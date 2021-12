Rétrospective 2021, aout (1ere partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Un projet d’agriculture socioécologique au motel agricole des Basques

L’implantation d’un motel agricole dans la MRC des Basques se concrétise peu à peu à Notre-Dame-des-Neiges. Une première utilisatrice résidant àSaint-Clément, Rebecca Sophia Roy, y démarrera prochainement son projet d’agriculture socioécologique, Les Champs Alizés, sur une parcelle de 1,37 hectare.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/433112/un-projet-dagriculture-socio-ecologique-au-motel-agricole-des-basques



Les microdistilleries québécoises se sentent étouffées par une majoration de 52 % de la SAQ

L’Union québécoise des microdistilleries (UQMD), se dit étouffée par une injustice règlementaire imposée par Québec dans le cadre de la Loi sur la société des alcools du Québec. Les microdistillateurs doivent payer une majoration de 52 % à la Société des alcools du Québec sur les produits qu’ils vendent à leur propriété.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/432970/les-microdistilleries-quebecoises-se-sentent-etouffees-par-une-majoration-de-52-de-la-saq



Le St-HuBière, le rêve brassicole de Jonathan Jalbert

Après deux ans de démarches, bien du travail et plusieurs rumeurs à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Jonathan Jalbert a annoncé le weekend dernier l’ouverture de la nouvelle microbrasserie St-HuBière, prévue en septembre prochain. Le pub sera situé dans les locaux du club de motoneige Les Tapageurs, au 138, chemin Taché Ouest.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/433279/le-st-hubiere-le-reve-brassicole-de-jonathan-jalbert



Vanessa Ayers, double championne provinciale

L’athlète de Rivière-Bleue, Vanessa Ayers, a connu une fin de semaine du tonnerre, les 31 juillet et 1 aout, dans le cadre des Championnats québécois junior et senior d’athlétisme. La représentante des Vaillants du Témiscouata a remporté deux médailles d’or, récoltant du même coup le titre de double championne provinciale.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/433281/vanessa-ayers-double-championne-provinciale



Homme fort : Keven Malenfant-Caron fait sa place parmi les pros

Il y a trois ans, Keven Malenfant-Caron décidait d’essayer les compétitions d’hommes forts. Rapidement, la curiosité a laissé place à une passion et sa progression a été fulgurante. Aujourd’hui, une trentaine de mois plus tard, l’athlète de Saint-Éloi fait partie des meilleurs du sport au Canada, lui qui a pris le 15e rang du plus récent championnat canadien.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/433322/homme-fort-keven-malenfant-caron-fait-sa-place-parmi-les-pros



Une médaille d'or au javelot pour Vincent Gagnon

Quatre athlètes du Club Filoup représentaient la région lors des championnats québécois junior et senior d'athlétisme disputés à Sherbrooke, les 31 juillet et 1er aout. Ils ont très bien fait, récolant quatre médailles (1 d’or, 2 en argent, 1 de bronze), un standard en Sport-études, deux records du Club et un top 6 mondial.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/433283/une-medaille-dor-au-javelot-pour-vincent-gagnon



Un premier contrat de disques pour Five Roses

Five Roses, le duo de musique country formé des artistes Jade-Savannah Godin originaire de Saint-Antonin et de Zachary Ouimet de Montréal a signé son tout premier contrat de disques avec MDM Recordings. La suite logique de démarches entreprises il y a plus d’un an, qui les a menés jusqu’à Nashville aux États-Unis pour enregistrer des chansons.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/433475/un-premier-contrat-de-disques-pour-five-roses



D’un rêve à un autre pour Nathan Ouellet

Adolescent, Nathan Ouellet se doutait fort bien qu’il ne ferait pas carrière comme joueur de hockey professionnel. Après tout, ils ne sont qu’une poignée de joueurs à se rendre au plus haut niveau. C’est pourquoi il a rapidement ciblé ce qu’il voulait faire, une fois les patins accrochés : devenir policier. Un métier valorisant qui l’a toujours inspiré pour ce qu’il représente et pour les valeurs auxquelles il est associé. Aujourd’hui, le moment est venu pour le jeune homme de passer d’un rêve à l’autre, de se préparer à porter un nouvel uniforme.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/433358/dun-reve-a-un-autre-pour-nathan-ouellet



Le cinéaste Alain Vézina lève le voile sur l’histoire des soeurs québécoises de Nagasaki

Dans un livre publié en juin dernier intitulé «Les soeurs québécoises de Nagasaki», le cinéaste et auteur louperivois Alain Vézina braque les projecteurs sur ce pan méconnu de l’histoire de huit missionnaires de la Congrégation des Soeurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles déployées au Japon lors du bombardement atomique de Nagasaki en 1945.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/433502/le-cineaste-alain-vezina-leve-le-voile-sur-lhistoire-des-soeurs-quebecoises-de-nagasaki



Saint-Modeste sera l’un des sites hôtes du Championnat canadien de tir aux pigeons d’argile

Le Club de Chasse et pêche de Rivière-du-Loup, dont les installations sont situées à Saint-Modeste, accueillera très bientôt certains des meilleurs tireurs au pigeon d’argile de l’Est-du-Québec. Le club louperivois a été choisi comme l’un des clubs satellites pour la tenue du Championnat canadien qui sera disputé les 6, 7 et 8 aout.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/433629/saint-modeste-sera-lun-des-sites-hotes-du-championnat-canadien-de-tir-aux-pigeons-dargile



