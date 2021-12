Rétrospective 2021, juin (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un nouvel investissement de 2 M$ à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le 16 juin pour y annoncer des aides financières à plusieurs établissements hôteliers du Québec dont Les entreprises Quéloup du centre de congrès louperivois qui obtient un prêt de 1 600 000 $ pour un projet de 2 millions de dollars.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/429373/un-nouvel-investissement-de-2-m$-a-lhotel-universel-de-riviere-du-loup



L'identité wolastoqey mise en valeur au Parc côtier Kiskotuk

La Première Nation Wolastoqiyik Washipekuk rayonnera au Parc côtier Kiskotuk. L'ajout de nouvelles infrastructures dont un agora wolastoqey, une aire de feu couverte, un shaputuan et des wigwams a été dévoilé le mercredi 16 juin devant de nombreux invités et quelques randonneurs surpris par une foule qui n’avait rien d’une troupe de marcheurs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/429387/lidentite-wolastoqey-mise-en-valeur-au-parc-cotier-kiskotuk



Rivière-du-Loup va de l’avant avec le projet du Chalet de la Côte-des-Bains

La Ville de Rivière-du-Loup compte toujours avancer vers la réalisation de son projet de reconversion du chalet de la Côte-des-Bains en bâtiment multifonctionnel.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/429406/riviere-du-loup-va-de-lavant-avec-le-projet-du-chalet-de-la-cote-des-bains



La présence de vermine force la fermeture prématurée de l’école de Saint-Cyprien

L’année scolaire s’est conclue quelques jours plus tôt que ce qui était initialement prévu à l’École des Jolis-Vents de Saint-Cyprien. La présence de rongeurs indésirables a été déterminée et nécessite une intervention d’une entreprise spécialisée, a appris Info Dimanche.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/429460/la-presence-de-vermine-force-la-fermeture-prematuree-de-lecole-de-saint-cyprien



L'Héritage 1 envasé à 15 mètres du quai de Trois-Pistoles

Le 7 juin dernier, le traversier Héritage 1 n'a pu compléter sa traversée depuis Les Escoumins, échoué à près de 15 mètres (50 pieds) du quai de Trois-Pistoles. Heureusement, une passerelle temporaire a permis à la clientèle de gagner la terre ferme... à pieds.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/429485/lheritage-1-envase-a-15-metres-du-quai-de-trois-pistoles



Aréna et centre récréatif à Témiscouata-sur-le-Lac : place à la construction!

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a annoncé officiellement en juin le début des travaux de construction pour son projet d’aréna et de centre récréatif.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/429494/arena-et-centre-recreatif-a-temiscouata-sur-le-lac-place-a-la-construction



Lucie Dumont honorée par la Fondation canadienne du rein

La «contribution exceptionnelle» de la fondatrice et présidente du projet Chaîne de vie, Lucie Dumont, pour le don d’organes et les transplantations a été reconnue sur la scène nationale, grâce à la Fondation canadienne du rein, lors d’une cérémonie organisée virtuellement le 11 juin.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/429496/lucie-dumont-honoree-par-la-fondation-canadienne-du-rein



Saint-Antonin : des projets pour 100 résidences et 150 appartements

La municipalité de Saint-Antonin continue de se développer, autant sur le plan commercial que résidentiel. Le maire Michel Nadeau confiait d’ailleurs à Info Dimanche que des projets pour près de 100 résidences et plus de 150 appartements sont actuellement en préparation et pourraient être concrétisés dans un horizon de deux à trois ans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/429503/saint-antonin-des-projets-pour-100-residences-et-150-appartements



Inauguration de la nouvelle caserne incendie de Saint-Antonin

Les pompiers de Saint-Antonin sont peut-être installés dans leurs nouvelles installations depuis quelques mois déjà, la fierté de présenter la nouvelle caserne incendie n’était pas moins grande, le lundi 21 juin.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/429808/inauguration-de-la-nouvelle-caserne-incendie-de-saint-antonin



Un nouveau tronçon de l'autoroute 85 est accessible à Saint-Antonin

Deux ans après le début du chantier, un tronçon de 11 kilomètres de l'autoroute 85 situé au sud de Saint-Antonin est maintenant accessible aux usagers de la route. Le député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Denis Tardif et le gérant de projet de l'autoroute 85 du ministère des Transports, Simon Lavoie en ont annoncé l'ouverture le 22 juin dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/429947/un-nouveau-troncon-de-lautoroute-85-est-accessible-a-saint-antonin



Transferts d’entreprises familiales : Guy Caron voit ses efforts complétés

Le 22 juin 2021, le Sénat canadien a procédé à un vote historique pour régler une injustice fiscale trop longtemps tolérée au fédéral en adoptant le projet de loi C-208. Ce dossier de transferts d’entreprises familiales a notamment été soulevé par l’ex-député du NPD, Guy Caron qui avait même déposé le projet de loi privée C-274 le 17 mai 2016.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/430058/transferts-dentreprises-familiales-guy-caron-voit-ses-efforts-completes



Une Louperivoise récipiendaire d’une bourse d’études de 100 000 $

Les résultats académiques et les nombreuses heures d'implication effectuées par une étudiante originaire de Rivière-du-Loup, Rose Malenfant-Poulin, ont été récompensés de grande façon, récemment. L’étudiante en Sciences de la nature au Cégep Garneau est récipiendaire d’une des prestigieuses bourses d’études Schulich d’une valeur de 100 000 $.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/430183/une-louperivoise-recipiendaire-dune-bourse-detudes-de-100-000-$



Tristan Dassylva repêché par le Drakkar de Baie-Comeau

Le joueur de hockey originaire de Saint-Antonin, Tristan Dassylva, a été le premier athlète de la Structure intégrée des Albatros du Collège Notre-Dame à être repêché par une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le samedi 26 juin, dans le cadre du repêchage annuel. Le défenseur gaucher a entendu son nom être prononcé en deuxième ronde, au 26e rang, par le Dakkar de Baie-Comeau.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/430291/tristan-dassylva-repeche-par-le-drakkar-de-baie-comeau



Rosalie Filion-Thériault sélectionnée par le projet Échelon de Coyote Records

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Rivière-du-Loup Rosalie Filion-Thériault a reçu dernièrement un énorme coup de pouce pour développer sa carrière musicale. Elle fait partie des cinq artistes sélectionnées par la maison de disques Coyote Records afin de faire partie du projet Échelon, qui lui permettra d’avoir accès à des formations et à du financement.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/428317/rosalie-filion-theriault-selectionnee-par-le-projet-echelon-de-coyote-records



Carol-Anne Beauchemin se voit décerner la prestigieuse médaille du mérite

Au cours de la dernière année scolaire, Carol-Anne Beauchemin, une finissante du programme en santé, assistance et soins infirmiers (SASI) du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, s’est vu décerner la médaille du mérite de l’Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/430401/carol-anne-beauchemin-se-voit-decerner-la-prestigieuse-medaille-du-merite