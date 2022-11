Campagne des paniers de Noël dans Les Basques

Habituellement, le temps des Fêtes signifie, pour la plupart, des réjouissances, des rapprochements et des partages avec les gens aimés. Après deux années de rencontres annulées ou réduites au minimum, nombreux citoyens espèrent enfin pouvoir se rassembler «normalement» cette année.

Pour certains, cependant, il y aura peut-être plus de monde autour de la table, mais pas nécessairement plus de choses sur la table. Une trop grande partie de la population des Basques ne peut pas vraiment goûter la joie de se retrouver autour de repas pour Noël, parce que, semaine après semaine, elle peine à boucler son budget. Plus que jamais, Les Basques souhaitent que tous les citoyens puissent fêter Noël dans la dignité.

C’est pourquoi la population est appelée à donner généreusement pour la campagne des Paniers de Noël 2022 dans les Basques qui s’amorce dès maintenant.

En 2020 et en 2021, en raison des nombreuses consignes sanitaires en place, ce ne sont que les dons en argent qui ont pas été recueillis. À la place, des Paniers sous forme de bons d’achat dans les épiceries locales ont été donnés. Puisque cela favorise l’autonomie, cette formule appréciée de tous est de retour cette année.

Dans un souci d’équité, toutes les municipalités de la MRC sont dorénavant desservies, et il n’y a plus d’âge limite pour présenter une demande. Compte tenu du contexte économique et de l’augmentation des prix à la consommation qui touche tout le monde, une forte augmentation des demandes est anticipée. Les citoyens qui peuvent donner sont donc appelés à être généreux.

Il est possible de faire un don en postant un chèque à l’ordre des Paniers de Noël 2022 et en le faisant parvenir à l’adresse suivante : Campagne des Paniers de Noël 2022, Poste Restante, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0



Cette année encore, du 14 novembre au 18 décembre, il sera aussi possible de faire un don en rajoutant directement le montant choisi à la facture d’épicerie au IGA de Trois-Pistoles.

Dans tous les cas, il est possible de recevoir (par la poste ou par courriel) un reçu d’impôts pour tout don de 20$ et plus.

Les paniers de Noël sont réservés aux familles et personnes à faibles revenus. Les formulaires pour faire la demande d’un panier de Noël seront disponibles dès le 8 novembre à La Maison Le Puits située au 276, rue Langlais à Trois-Pistoles, via leur page Facebook, ainsi que dans l’édition de novembre du Journal l’Horizon. Il est aussi possible de l’obtenir, sur demande, au [email protected] .

Les formulaires doivent parvenir au Comité des Paniers de Noël au plus tard le 3 décembre. Les paniers seront distribués à compter du 16 décembre.