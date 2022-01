Rétrospective 2021, décembre (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Bientôt du nouveau au centre-ville de Rivière-du-Loup

Le centre-ville de Rivière-du-Loup accueillera bientôt de la nouveauté. Les hommes d’affaires Yves Gagnon et Yvan Thibault ont annoncé le 1er décembre avoir fait l’acquisition de deux propriétés inoccupées de la rue Lafontaine (Chez Antoine et Villa Raphaële) afin d’y réaliser un projet d’envergure au cours des prochains mois. Une consultation publique sera organisée par la Ville de Rivière-du-Loup concernant la démolition de la Villa Raphaële, puisque 85 lettres d’opposition lui ont été transmises par les citoyens.

Les partenaires financiers de la SÉMER contraints d’injecter des fonds

Une somme totale de 450 000 $ devait être versée par les actionnaires publics et privés de la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER), afin de renflouer, à court terme, son fonds de roulement. Il s’agit de contributions remboursables, selon le président Michel Lagacé, qui a confirmé le 1er décembre qu’il ne faut pas attendre la première goutte de gaz naturel liquéfié avant 2023. Un autre rebondissement dans ce dossier.

Négociations des CPE : une grève générale illimitée déclenchée le 1er décembre

Les parents ont dû trouver d'autres solutions afin de faire garder leurs enfants au cours du mois de décembre, puisque les syndiquées des centres de la petite enfance (CPE) affiliés à la CSN sont entrées en grève générale le 1er décembre. Les CPE dont le personnel est syndiqué avec la CSN ont fermé leurs portes jusqu’au 13 décembre. L’entente de principe a été adoptée à 93 %. Parmi les gains réalisés, le syndicat a obtenu un rattrapage salarial de 18 % pour les éducatrices qualifiées et les éducatrices spécialisées, ainsi que des augmentations variant entre 8 % et 12,5 % pour les autres appellations d’emploi, pour lesquelles le gouvernement n’offrait au départ que 6 %.

Une grande roue accessible gratuitement au Carré Dubé

La corporation Noël Chez nous à Rivière-du-Loup a offert un cadeau de Noël aux Louperivois et aux citoyens de la région. Avec la participation de quelques partenaires financiers, une grande roue à l’accès gratuit a été installée au Carré Dubé du 9 au 12 décembre. Environ 3 000 personnes se sont déplacées pour participer à cet événement. La relance probable de Noël Chez nous a été annoncée pour 2022.

Québec ne prendra pas en charge la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins

Le service de traverse entre Trois-Pistoles et les Escoumins ne tombera pas sous la responsabilité de la Société des traversiers du Québec, du moins, à court terme. C’est ce qu’a confirmé le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, dans une lettre déposée à l’Assemblée nationale. Le service géré par la Compagnie de navigation des Basques devra continuer de financer ses opérations sans le support du gouvernement du Québec. Elle pourra toutefois bénéficier d’un nouveau programme d’aide annoncé en octobre.

Premier Tech annonce la création d’une équipe cycliste développement U23

L’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup n’est peut-être plus présente au sein du World Tour, la série de compétitions phares du cyclisme sur route professionnel, mais elle s’est récemment assurée de rester impliquée de près dans le développement et la mise en valeur du cyclisme canadien et international. La multinationale a annoncé la création d’une équipe U23 à la fin du mois de novembre.

Grande illumination : des milliers de lumières pour les travailleurs de la santé et les gens malades

Pour une deuxième année, la première devant public, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a illuminé des milliers d’ampoules devant le Centre hospitalier du Grand-Portage dans le cadre de la Grande illumination Les Électriciens Desjardins le 8 décembre. L’objectif? Mettre un peu de lumière dans les yeux du personnel de la santé, des usagers et de la population. La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a mis en vente des milliers de lumières dans le cadre de la Grande illumination Les Électriciens Desjardins. Chaque dollar sera versé à la Fondation pour développer des projets en santé destinés à la population de la région.

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a des projets pour plusieurs dizaines de millions de dollars

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a plusieurs projets en marche : nouvelle signature architecturale et paysagère, centre d’interprétation terrestre du béluga, nouveau centre administratif et communautaire, développement économique sur la réserve de Kataskomiq, projet d’aquaculture et acquisition de terrains.

JM Bastille modernise ses installations pour traiter les électroménagers

Plusieurs personnes ont remarqué une importante structure en construction sur le terrain arrière de l’entreprise JM Bastille de Rivière-du-Loup. Une ligne de tri automatisée pour les métaux non ferreux y sera montée, a confirmé le président Pierre-Luc Bastille. Cet ajout devrait être opérationnel au printemps prochain.

Une unité d’hémodialyse débordée à Rivière-du-Loup

L’unité d’hémodialyse du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) roule à plein régime, à un point tel qu’elle ne réussit pas à répondre à toutes les demandes. Actuellement, faute de plages horaires disponibles, cinq patients sont référés à Rimouski pour recevoir leur traitement.

Quinze employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent suspendus sans solde

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a pris la décision de suspendre sans solde 15 employés non vaccinés contre la COVID-19 qui refusaient de se soumettre aux trois tests de dépistage hebdomadaires obligatoires.

90 % des plastiques agricoles non-récupérés : une situation à redresser au Bas-Saint-Laurent

Chaque année, des centaines de tonnes de plastique sont générées par les pratiques agricoles et acéricoles des producteurs du Bas-Saint-Laurent. Pourtant, trop peu de ces matières sont récupérées. Une situation qui doit être corrigée et des initiatives nées dans les MRC des Basques et du Témiscouata pourraient servir d’exemples. La MRC des Basques est celle qui fait le mieux au niveau du recyclage de ces matières (récupération d’environ 73 %), notamment parce qu’elle procède à une collecte porte-à-porte dédiée spécifiquement aux plastiques agricoles. À elle seule, la MRC de Témiscouata récupère 80 % des tubulures de plastique grâce à un partenariat entre la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata et la Société VIA de Rivière-du-Loup. En 2019, Recyc-Québec affirmait que le Bas-Saint-Laurent occupait la 3e place des régions les plus utilisatrices de plastiques au Québec.

