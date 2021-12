Rétrospective 2021, octobre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Le meilleur boudin du Québec serait-il à Rivière-du-Loup?

L’Association québécoise du goûte-boudin de Boucherville (AQGBB) tient sa troisième édition du meilleur boudin ce weekend. Quelque 23 participants sont inscrits à ce concours dont deux entreprises de Rivière-du-Loup, Boucherie Bégin et le Restaurant La Porte Arrière.

Manifestation de clôture de la Marche mondiale des femmes : les droits des femmes autochtones à l’avant-plan

Plusieurs rassemblements étaient prévus à travers le Québec pour clôturer la 5e action de la Marche mondiale des femmes, ce dimanche 17 octobre. Au Bas-Saint-Laurent, plus de 200 personnes se sont réunies à Cacouna, sur le site sacré de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, afin de rappeler l’urgence d’agir face aux discriminations, injustices, meurtres et disparitions des femmes autochtones à travers le Canada.

S’inspirer de la nature comme matière première

Dans son petit atelier niché au creux de la forêt à une dizaine de minutes de la voie publique la plus près à Lac-des-Aigles, l’artiste visuelle Andrée Bélanger approfondit ses connaissances de la nature qu’elle transposera à travers ses œuvres. Depuis les derniers mois, elle travaille sur un projet bien particulier : transformer des végétaux forestiers et des minéraux en encres naturelles pour créer des aquarelles.

Sylvie Vignet devient copropriétaire de Rivière-du-Loup Toyota

C’est un retour au bercail pour la mairesse sortante de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, qui rejoint Rivière-du-Loup Toyota, après quatre ans à la mairie, mais cette fois, à titre directrice générale. Rappelons que Mme Vignet y a occupé le poste de contrôleuse financière de nombreuses années avant d’être élue à la tête de la Ville en 2017.

Le KRTB aux prises avec des enjeux importants de littératie

Une proportion importante de la population du KRTB peine à comprendre des textes longs et plus complexes. Une situation «inquiétante» à laquelle il faut s’intéresser - d’autant plus qu’elle n’est pas unique à la région – selon la Fondation pour l’alphabétisation.

Le litre d'essence passe au-dessus de 1,50 $ dans la région

Les automobilistes de la région ont eu toute une surprise ce mardi 19 octobre, alors que de nombreux détaillants affichent maintenant le litre d'essence au-dessus de la barre de 1,50 $. La hausse a notamment été remarquée dans le secteur de Saint-Antonin et à Rivière-du-Loup.

Traverse de Rivière-du-Loup : détails sur le sondage de la Chambre de commerce

Le 12 octobre dernier, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) a rendu disponible les résultats du sondage auprès de ses membres concernant le dossier du service de traversier entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent. Info Dimanche vous présente plus en détail certains aspects de ce rapport.

Crimes sexuels: Kevin St-Onge condamné à deux ans moins un jour de prison

Après avoir plaidé coupable à plus d’une vingtaine de chefs d’accusation, dont leurre sur huit personnes mineures, Kevin St-Onge de Saint-Pascal a été condamné à purger une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour, assortie d’une période de probation de trois ans, ce jeudi 21 octobre, au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Incendie d'une caravane à Rivière-du-Loup

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup ont combattu un incendie qui a complètement ravagé une caravane à sellette et endommagé un garage dans le secteur de la rue Saint-Pierre ce vendredi 22 octobre, en fin d’avant-midi.

Attaque à l'arme blanche dans le stationnement d'une station-service de la rue Lafontaine

Un homme dans la vingtaine a été blessé par une arme blanche à la suite d’une altercation avec deux autres individus en octobre à Rivière-du-Loup. L'attaque a eu lieu dans le stationnement du Couche-Tard situé sur le coin des rues Lafontaine et Dollard.

Vol qualifié : quatre ans de prison pour Maxim Roy et Yohan Sylvain-Bourgelas

Les auteurs du vol qualifié perpétré au dépanneur St-André de Rivière-du-Loup le 13 janvier 2019 en soirée, Maxim Roy et Yohan Sylvain-Bourgelas, ont été condamnés à une peine de quatre ans de prison le 22 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Les employés syndiqués de Prelco déclenchent la grève

Les travailleurs syndiqués de l'entreprise Prelco de Rivière-du-Loup sont en grève. Réunis lors d’une assemblée générale le dimanche 24 octobre, 57 % des 156 employés présents ont rejeté l’entente de principe conclue il y a quelques jours entre leur syndicat et la direction. La production est maintenant suspendue à Rivière-du-Loup et transférée dans les autres usines du groupe.

