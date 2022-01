Rétrospective 2021, novembre (1ere partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

52 médailles pour les Loups-Marins à Québec

Trente-sept nageurs des Loups-Marins de Rivière-du-Loup se sont déplacés vers Québec, du 22 au 24 octobre dernier, afin de participer à une deuxième compétition officielle cette année. Avec une récolte de 52 médailles, les nageurs et nageuses de Rivière-du-Loup ont terminé au 2e rang des médailles après le club de Québec, une performance impressionnante.

Services de garde : 1087 nouvelles places subventionnées au Bas-Saint-Laurent

Le premier ministre, François Legault, et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, lançaient, le 21 octobre 2021, le Grand chantier pour les familles qui vise à offrir à chaque enfant un accès à une place en service de garde au Québec. Dans la foulée de ce lancement, le gouvernement annonce la création de 1087 nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE) dans la région du Bas-St-Laurent d’ici 2025.

Carole-Anne Roussel passe en finale du Concours OSM 2021

La chanteuse soprano de Rivière-du-Loup, Carole-Anne Roussel, a confirmé sa place en finale au Concours OSM de l’Orchestre symphonique de Montréal, le 1er novembre. Il s’agissait pour l’artiste âgée de 26 ans d’une deuxième expérience de concours en peu de temps.

A-85 : ouverture complète d’un 1er tronçon à Saint-Antonin

Plus de deux ans après le début du chantier, les usagers de la route bénéficient maintenant de quatre voies pour circuler sur la nouvelle autoroute 85, dans le secteur de Saint-Antonin. Cette ouverture complète d’un premier tronçon, sur une distance de 3,4 kilomètres, a eu lieu le 11 novembre, a confirmé mardi le ministère des Transports.

Le Tribunal administratif du travail rejette deux plaintes contre la Municipalité de Saint-Antonin

L’ex-directeur général de la Municipalité de Saint-Antonin Gino Dubé a été débouté par le Tribunal administratif du travail le 21 octobre. La juge administrative Myriam Bédard a rejeté ses deux plaintes concernant du harcèlement psychologique et les 20 jours de suspension qui lui ont été imposés le 16 octobre 2019 par la Municipalité.

Un don de 50 paires de bottes pour des enfants dans le besoin

Deux hommes d’affaires de la région, soit Pierre Dubillard, propriétaire des restaurants McDonalds du KRTB et Martin Girard, propriétaire de Cubik chaussures, se sont unis le 1er novembre dernier afin de remettre 50 paires de bottes au programme Tournesol du CLSC. Grâce à leur générosité, ce sont plusieurs enfants de la région qui seront adéquatement chaussés pour l’hiver à venir. Il s’agissait d’une 2e édition de l’événement.

Cédérick Ruest-Lajoie à Dubaï pour une compétition internationale

Le quilleur Cédérick Ruest-Lajoie s’est envolé pour rejoindre Dubäi, aux Émirats arabes unis, le 1er novembre. L’athlète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac a représenté le Canada lors du Championnat mondial IBF.

Un homme ramasse 57 masques jetables lors d'une marche à Rivière-du-Loup

Avec la pandémie, un nombre considérable de déchets tels que les masques jetables s’accumulent dans l’environnement. Pour le Louperivois Jean de Lorimier, il est plus qu’important de faire sa part en contribuant à leur ramassage. Le 31 octobre dernier, il en a ramassé 57.

7,7 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à 690 foyers de la MRC des Basques

Dans la foulée du dévoilement des projets permettant de desservir l’ensemble du territoire avec Internet haute vitesse, on a annoncé un investissement de 7,7 millions de dollars pour couvrir les municipalités de la MRC des Basques qui n’avaient pas été incluses auparavant.

Ainsi par l’entremise de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, 690 foyers des municipalités de Sainte-Françoise, de Sainte-Rita, de Saint-Guy, de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Clément et de Saint-Médard auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d’ici septembre 2022. L’entreprise de télécommunication recevra une somme de 6,3 M$ pour soutenir ce déploiement.

Sophie Deraspe remporte un prix RÉAL pour son film «Antigone»

La réalisatrice louperivoise Sophie Deraspe a remporté le 3 novembre un prix RÉAL 2020-2021 remis par l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec dans la catégorie oeuvre de fiction pour son film «Antigone», une adaptation du drame de Sophocle dans le contexte d'une famille immigrante kabyle à Montréal.

Petites municipalités, petits salaires?

À l’aube des élections municipales, certains directeurs généraux expliquaient le manque de candidatures à la mairie par des salaires trop bas pour être attrayants. Info Dimanche s’est penché sur la question en dressant l'état des lieux, où de profonds écarts ont été observés entre les municipalités.

