors de l’inscription : carte d’assurance maladie valide avec photos pour toute la famille, permis de conduire ou bail de location.

Plusieurs commerces et agents d’affaires ont reçu une lettre les invitant à faire un don, mais la Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup invite toutes les classes d’affaires à faire leur part dans la mesure du possible.

L'organisme profite aussi de cette occasion pour remercier à l’avance tous les commerces, tous les médias et toutes les personnes qui collaborent à la cueillette des dons lors de La Grande Guignolée de Noël.