Rétrospective 2021, décembre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Normande Bossé et ses 136 enfants

Condamnée à ne pas avoir d’enfants biologiques en raison de graves problèmes de santé, Normande Bossé était loin de se douter qu’elle élèverait pas moins de 136 enfants dans sa grande maison ancestrale de la rue du Patrimoine à Cacouna. Pendant 26 ans, elle et son conjoint, Yvon Desjardins, ont donné sans compter afin de permettre à plusieurs jeunes hommes de connaitre un meilleur sort en les recevant sous leur toit, en famille d’accueil. À la suite de la publication de cet article, plusieurs personnes qui avaient été hébergées chez Mme Bossé ont repris contact avec elle. De nombreux internautes ont aussi partagé des témoignages et des commentaires positifs sur notre page Facebook et notre site Web, démontrant l’influence de cette famille d’accueil sur le parcours de plus d’une centaine d’adolescents.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/445722/normande-bosse-et-ses-136-enfants

Rivière-du-Loup prend en charge la caserne incendie de Saint-Éloi

La gestion du Service de sécurité incendie de Saint-Éloi, dans les Basques, sera dorénavant la responsabilité de la Ville de Rivière-du-Loup et de son Service de sécurité incendie. Une nouvelle entente de services entre les deux parties a été conclue du 1er janvier au 31 décembre 2022.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/446120/riviere-du-loup-prend-en-charge-la-caserne-incendie-de-saint-eloi

Enlèvement, séquestration et tentative de meurtre à Rivière-du-Loup et Saint-Antonin

Sauter hors d’un véhicule en mouvement ou mourir par balle, c’est le choix qui aurait été imposé à la victime présumée de trois personnes arrêtées au cours du mois de décembre par les policiers de la Sûreté du Québec, Ricky Royea, 35 ans, Jean Junior L’Arêche Baptiste, 32 ans et Mélissa Gagnon-Bélanger, 35 ans, des résidents de Rivière-du-Loup et Saint-Épiphane. Ils ont été accusés en lien avec la découverte d’un homme gravement blessé en bordure de l’autoroute 85 à Saint-Antonin en aout dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/446090/enlevement-sequestration-et-tentative-de-meurtre-a-riviere-du-loup-et-saint-antonin

Santé mentale : les demandes d'aide s'empilent au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent connait une augmentation significative du nombre de demandes de services en santé mentale ces derniers mois. La liste d’attente des adultes compte 530 usagers, alors que la cible du CISSS est plutôt de 335, soit presque 200 de plus…et l’année financière n’est pas encore terminée. La situation est plus critique dans le secteur est du Bas-Saint-Laurent, alors que les demandes sont passées de 418 en 2019-2020 (pré-pandémie de COVID-19) à 730 en 2021-2022, soit une hausse de 74 %.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/445704/sante-mentale-les-demandes-daide-sempilent-au-bas-saint-laurent

Nouvelle surface synthétique : Rivière-du-Loup donne son appui

Le 13 décembre, la Ville de Rivière-du-Loup a confirmé sa volonté de participer au financement de l’acquisition et de l’aménagement d’une nouvelle surface de jeu synthétique sur le terrain de football situé près de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Les élus ont adopté une résolution appuyant la demande d’aide financière du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Le projet de surface synthétique est évalué à 1,8 M$.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/446246/nouvelle-surface-synthetique-riviere-du-loup-donne-son-appui

Rivière-du-Loup aimerait que le Manoir Fraser soit occupé à l’année

Alors que le processus d’acquisition du Manoir Fraser est pratiquement complété, la Ville de Rivière-du-Loup ne cache pas qu’elle aimerait que le bâtiment patrimonial puisse être apprécié 12 mois par année. Un projet à cet effet est d’ailleurs dans les plans et une demande de subvention sera effectuée. Si l’acquisition du bâtiment est chiffré à 328 000 $, on estime qu’environ 365 000 $ de plus seront nécessaires aux travaux de mises au norme souhaités.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/446247/riviere-du-loup-aimerait-que-le-manoir-fraser-soit-occupe-a-lannee

Temps des Fêtes : restrictions dans les commerces, les restaurants et à la maison

Devant «l'explosion des cas» de COVID-19 qui se poursuit au Québec et la menace du variant Omicron, une situation qu’il estime «critique», le premier ministre François Legault a annoncé une série de mesures sanitaires en vue de la période des Fêtes. La limite de personnes pouvant se rassembler dans les domiciles privés lors des Fêtes n’est pas passée à 20, comme prévu. Elle est plutôt demeurée à 10 et la capacité d’accueil dans les commerces et les restaurants a été diminuée de 50 % pour tenter de freiner la propagation du virus dans la population.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/446515/temps-des-fetes-restrictions-dans-les-commerces-les-restaurants-et-a-la-maison

Cindy Ouellet et l’importance de tirer le maximum de chaque occasion

L’athlète paralympique Cindy Ouellet a un parcours unique, une histoire parsemée d’embuches et d’obstacles qu’ils ne l’ont toutefois jamais arrêtée. Résiliente, persévérante et passionnée, la Louperivoise souhaite profiter de chaque journée et surtout tirer le maximum de chaque occasion qui s’offre à elle. «On peut tirer des leçons de chaque expérience, qu’elle soit positive ou négative.»

