Rétrospective 2021, septembre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Parcourir 1000 km à vélo pour les survivantes du cancer

Voilà deux ans que Laurence Dompierre-Major recevait le diagnostic d'un cancer de l'ovaire séreux de bas grade. Afin de traiter la maladie et de prévenir une récidive, elle a dû subir des chirurgies qui l'ont rendue stérile et ménopausée à l'âge de 33 ans. Cette dernière a souhaité s'engager activement pour la cause en mettant sur pied son projet baptisé «La route Turquoise».

SÉMER : un pas de recul pour mieux avancer

Deux ans et demi après avoir annoncé que la SÉMER renonçait à la production de gaz liquéfié afin de se convertir dans la production de gaz comprimé, puisque «le marché n’est plus là», voilà que son président, Michel Lagacé confirme que l’usine de biométhanisation fait marche arrière et revient au gaz liquéfié.

La Ville de Rivière-du-Loup inaugure un nouveau parc dans Saint-Ludger

Les résidents de la Ville de Rivière-du-Loup ont maintenant accès à un nouveau parc de quartier situé au sud de la rue Joseph-Viel. L’administration municipale a procédé à l’inauguration du site, appelé parc des Boute-en-train, un clin d’œil à la thématique ferroviaire du secteur, ce jeudi 16 septembre.

Un encan silencieux pour soutenir le BeauLieu culturel du Témiscouata

La culture et les entreprises locales seront mises à contribution lors du prochain évènement de financement du BeauLieu culturel du Témiscouata. Une dizaine d’œuvres d’artistes de renom ainsi que des produits et services de la région ont été offerts lors d’un encan silencieux en ligne organisé par les Encans Jean D’Amour le 20 septembre à 9 h.

Le maire de Saint-Jean-de-la-Lande écope d’une suspension totale de trois jours

La Commission municipale du Québec a imposé le 10 septembre une suspension totale de trois jours au maire de Saint-Jean-de-la-Lande, Jean-Marc Belzile, puisqu’il a commis trois manquements au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Jean-de-la-Lande. Il devra aussi remettre la somme de 2 833,31 $ à la Municipalité pour des remboursements de dépenses auxquels il n’avait pas droit.

Défi 24 heures Guildo Côté : 17 550 $ pour la santé

Les 11 et 12 septembre derniers, le Dr Guildo Côté a réalisé à nouveau l’exploit de faire 24 heures à vélo sur les routes du Témiscouata. Initiateur de cet évènement, il a contribué à en faire un succès et la totalité des dons amassés, 17 750 $, lors de ce défi incroyable ont été remis à la Fondation de la santé du Témiscouata.

Scénario rêvé pour les Albatros à leur premier match depuis mars 2020

Un premier match disputé après plus de 550 jours d’attente. Une partie serrée, du jeu rapide et des buts d’un côté comme de l’autre. Puis, une prolongation, remportée par l’équipe de la région grâce à son capitaine, un joueur local de surcroit. Voilà en gros ce à quoi les amateurs de hockey ont eu droit, vendredi soir, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Un orignal en balade à Rivière-du-Loup

Les signalements d’orignaux présents sur le territoire urbain de la Ville de Rivière-du-Loup ont été nombreux au cours des derniers mois. Après les secteurs de l’Auberge de la Pointe, et celui de la rue des Cèdres et des Chênes, c’est la rue Taché qui a accueilli un grand mammifère dans la soirée du vendredi 17 septembre.

Élections Canada 2021: Bernard Généreux et Maxime Blanchette-Joncas réélus

Les deux députés sortants des circonscriptions de Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup et de Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques ont été reconduits dans leurs fonctions. Le conservateur Bernard Généreux et le bloquiste Maxime Blanchette-Joncas ont remporté la victoire par des majorités écrasantes.

Une maison est la proie des flammes à Saint-Arsène

Une maison située sur la rue Principale à Saint-Arsène a été complètement ravagée par les flammes tôt dans la nuit du mardi 21 septembre, vers 2 h 50. La résidence est une perte totale, mais fort heureusement, les occupants ont tous pu évacuer à temps.

Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, ne sollicitera pas un troisième mandat

Après deux mandats, la préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois, considère avoir accompli ce à quoi elle s’était engagée en 2013. Le mercredi 22 septembre, Mme Sirois en a fait l'annonce par voie de communiqué.

Une semaine intense avec les meilleurs au monde pour la famille Fortin-Bélanger

L’équipe canadienne de moto trial a vécu une fin de semaine intensive d’apprentissages et de dépassement de soi au Trial des Nations, au Portugal, du 16 au 19 septembre. Le groupe formé des frères Félix et Michel Fortin-Bélanger et de Jonathan English ont fièrement représenté leur pays dans le cadre d’une compétition très relevée.

Réconforter des malades, le choix de Monique Roy

Monique Roy est présidente de l’Association des bénévoles du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) et bénévole pour le comité d’accompagnement La Source. Réconforter des malades fait donc partie de son action bénévole. «Ça prend un grand cœur, je pense que c’est une vocation et que je suis faite pour ça», a mentionné Mme Roy à Info Dimanche.

Inauguration officielle du Stade de la Cité des jeunes

La Ville de Rivière-du-Loup a invité ses citoyens à l’inauguration de la nouvelle glace olympique du Stade de la Cité des jeunes, dimanche le 26 septembre, en avant-midi. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes pour visiter les nouvelles aires et échanger avec différents responsables du projet.

Un pharmacien de Trois-Pistoles nommé Fellow de l’Ordre

Le pharmacien Jean-François Desgagné, propriétaire associé de la Pharmacie Brunet à Trois-Pistoles, s’est vu décerner le titre de Fellow lors de la soirée virtuelle de la remise des prix de l’Ordre des pharmaciens du Québec, jeudi le 23 septembre dernier.

Collision majeure sur la route 185 à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Une violente collision frontale est survenue mardi vers 17 h 10 entre une voiture et un camion semi-remorque au kilomètre 53 de la route 185. L'accident s'est produit dans une zone de dépassement.

Notre-Dame-des-Neiges fait l’acquisition de l’église de Saint-Jean-Baptiste

La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a acheté l’église de Saint-Jean-Baptiste, située près de la rivière Trois-Pistoles le 3 septembre pour la somme de 25 000 $. Le maire, Jean-Marie Dugas, souhaite consulter la population afin de transformer le bâtiment en un centre communautaire ou multiservices.

Un Philippin à Rivière-du-Loup, en quête d’une vie meilleure

Mécanicien dans un garage aux Philippines, ensuite en Arabie Saoudite, pour finalement arriver chez Hyundai Rivière-du-Loup, voilà le parcours qu’a emprunté Remy Mercader au cours des dernières années. En quête d’une vie meilleure pour sa femme et sa fille, le Philippin de 37 ans a voyagé seul jusqu’au Québec en août dernier pour venir travailler, avec l’espoir d’y amener sa famille.

Une activité commémorative pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à Cacouna

Dans le cadre de la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a tenu une journée de commémoration à Cacouna, le jeudi 30 septembre. Diverses activités étaient organisées afin de rendre hommage aux enfants autochtones disparus, aux survivants des pensionnats et leurs descendants.

Les joueurs du CIEL-FM sont champions!

Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a remporté les grands honneurs de la saison 2021 dans la Ligue de baseball Puribec. La formation louperivoise a savouré un gain de 1 à 0 contre les Braves du Témiscouata, ce mardi 28 septembre, afin de soulever la Coupe Verret-Couture. Il s'agit d'un premier championnat depuis 2015 pour la troupe dirigée par l'entraineur François Caron.

