Mgr Pierre Goudreault et Mgr Denis Grondin nous offrent des vœux de Noël

À quelques jours de la fête de Noël, Info Dimanche vous propose des messages de représentants de la communauté catholique de notre région, Mgr Pierre Goudreault et Mgr Denis Grondin.

Mgr Pierre Goudreault est évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans lequel on retrouve les paroissiens de Rivière-du-Loup et des paroisses plus à l’ouest de cette MRC, du Kamouraska et d’une partie du Témiscouata.

Mgr Denis Grondin est archevêque de Rimouski, un diocèse qui touche plusieurs paroisses plus à l’est des MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata de même que la MRC des Basques.

VŒUX DE MGR PIERRE GOUDREAULT

« ‘’Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ‘’ (Is 9, 2)

Après plusieurs mois de pandémie, vivement qu’elle vienne cette lumière afin que nous puissions poursuivre notre chemin de vie dans la confiance.

Bonne Nouvelle : l’Enfant de Bethléem est Celui qui fait jaillir la lumière dans nos cœurs.

Avec la naissance du Sauveur, c’est Dieu qui se fait proche de nous pour nous réconforter et nous illuminer de sa tendresse.

Avec Lui, vivement la lumière!

Que la fête de Noël vous apporte Paix, Joie et Espérance.

Que le Nouvel An soit porteur de promesses et de bénédictions en des lendemains meilleurs.

Joyeux Noël et Bonne Année! »

VŒUX DE MGR DENIS GRONDIN

« Noël veut dire naissance. Dieu a choisi de naître dans notre histoire humaine et d’y prendre part au cœur de la précarité. En cette nuit, puissions-nous fêter mais aussi nous incliner devant le Christ qui ouvre toujours dans les familles et les peuples un incroyable souffle de fraternité et d’amour, de justice et de réconciliation.

Bénédiction et Paix dans cette sainte Nuit et pour l’année nouvelle. »