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/446501/cindy-ouellet-et-limportance-de-tirer-le-maximum-de-chaque-occasion

Alex-Ann Gamache, boursière de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec a dévoilé les noms des récipiendaires de ses différentes bourses pour l’année 2021. Parmi la liste des athlètes-étudiants récompensés, on retrouve le nom de la joueuse de baseball Alex-Ann Gamache de Saint-Antonin, qui a mis la main sur une bourse d’excellence académique de 4000 $.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/446355/alex-ann-gamache-boursiere-de-la-fondation-de-lathlete-dexcellence-du-quebec

Une centaine de cadeaux pour Noël, grâce aux policiers de la Sûreté du Québec

Les policiers du poste de la MRC de Témiscouata ont assurément donné un bon coup de main au père Noël, le 8 décembre. Grâce à leur implication dans la communauté, 140 cadeaux personnalisés seront remis à des enfants de familles défavorisées, en collaboration avec les maisons de la famille de la région.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/noel/446486/une-centaine-de-cadeaux-pour-noel-grace-aux-policiers-de-la-surete-du-quebec

Plus de 7 000 comprimés de speed accrochés aux branches d’un arbre au Kamouraska

Lors d’une perquisition menée sur un lot à bois du rang d’Anjou à Saint-Gabriel-Lalemant le 12 mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont découvert le pot aux roses dans un sac de plastique accroché aux branches d’un arbre. Il s’y trouvait près de 7 000 comprimés de métamphétamine (speed) appartenant au trafiquant de stupéfiants Pierre-Michel Chénard. En raison d’une entente intervenue entre la procureure de la Couronne et l’avocate de la défense l’accusé a été condamné à purger une peine de 42 mois d’emprisonnement pour l’ensemble de ces délits, dont il lui reste 950 jours à purger en soustrayant la détention préventive.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/446490/plus-de-7-000-comprimes-de-speed-accroches-aux-branches-dun-arbre-au-kamouraska

Superkarting Rivière-du-Loup : «On tire la plug, ça vient de s’éteindre, c’est terminé» - Roland Voyer

Terminé, le vrombissement des karts défilant à vive allure dans les rues de Rivière-du-Loup, du moins à court et moyen terme. Le promoteur du Superkarting de Rivière-du-Loup, Roland Voyer, a confirmé avec regret que son événement ne sera pas de retour. Une annonce «définitive», a-t-il dit, le 13 décembre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/446662/on-tire-la-plug-ca-vient-de-seteindre-cest-termine-roland-voyer

Aménagements sportifs : un projet de 800 000 $ au Collège Notre-Dame

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a récemment déposé au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur un projet évalué à 800 000 $ afin de réaménager son terrain extérieur pour y ajouter des usages sportifs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/446801/amenagements-sportifs-un-projet-de-800-000-$-au-college-notre-dame

Annie St-Pierre trace son chemin jusqu’aux Oscars

Depuis sa première mondiale en janvier 2021 au festival Sundance, le court métrage «Les grandes claques» de la réalisatrice louperivoise Annie St-Pierre a récolté de nombreuses récompenses à l’international. Sa toute dernière nomination en est une de prestige. Le film figure parmi la liste courte (l'équivalent de la demi-finale) de la sélection des Oscars, dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction. Info Dimanche s’est entretenu avec la cinéaste la journée même de cette annonce :

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/447085/annie-st-pierre-trace-son-chemin-jusquaux-oscars

Collision mortelle sur l’autoroute 20 à Cacouna

Un accident mortel impliquant un poids lourd et un véhicule utilitaire sport est survenu près de la sortie 521 de l’autoroute 20, dans le secteur de Cacouna, ce jeudi 23 décembre vers 8 h 40. La Sûreté du Québec a confirmé le décès du conducteur de la voiture, qui se trouvait seul à bord.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/447246/collision-mortelle-sur-lautoroute-20-a-cacouna

Philippe Blier bat son record personnel au développé couché

Même s’il a été privé de compétitions et d’entrainements pendant plus d’un an entre le printemps 2020 et l’été 2021, la résilience du dynamophile Philippe Blier a payé. L’athlète de Pohénégamook a retrouvé toute sa puissance, à un point tel qu’il a récemment battu son record personnel au développé couché (bench press), une réussite qui lui fait du bien, et dont il n’est pas peu fier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/447197/philippe-blier-bat-son-record-personnel-au-developpe-couche

«Il n'y a jamais eu autant de gens malades de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent» - Dr Sylvain Leduc

«Aujourd'hui, si on prend une photo, il n'y a jamais eu autant de gens malades de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent», a laissé tomber le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, le 21 décembre. Il confirme que le variant Omicron a été détecté dans la région, ce qui explique la hausse fulgurante du nombre de cas observée depuis les derniers jours. La situation ne s’est pas améliorée depuis.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/446982/il-ny-a-jamais-eu-autant-de-gens-malades-de-la-covid-19-au-bas-saint-laurent