Un autre record battu par Mathis Bourbonnais au lac Témiscouata

Mathis Bourbonnais s’est encore dépassé, mais cette fois en exécutant une grande traversée de 20 kilomètres au lac Témiscouata ce 6 aout. Pour une deuxième année consécutive, l’adolescent de Rimouski a battu un ancien record, soit celui de Guy Dumais réalisé en 1987.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/433767/un-autre-record-battu-par-mathis-bourbonnais-au-lac-temiscouata



Explorer sa créativité, de la cuisine aux pinceaux

Qu’ont en commun la cuisine et les arts visuels ? Si on en croit le Louperivois d’adoption et chef cuisinier Daniel Tobien, beaucoup plus qu’on pourrait le penser, puisque ces deux disciplines ont toutes les deux besoin d’une flamme créative qui les animent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/433689/explorer-sa-creativite-de-la-cuisine-aux-pinceaux



Un bateau à la dérive sur l’autoroute 85 à Rivière-du-Loup

Sur l’heure du midi, les usagers de l’autoroute 85 à Rivière-du-Loup ont pu apercevoir un bateau reposant dans le terreplein central à la hauteur du kilomètre 95. Heureusement, personne n’a été blessé lorsque ce dernier s’est détaché de la remorque sur laquelle il prenait place.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/433790/un-bateau-a-la-derive-sur-lautoroute-85-a-riviere-du-loup



Cacouna veut obtenir la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon au port de Gros-Cacouna

Le conseil municipal de Cacouna s’est publiquement prononcé pour la toute première fois dans le dossier de relocalisation de la traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon, le 9 aout. Il a entériné une résolution demandant à la Société des traversiers du Québec (STQ) d’aller de l’avant en assurant le lien maritime entre Saint-Siméon et le port de Gros-Cacouna.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/433897/cacouna-veut-obtenir-la-traverse-riviere-du-loup-saint-simeon-au-port-de-gros-cacouna



Le passeport vaccinal sera appliqué à partir du 1er septembre

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé le 10 aout la mise en place du passeport vaccinal partout au Québec à partir du 1er septembre. La preuve vaccinale contre la COVID-19 sera demandée aux personnes qui désireront avoir accès aux évènements publics à fort achalandage ou encore à des lieux intérieurs de grande capacité. C'est le cas notamment des bars, des restaurants, des salles de spectacles et des salles d'entrainement.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/433936/le-passeport-vaccinal-sera-applique-a-partir-du-1er-septembre



Soirée festive : deux constats d’infraction pour Denis Tardif

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a écopé de deux constats d’infraction pour avoir enfreint les règles sanitaires l’hiver dernier, a rapporté TVA Nouvelles, le 9 aout. L’élu caquiste avait été filmé, à son insu, alors qu’il ne respectait pas certaines mesures sanitaires dans un bar de Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/433948/soiree-festive-deux-constats-dinfraction-pour-denis-tardif



La triple couronne pour Mathis Dumont

Les 6, 7 et 8 aout avait lieu, à Laval, le championnat provincial d’athlétisme pour les catégories U14-U16-U18. Plus de 20 athlètes du Club Filoup athlétisme étaient présents et ils y ont brillé, récoltant 21 médailles dont 7 d’or, 10 d’argent et 4 de bronze. Plusieurs athlètes se sont aussi retrouvés au pied du podium et quelques records ont été battus.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/433818/la-triple-couronne-pour-mathis-dumont



Nathan Ruest-Lajoie représentera le Canada en Colombie

Le quilleur Nathan Ruest-Lajoie s’envolera pour la Colombie en octobre prochain. L’athlète de Témiscouata-sur-le-Lac a été sélectionné afin de représenter le Canada au Pan Am Bowling Championship. L’évènement sera présenté dans la ville de Cali, du 14 au 23 octobre prochain.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/434030/nathan-ruest-lajoie-representera-le-canada-en-colombie



Incendie dans une tourbière à Saint-Modeste

Un incendie fait actuellement rage dans une tourbière de l'entreprise Premier Tech à Saint-Modeste depuis 16 h 40 le vendredi 13 aout. Au total, une cinquantaine de pompiers sont engagés dans l'intervention qui se déroule sous une chaleur écrasante.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/434307/incendie-dans-une-tourbiere-a-saint-modeste

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/434351/lincendie-de-tourbiere-a-saint-modeste-est-maitrise



L’Isle-Verte met l’interdiction du trafic lourd en transit sur pause

À la suite d’une séance du conseil municipal tenue le 10 aout, la Municipalité de L’Isle-Verte a décidé de revenir en arrière concernant sa demande visant à interdire le trafic lourd en transit sur la route 132 et dans son périmètre urbain adressée au ministère des Transports du Québec.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/434179/lisle-verte-met-linterdiction-du-trafic-lourd-en-transit-sur-pause



Un homme retrouvé gravement blessé à Saint-Antonin

Vers 19 h 45, le 14 aout, les services d’urgence ont été appelés concernant un homme blessé sur l’accotement de l’autoroute 85 dans la bretelle de la sortie 90 à Saint-Antonin. L’homme retrouvé a été conduit à l’hôpital, où l’on craindrait pour sa vie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/434356/un-homme-retrouve-gravement-blesse-a-saint-antonin



Le vent dans les voiles pour le kitesurf au Bas-Saint-Laurent

Enfant, on a tous déjà fait voler un cerf-volant en courant dans l’herbe à travers un champ. Certains sont allés plus loin et ont poussé l’expérience dans l’eau, une planche aux pieds, tractés vers l’horizon. Le kitesurf, un sport nautique en effervescence, se pratique à plusieurs endroits dans la région. À vent levé, on peut apercevoir des voiles s’entrecroiser, offrant ainsi un magnifique spectacle coloré aux curieux.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/434256/le-vent-dans-les-voiles-pour-le-kitesurf-au-bas-saint-laurent