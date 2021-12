Rétrospective 2021, octobre (1re partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Locataires cherchent aiguille dans une botte de foin

De nombreuses voix s’élèvent dans la région concernant le manque de logements disponibles au KRTB. Les nouveaux arrivants ne sont pas les seuls confrontés à cette pénurie. Le taux d’inoccupation frôle la barre des 1 % au Bas-Saint-Laurent, rapporte le Comité logement de Rimouski-Neigette. Si des enfants, des limitations fonctionnelles ou encore des animaux de compagnie s’ajoutent à l’équation, la mission de se trouver un logement abordable au 1er juillet devient presque insurmontable.

Des logements refusés parce qu’elles ont des enfants

«Quand ce n’est pas à cause du prix, c’est la présence des enfants qui rend difficile la recherche d’un appartement. Certains propriétaires n’en veulent tout simplement pas.» Cette phrase d’une mère de famille de Rivière-du-Loup semble tout droit sortie d’une fiction de mauvais goût, mais au contraire, elle illustre une réelle discrimination vécue – et dénoncée – dans le contexte actuel de rareté de logements.

Les Albatros rendent hommage à Michel Morin

L’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a rendu un hommage posthume à l’un de ses bâtisseurs, Michel Morin. Une bannière commémorative à son nom a été hissée au plafond du Centre Premier Tech le 1er octobre, en présence de membres de sa famille et du directeur du Collège, Guy April.

Accessibilité aux logements sociaux : des assouplissements salués

Le gouvernement du Québec a annoncé des assouplissements sur les critères d’admission pour l’accès aux habitations à loyer modique, en mai 2021. Une mesure, demandée depuis plusieurs années, qui est arrivée comme une bouffée d’air frais dans un contexte de rareté de logements.

Rareté du logement: entre disponibilité et précarité

Pour de nombreux ménages, la recherche d'un logement abordable à Rivière-du-Loup relève trop souvent d'un véritable chemin de croix. Plusieurs marqueurs indiquent que la Ville et la MRC sont confrontées à une pénurie de logements dits accessibles. Si un 5 ½ à 1 500 $ par mois ne vous fait pas peur, bienvenue dans le Far West du marché locatif louperivois.

«Sorry Mom», le premier court métrage professionnel de Sarah Lajoie-Asselin

La cinéaste louperivoise Sarah Lajoie-Asselin a présenté en avant-première son tout premier court métrage professionnel intitulé «Sorry Mom» au cinéma Lido de Lévis le 11 octobre dernier. Le public a pu découvrir Samuelle, âgée de 16 ans, qui apprend à se connaître à travers plusieurs péripéties.

Un dernier discours pour Sylvie Vignet

Le lundi 4 octobre, à l’occasion de sa dernière séance de conseil municipal, la mairesse sortante de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a prononcé une allocution devant les citoyens louperivois et ses collègues en guise de remerciement pour les quatre dernières années.

L’église Saint-François-Xavier ne sera pas chauffée cet hiver

Le Conseil de fabrique de la paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup a finalement tranché, l’église Saint-François-Xavier ne sera pas chauffée cet hiver.

Courir l’Amérique : un acte de mémoire théâtral

Inspirés par les récits d’hommes et de femmes oubliés par la grande Histoire, l’artiste abitibien Alexandre Castonguay, la performeuse innue Soleil Launière et le metteur en scène Patrice Dubois créent un dialogue avec les spectateurs, leur permettant de voir sous un nouveau jour les accomplissements de ceux qui ont bâti l’Amérique.

Accident mortel à Rivière-du-Loup

Un homme âgé d'une soixantaine d'années a perdu la vie ce mardi 5 octobre vers 11 h 30 quand le petit tracteur agricole dans lequel il prenait place s'est renversé sur lui. L’accident est survenu à proximité de la route de l’Anse-au-Persil, à la limite entre Cacouna et Rivière-du-Loup.

Trajectoires Hommes du KRTB relance le projet «Un toit pour nous!»

Le projet «Un toit pour nous!» de l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB, qui vise la mise en place d’un nouveau service d’hébergement pour les pères avec enfants(s) et les hommes du KRTB, est relancé avec une belle nouvelle. L’organisme annonce avoir récemment fait l’acquisition de l’édifice situé au 148 rue Fraser, à Rivière-du-Loup.

Les tarifs d'utilisation de la SÉMER augmenteront à 15$ en 2022

Les contributions municipales per capita pour financer les activités de la Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable (SÉMER) se verront encore une fois augmenter en 2022. Fixé à 12$ actuellement, le tarif pour la prochaine année grimpera à 15$ par citoyen, déboursés par les municipalités participantes.

