Rétrospective 2021, juillet (2e partie)

Sortie de route mortelle à Saint-Clément

Un jeune homme dans la vingtaine a été retrouvé sans vie dans sa voiture, le 17 juillet vers 17 h, sur le 8e rang à Saint-Clément. Le véhicule, renversé sur le toit, a été aperçu dans un grand fossé par un citoyen qui effectuait du ratissage en hélicoptère.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/432132/sortie-de-route-mortelle-a-saint-clement

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/432146/accident-mortel-a-saint-clement-lidentite-de-la-victime-devoilee



Un Pohénégamookois se démarque sur la plateforme TikTok

Le Pohénégamookois, Jonathan Laflamme, a fait embraser le réseau social Tik Tok avec sa campagne publicitaire éclatée pour son entreprise Pohénégamook Santé plein air 2.0. Grâce à ses vidéos et l’aide d’amis, le #pohenegamook a atteint plus de 4.6 millions de vues sur la populaire application.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/432113/un-pohenegamookois-se-demarque-sur-la-plateforme-tiktok



Un «grand ami» de La Vieille Gare de Rivière-Bleue honoré

La Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue a procédé à l’inauguration de la salle Adrien-D’Astous, le lundi 12 juillet, au musée de La Vieille Gare de Rivière-Bleue. L’hommage vise à reconnaitre le grand intérêt, ainsi que la générosité dont fait preuve ce grand passionné de l’histoire ferroviaire à l’égard de l’organisme.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/432057/un-grand-amide-la-vieille-gare-de-riviere-bleue-honore



Les Mariniers Atome A champions au Témiscouata

Une jeune équipe de baseball de Rivière-du-Loup a brillé dans le cadre de l’Événement régional Les Restaurants Dubillard McDonald’s 9U Atome, un tournoi de baseball mineur organisé au Témiscouata du 16 au 18 juillet. Les Mariniers Atome A de Rivière-du-Loup ont remporté les grands honneurs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/432264/les-mariniers-atome-a-champions-au-temiscouata



Big Wolf’s Backyard Ultra : Éric Deshaies l'emporte après 35 heures de course

Pas moins de 35 heures après le début du Big Wolf’s Backyard Ultra, les organisateurs ont félicité leur premier gagnant, Éric Deshaies, le dernier homme encore debout après plus de 234 kilomètres parcourus. La course, qui avait lieu sur le bord du fleuve entre Cacouna et L’Isle-Verte, a commencé le 17 juillet à 8 h avec environ 90 participants.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/432302/big-wolfs-backyard-ultra-eric-deshaies-lemporte-apres-35-heures-de-course

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/432133/big-wolfs-backyard-ultra-la-chaleur-nest-pas-venue-a-bout-de-tous-les-coureurs



Une nouvelle ligue pour les Guerriers juvéniles de l’ÉSRDL

Les Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup affronteront de nouveaux adversaires lors de la reprise du sport étudiant, cet automne. L’organisation a annoncé cette semaine avoir rejoint le circuit scolaire de Chaudière-Appalaches, membre du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), pour le calibre juvénile.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/432484/une-nouvelle-ligue-pour-les-guerriers-juveniles-de-lesrdl



Vol de bois sur un belvédère de Saint-Mathieu-de-Rioux

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux a déploré avoir été victime d’un vol de bois dans les derniers jours. Les planches utilisées dans la construction du belvédère du 5e horizon, sur le 5e rang, ont été dérobées, laissant la structure inutilisable et dangereuse.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/432513/vol-de-bois-sur-un-belvedere-de-saint-mathieu-de-rioux



Un Chocolats Favoris sur la rue Lafontaine en février 2022

L’entreprise Chocolats Favoris débarque finalement à Rivière-du-Loup. Après des mois de spéculations, une succursale de la célèbre chocolaterie et glacerie québécoise s’installera bel et bien sur la rue Lafontaine, au côté du Symposium Resto Boutique, en février 2022. Une annonce qui réjouira de nombreuses personnes à la dent sucrée.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/432504/un-chocolats-favoris-sur-la-rue-lafontaine-en-fevrier-2022



La saison touristique démarre sur les chapeaux de roues au Bas-Saint-Laurent

À la mi-juillet, les intervenants de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent étaient surs de connaitre une excellente saison estivale. Déjà, les touristes étaient au rendez-vous dans la région, à peine quelques jours après le début de la semaine de la construction. La saison touristique a débuté deux à trois semaines à l’avance, estimait le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/432521/la-saison-touristique-demarre-sur-les-chapeaux-de-roues-au-bas-saint-laurent



