Rétrospective 2021, aout (2e partie)

Justine Pelletier participe au camp de sélection de Rugby Canada

La joueuse de rugby originaire de Rivière-du-Loup Justine Pelletier participe du 13 au 21 aout au camp de sélection de Rugby Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il s’agit de l’une des plus importantes étapes de la préparation de l’équipe nationale sénior en vue de la Coupe du monde qui aura lieu à l’automne 2022 en Nouvelle-Zélande.

Conduite avec les facultés affaiblies : un conducteur arrêté à L’Islet après une cavale de 100 kilomètres

Un conducteur de 28 ans de la région de Verdun a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec tôt le 17 aout dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli sur l’autoroute 20 ouest après avoir circulé sur au moins une centaine de kilomètres entre Saint-Antonin et le secteur de L’Islet avec les facultés affaiblies par la drogue et l’alcool.

Incendie: intervention rapide du SSIRDL

L'intervention rapide des pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup le 17 aout vers 22 h 15 a permis d'éviter le pire alors que des flammes s'échappaient d'une terrasse d'un appartement situé au deuxième étage d'une résidence de la rue St-Elzéar à Rivière-du-Loup.

Tristan Pomerleau signe avec le Moose du Manitoba

Le défenseur originaire de Rivière-du-Loup, Tristan Pomerleau, s’alignera finalement avec l’équipe du Moose du Manitoba pour la saison 2021-2022 de la Ligue américaine de hockey.

« Un homme exceptionnel » : hommage à Jean-Marc D’Amours

Le 12 août dernier, le politicien et homme d’affaires de Trois-Pistoles, Jean-Marc D’Amours, s’est éteint à l’âge de 96 ans. Personnage qui a sans doute su marquer l’histoire de sa municipalité et de la MRC des Basques, M. D’Amours est derrière plusieurs décisions déterminantes pour cette partie de la région.

Une poursuite policière se termine à Saint-Hubert

Une femme âgée de la vingtaine a été arrêtée le 18 aout vers 13 h 15 mercredi à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup au terme d'une poursuite policière avec un patrouilleur de la Sûreté du Québec. Le véhicule qu'elle conduisait et qui était rapporté volé a aussi effectué une embardée.

Jardin communautaire vandalisé : les efforts d’aînés réduits à néant

Le jardin communautaire de Saint-Ludger a été la cible d’actes de vandalisme dans la nuit de mardi à mercredi. Outre les dommages s’élevant à près de deux cents dollars, ce sont surtout les nombreuses heures de travail gaspillées qui déçoivent les bénévoles.

Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup: un camion autopompe immobilisé

Le camion autopompe 214 du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup acheté en 2016 est retiré de la circulation pour plusieurs semaines. Un problème situé au niveau du système d'urée du véhicule et une légère collision avec le pont du CN forcent le SSIRDL à avoir recours au mulet, le camion 2014.

Prix de l’essence : les citoyens de la région écopent

Un citoyen s’est plaint à Info Dimanche du prix de l’essence à Rivière-du-Loup qui était plus élevé que ce qu’il devrait être. En effet, lundi le prix à la pompe de l’essence ordinaire était à 144,4 cents le litre alors que selon CAA-Québec, il aurait dû se chiffrer à 136,3 cents.

Un véhicule percute un garage après une poursuite à Rivière-du-Loup

Poursuivie par les policiers de la Sûreté du Québec, une voiture a terminé sa course dans le garage à l’arrière d’une résidence située à l’intersection des rues Saint-Henri et Albert, près du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup peu avant 9 h le 26 aout.

Un Témiscouatain parmi les candidats d'Occupation Double

Frédérick Robichaud, originaire du Témiscouata, a fait partie des candidats qui se sont envolés pour l'Ouest canadien dans le cadre de l'émission Occupation Double.

Incursion dans l’univers éclaté de Patrick Lavallée

En haut du cadre de porte de l’atelier de Patrick Lavallée à L’Isle-Verte trône l’inscription «Bienvenue dans un morceau de mon univers». Le ton est donné. Des sculptures de personnages tirés tout droit des contes et légendes du Québec sont dispersées partout où l’on pose les yeux, du plancher jusqu’au plafond. «Ici, c’est comme si tu entrais dans ma tête.»

Importante collision impliquant une voiture et un poids lourd à Témiscouata-sur-le-Lac

Une importante collision impliquant une voiture et un camion bi-train est survenue le 30 aout à Témiscouata-sur-le-Lac en début d'après-midi lundi.

Danny Keays attire l’attention avec ses souvenirs de pierres tombales à Rivière-du-Loup

«Jacquot, le tombeau oublié de Fraserville», c’est ainsi que Danny Keays, Louperivois d’origine, présente un document qui relate des souvenirs de son enfance dans lesquels il note la présence d’une pierre tombale portant l’inscription «Jacquot» et qui était située près du boisé longeant la partie plus récente de la rue Frontenac à Rivière-du-Loup. Aujourd’hui, sa recherche d’informations lui a donné un certain nombre de réponses, mais beaucoup reste encore à découvrir.

Pénurie d’enseignants dans les écoles : le KRTB moins affecté que le reste de la province

Alors que les écoles québécoises peinent à trouver près de 900 enseignants pour la rentrée 2021-2022, le KRTB s’en tire beaucoup mieux qu’ailleurs dans la province. Si tous les postes en enseignement ont été comblés, ce sont plutôt les professionnels et le personnel de soutien qui sont recherchés dans deux centres de services scolaires (CSS) de la région.

Incendie de forêt à Saint-André-de-Kamouraska

Une catastrophe a été évitée le 31 aout à Saint-André-de-Kamouraska alors qu'un incendie de forêt a fait rage au sommet d'un cran rocheux situé entre la municipalité et la route 289. Les forts vents, le temps sec et la présence de conifères ont laissé craindre le pire. Une activité humaine est à l'origine du brasier.