Mario Bastille entend apporter sa couleur au conseil municipal

Le nouveau maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, ne s'attendait pas à un couronnement si hâtif. Le conseiller sortant depuis 2013 dans le district de la Rivière admet qu'il s'était préparé à faire face à de l'opposition, il a plutôt été élu par acclamation le vendredi 1er octobre. Il succède donc à Sylvie Vignet.

1,02 M$ pour Précieux Groupe Raffinage de Témiscouata-sur-le-Lac

En visite dans la région, la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, a profité pour annoncer vendredi matin un prêt de 1,02 M$ accordé à la PME de Témiscouata-sur-Lac, Précieux Groupe Raffinage (PGR). Cette somme s'ajoute aux 400 000 $ déjà investis par l’entreprise, pour un total de 1,42 M$.

Caty Bérubé, créatrice à succès

Alors que les soirs de semaine sont occupés, que le quotidien roule à toute vitesse et que le temps se fait de plus en plus précieux, les magazines de recettes simples, faciles et délicieuses ont la cote. Derrière certaines de ces réalisations – parmi les plus populaires au Québec – se trouve une entrepreneure originaire des Basques. Une femme d’affaires qui connaît beaucoup de succès dans le monde compétitif et parfois périlleux de l’imprimé.

Le dossier complexe du parc industriel technologique territorial

Le projet de parc technologique territorial de Rivière-du-Loup est un dossier dont on entend de plus en plus en parler. Pourtant, c’est une nébuleuse, une incomprise, alors que son développement et l’implication des municipalités, à travers une régie intermunicipale, restent parfois ambigus. Rencontre téléphonique avec Sylvie Vignet et Benoît Cayer de la Ville de Rivière-du-Loup, de même que Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et l’Innovation, afin d’y voir plus clair.

Une voiture percute le Régal Glacé à Rivière-du-Loup

Une conductrice a heurté la façade du casse-croûte le Régal Glacé peu avant 16h le lundi 11 octobre. Outre les dommages matériels causés par la collision, il n'y a eu aucun blessé et le commerce reste ouvert à la population.

Félix Fortin-Bélanger, champion provincial en moto trial

Le trialiste Félix Fortin-Bélanger de Notre-Dame-du-Portage a terminé au 1er rang du championnat québécois de moto trial. La fin de semaine dernière, il a devancé son frère Michel Fortin-Bélanger lors de la septième et dernière tranche du championnat dans la catégorie Expert, s’assurant du même coup de la pole position au cumulatif.

Vif succès pour la saison 2021 de L’Héritage 1

L’Héritage 1 aura finalement connu une saison estivale à succès, outre les mesures sanitaires imposées au début mai et le bris mécanique qui est survenu samedi dernier. Les Québécois ont été au rendez-vous et ont pallié pour l’absence de touristes internationaux pour la saison 2021, selon le capitaine et co-gestionnaire de la Compagnie de navigation des Basques, Jean-Philippe Rioux.

Le Centre d’interprétation du Chemin du Portage voit le jour à Notre-Dame-du-Portage

C’est le 14 octobre qu’avait lieu l’inauguration du tout premier Centre d’interprétation du Chemin du Portage, situé à la Petite école de l’Anse à Notre-Dame-du-Portage. Plusieurs partenaires du projet, qui se concrétise depuis les huit dernières années, étaient présents sur place afin de souligner cette journée qui marque le 275e anniversaire de cette route historique.

COVID-19 : assouplissements dans les restaurants et passeport vaccinal dans les établissements de santé

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé le jeudi 14 octobre des assouplissements aux mesures sanitaires dans les restaurants et les bars qui prendront effet le 1er novembre. Le passeport vaccinal sera également obligatoire, à compter du 15 octobre, pour les visiteurs et les personnes proches aidantes voulant accéder aux établissements de santé et de services sociaux.

Braconnage : perquisitions et saisie de perchaudes au lac Témiscouata

Des agents de la Protection de la faune du Québec ont effectué une opération de surveillance du 10 au 12 septembre dernier visant un groupe de pêcheurs qui capturaient de la perchaude en grande quantité sur le lac Témiscouata. L’opération, entamée à la suite d’informations transmises par le public, a permis de mettre fin aux agissements de dix individus qui s’adonnaient à la pêche de cette espèce à l’aide de poisson-appât, sans égard à la limite de prises ou de possession.