Prendre le large pour aller voir ailleurs

Un lourd brouillard enveloppe le fleuve Saint-Laurent en cette matinée du mois de juillet, au port de Gros-Cacouna. Dans le ciel, le soleil peine à se frayer un chemin à travers les nuages gris et opaques. Pourtant, à bord de leur voilier, Mireille Morin et Hugo Hamel rayonnent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/432570/prendre-le-large-pour-aller-voir-ailleurs



Faibles inventaires de véhicules neufs : les clients au rendez-vous malgré les apparences

Ce n’est plus un secret, on observe depuis le printemps une baisse des inventaires de certains concessionnaires automobiles, résultat d’un ralentissement dans la production de grands manufacturiers. Mais bien qu’ils soient moins nombreux dans les stationnements commerciaux, les véhicules neufs restent en demande et les ventes se portent bien, confirmaient en juillet dernier les professionnels du milieu qui font preuve de résilience et d’adaptation à travers une situation hors de l’ordinaire.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/432568/faibles-inventaires-de-vehicules-neufs-les-clients-au-rendez-vous-malgre-les-apparences



Énorme succès pour le Triathlon du Mont-Saint-Mathieu

Sous la pluie ruisselante, près de 350 athlètes se sont démenés, le 25 juillet, lors de la première édition du Triathlon Mont-Saint-Mathieu dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. Les organisateurs Carl Charron et Patrick Dumont concluent que l’évènement a connu un incroyable succès.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/432727/enorme-succes-pour-le-triathlon-du-mont-saint-mathieu



Projet-pilote d’asphalte recyclé à Packington

Environ un kilomètre des rangs 8 et 9 à Packington a été pavé au cours de l'été avec de l’asphalte recyclé, un projet-pilote d’innovation de Construction BML, qui a utilisé un nouveau procédé afin de récupérer des matériaux existants en fabriquant du pavage à froid.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/432768/projet-pilote-dasphalte-recycle-a-packington



Accident mortel sur l'autoroute 85 à Rivière-du-Loup

Une personne a perdu la vie lorsqu'une violente collision entre une camionnette et un poids lourd est survenue sur l'autoroute 85, le mercredi 28 juillet, peu avant 22 h.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/432931/accident-mortel-sur-lautoroute-85-a-riviere-du-loup



Cédric Paquette s’amène à Montréal, Gabriel Dumont retourne avec Tampa Bay

Les joueurs de hockey Cédric Paquette et Gabriel Dumont, tous les deux d’anciens membres des Albatros du Collège Notre-Dame, ont signé de nouveaux contrats professionnels à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, ce mercredi 28 juillet. Le premier s’est entendu avec le Canadien de Montréal, alors que le second est de retour dans le giron du Lightning de Tampa Bay, lui qui a fait partie de l’organisation entre 2016 et 2019.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/432904/cedric-paquette-samene-a-montreal-gabriel-dumont-retourne-avec-tampa-bay



«Maude a gagné pour tout le monde au Bas-Saint-Laurent» - Jean Charron

La victoire olympique de l’haltérophile originaire de Sainte-Luce, Maude Charron, est toujours le sujet de l’heure au Bas-Saint-Laurent, une journée après sa consécration à Tokyo. La médaille d’or remportée, de même que l’histoire, les efforts et les sacrifices derrière celle-ci, inspirent et rassemblent sur l’ensemble du territoire bas-laurentien.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/432897/maude-a-gagne-pour-tout-le-monde-au-bas-saint-laurent-jean-charron



Violence envers un huissier au travail au Témiscouata

Pare-brise fracassé, carrosserie défoncée, pneus crevés, le véhicule du huissier de justice Louis-Charles Lévesque a subi de lourds dommages lors d’une saisie avant jugement réalisée au Témiscouata le 19 juillet en soirée. Ce n’est, selon le huissier, que la pointe visible de l’iceberg de l’ambiance tendue qu’il constate sur le terrain depuis plusieurs mois.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/432892/violence-envers-un-huissier-au-travail-au-temiscouata



Près de 200 machines à coudre en cadeau

Il y a certaines rencontres qu’on n’attend pas, mais qui semblent faites pour arriver. L’une d’entre elles s’est produite la semaine dernière quand Louis-Marie Veilleux est entré dans la Boutique Africaine Chez Papa Noel à Rivière-du-Loup. Quelques minutes plus tard, le Louperivois faisait cadeau de près de 200 machines à coudre à Papa Noel Sow afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre d’un projet aux objectifs communautaires et sociaux au Mali et au Burkina Faso.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/433065/pres-de-200-machines-a-coudre-en-cadeau