Un homme, un kilt et son chien de traineau

Le ciel était gris et la pluie omniprésente. Pourtant, le long de la route 132, entre Saint-André-de-Kamouraska et Rivière-du-Loup, un homme et une Husky poursuivaient un voyage qu’ils ont entamé ensemble il y a plus de huit mois en Colombie-Britannique. Une grande aventure de plus de 7000 kilomètres d’un bout à l’autre du pays que la météo n’allait simplement pas interrompre cette journée-là.

Gabriel Bourque, fidèle à lui-même avec le Rocket

L’attaquant Gabriel Bourque s’est peut-être distancé du hockey professionnel pendant quelques mois l’hiver dernier, cette pause pleinement assumée n’a rien changé de son attitude envers le jeu. Le trentenaire revient cette saison avec la même fougue qui a caractérisé la carrière professionnelle qu’il mène depuis 10 ans. Il compte d’ailleurs tout donner pour aider l’équipe à gagner et les jeunes à progresser. Et personne n’en est surpris.

Investissements estimés à plus de 11 M$ chez Surplus Général Tardif

L’entreprise Surplus Général Tardif de Saint-Antonin doublera sa superficie au cours de la prochaine année. L’homme d’affaires René Filion confirme qu’une somme estimée à plus de 11 millions de dollars sera investie afin de procéder à l’agrandissement du bâtiment situé sur la rue Lévesque.

Le CPE temporaire de Saint-Arsène ouvre ses portes

Le lundi 25 octobre, les 21 enfants inscrits au CPE de Saint-Arsène ont pu fréquenter les installations temporaires aménagées dans le Centre communautaire Morneau, à deux pas du site de construction. Dès que ce sera possible, ils intègreront leurs nouveaux locaux, dont la livraison est prévue à l’été 2022.

«Combattre le why-why» en nomination aux Prix littéraires du Gouverneur général 2021

Le livre «Combattre le why-why» de l’auteure de théâtre louperivoise Rébecca Déraspe est en nomination aux Prix littéraires du Gouverneur général 2021. Ces prestigieux prix récompensent les meilleurs livres de langue française et de langue anglaise au Canada dans sept catégories.

Soucy Industriel acquiert Protek Hydraulique

L’entreprise Soucy Industriel de Rivière-du-Loup a fait l’acquisition de son voisin d’en face sur la rue Témiscouata, Protek Hydraulique. «C’est une nouvelle page d’histoire pour Soucy Industriel. Ce qu’ils font, ce sont souvent des choses qui sont demandées en chantier. C’est naturel de travailler ensemble et nous partageons les mêmes valeurs», a commenté Frédérick Soucy, propriétaire de Soucy Industriel.

Fleurs, un projet musical émergent qui s’enracine au Bas-Saint-Laurent

Le groupe musical Fleurs, une formation toute bas-laurentienne, a lancé son premier extrait intitulé «L’Équilibre» le 29 octobre. L’auteure-compositrice-interprète et productrice Émilie Lévesque a décidé de faire éclore son projet à Rivière-du-Loup en 2020.

Fermeture définitive de l’entrepôt Molson à Rivière-du-Loup

L’entrepôt Molson, situé à l’angle du chemin des Raymond et de la rue Louis-Philippe-Lebrun à Rivière-du-Loup, ferme ses portes définitivement le vendredi 29 octobre.

Fin de la grève chez Prelco à Rivière-du-Loup

L’entreprise Prelco et les syndiqués de l’usine ont accepté une entente de conciliation présentée en matinée le 31 octobre lors d’une assemblée. Les membres du syndicat Unifor ont voté à 83 % en faveur de cette offre, mettant ainsi fin au plus long conflit de travail de l’entreprise.

Bouffée d’air frais pour les agences de voyages et les voyageurs

L’avis d’éviter les voyages non essentiels à l’étranger a été discrètement levé la semaine dernière par Justin Trudeau, alors qu’il faisait l’annonce qu’une nouvelle preuve de vaccination standardisée serait mise en place partout au pays. Une véritable bouffée d’air frais pour les agences de voyages de Rivière-du-Loup, qui attendent ces assouplissements depuis près de deux ans.