Mairie de Rivière-du-Loup : Sylvie Vignet ne regrette rien

Élue mairesse de Rivière-du-Loup le 5 novembre 2017 après 12 années comme conseillère du district de la Plaine, Sylvie Vignet, n'a jamais eu la langue dans sa poche. Franche et directe, elle a été pour plusieurs «la voix citoyenne» de Rivière-du-Loup» lors de ses 16 ans de politique municipale et plus particulièrement pour les quatre dernières années. Retour sur son expérience en politique municipale.

Le cinéaste dégelisien Rafaël Ouellet remet un don à sa ville natale

Le cinéaste Rafaël Ouellet a remis un don de 1 500 $ à la ville de Dégelis, afin de la remercier de l’inestimable appui à son plus récent film «Arsenault & fils», qui en était alors à ses derniers préparatifs cet automne.

Tous les résultats des élections municipales 2021

C'était jour d'élections dimanche au Québec, alors que les citoyens étaient appelés à choisir de nouveaux élus municipaux. Dans la région, plusieurs candidats avaient déjà été élus par acclamation le 1er octobre dernier. Toutefois, quelques luttes animaient certaines municipalités, pensons notamment à Dégelis, à Saint-Antonin, à L'Isle-Verte, à Trois-Pistoles et Saint-Jean-de-Dieu. Résultats ici.

170 km/h sur la route 289 à Saint-Alexandre

Le mardi 2 novembre dernier, vers 13 h 30, un automobiliste roulant à tombeau ouvert sur la route 289 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’est vu remettre un constat d’infraction de 1 538 $ d’amende pour un grand excès de vitesse. Il a aussi vu son permis de conduire sanctionné de 18 points d’inaptitude.

Serge Pelletier est le nouveau préfet de la MRC de Témiscouata

Les citoyens de la MRC de Témiscouata ont choisi par 532 voix de majorité Serge Pelletier comme nouveau préfet. «Je veux être un leader rassembleur, miser sur le travail collaborateur, des chantiers collectifs et une vision commune», a mentionné M. Pelletier à la suite de son élection.

Le député Bernard Généreux officiellement assermenté

En prévision de la reprise des travaux parlementaires qui avait lieu le 22 novembre, Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, était de passage à Ottawa pour sa cérémonie d’assermentation, lui permettant officiellement de siéger au sein de la 44e législature.

L’église Saint-Ludger : version 2021

Le Conseil de fabrique de la paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup a présenté le 10 novembre la version 2021 de l’église Saint-Ludger, transformée récemment pour permettre la location de son espace central à des organismes pour des activités de groupes, notamment des conférences ou des assemblées.

Karl Boucher quitte les 3L, Fabien Dubé nommé DG par intérim

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a annoncé que l’entraineur adjoint Fabien Dubé occupera le poste de directeur général par intérim jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. M. Dubé prend le relais de Karl Boucher qui a remis sa démission aux propriétaires dans la soirée du 10 novembre.

Louis Lahaye Roy remporte une 3e place au 14e Grand Slam de poésie

Un membre de la délégation de Slam Rivière-du-Loup, Louis Lahaye Roy de Mont-Carmel, a terminé au 3e rang de la compétition de poésie nationale Grand Slam de la Ligue québécoise de slam qui avait lieu du 5 au 7 novembre à Montréal.

Vanessa Ayers nommée athlète féminine de l’année

La belle saison qu’a connue Vanessa sur la scène provinciale, en athlétisme, a été célébrée, le dimanche 14 novembre. L’athlète de Rivière-Bleue a été sacrée athlète féminine de l’année chez les moins de 20 ans dans le cadre du Gala Athlètas de la Fédération québécoise d’athlétisme.

Une nouvelle école dans les plans à Saint-Antonin

Le conseil d’administration du Centre de services scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup a adopté une résolution pour demander au ministère de l’Éducation l’autorisation et l’argent pour aller de l’avant avec un projet de construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur Rivière-Verte à Saint-Antonin.

Délinquant dangereux : le multirécidiviste Jean-Guy Lefebvre en prison pour deux ans

L’agresseur sexuel multirécidiviste Jean-Guy Lefebvre de Saint-Jean-de-la-Lande, âgé de 69 ans, a été condamné le 11 novembre à purger une peine d’emprisonnement globale de cinq ans, dont il lui reste deux années à purger dans un pénitencier fédéral.

Fenêtre sur les bélugas : un site d’observation terrestre à Cacouna

Trois ministres du gouvernement du Québec étaient à Cacouna le 15 novembre pour annoncer la réalisation d’un site d’observation terrestre des bélugas sur la montagne de Gros-Cacouna en collaboration avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM).

