Rétrospective 2021, juin (1ere partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

L'entreprise Verbois vendue à des intérêts locaux

L'un des fleurons économiques et manufacturiers de Rivière-du-Loup, Verbois, a été vendu à un groupe de cinq actionnaires mené par Gilles D'Amours, ce mardi matin. L'annonce de la vente avait déjà été confirmée la veille par l'ancien propriétaire André Boucher.

Un incendie fait un blessé grave à Pohénégamook

Le 3 juin, un incendie qui a ravagé une résidence de la rue de l'Église du quartier Saint-Éleuthère à Pohénégamook a fait un blessé grave jeudi soir vers 21 h 45. Selon la Sûreté du Québec, le blessé a été rapidement transféré dans un centre hospitalier de Québec.

Le Château Grandville affiche quasi complet à son ouverture officielle

Signe que les besoins d’hébergement pour les travailleurs provenant de l’extérieur de la région sont très importants, le Château Grandville de Rivière-du-Loup, nouvellement rénové et adapté à sa nouvelle mission, n’avait qu’une poignée d’unités de logement disponibles en matinée le vendredi 4 juin, date de son inauguration officielle.

Aranéide, un magazine queer pour tisser des liens dans la région des Basques

Le collectif Aranéide a publié la toute première édition de son magazine queer de région. Cette œuvre artistique permet non seulement aux artistes qui y ont contribué de s’exprimer, mais aussi de créer des liens entre les personnes de la diversité sexuelle et de genre dans les Basques.

Yvon Soucy ne sollicitera pas un prochain mandat

Le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, a annoncé qu’il ne solliciterait pas un prochain mandat aux élections municipales de novembre. Élu pour la première fois à la préfecture de la MRC de Kamouraska en octobre 2009, il a successivement été réélu en 2013 et en 2017. Il avait d’abord été élu maire de la municipalité de Mont-Carmel en 2005, à 39 ans, fonction qu’il a occupée jusqu’en 2009.

Un adolescent gravement blessé dans un accident de VTT à Saint-Arsène

Un jeune adolescent a subi des blessures graves après avoir été impliqué dans un accident de véhicule tout-terrain, le samedi 5 juin, sur la route Morneau de Saint-Arsène, un chemin de terre situé près du chemin des Pionniers. Les autorités craignent actuellement pour sa vie.

Wolastoqiyik Wahsipekuk: La mémoire retrouvée d’une Nation

L’histoire de la Première Nation Malécite de Viger qui a repris son nom Wolastoqiyik Wahsipekuk est unique et il s’en sera fallu de peu pour qu’elle ne résonne plus dans la mémoire collective. C’est cette histoire que Camil Girard et Carl Brisson mettent en lumière dans le livre Alliance et traités avec les peuples autochtones du Québec, l’histoire de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, la nation Malécite du Saint-Laurent.

Le KRTB bascule en zone orange aujourd’hui

C’est aujourd’hui que les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques bénéficient d’une nouvelle série d’assouplissements des mesures sanitaires. La région passe au palier d’alerte orange.

Inauguration officielle du nouveau centre de tri de Rivière-du-Loup

Après neuf mois de travaux, le nouveau centre de tri de Rivière-du-Loup, propriété de la Société VIA, sera bientôt prêt à entrer en opération. L’inauguration officielle a eu lieu le lundi 7 juin, alors qu’un premier déchargement de matières recyclables a été réalisé.

Gaétan Ouellet, candidat à la préfecture de la MRC de Témiscouata

Comme il l’avait indiqué auparavant, Gaétan Ouellet a clarifié ses intentions en vue des élections municipales du 7 novembre prochain lors de la séance du conseil municipal du 7 juin dernier. Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac ne demandera pas un nouveau mandat puisqu’il a décidé de poser une deuxième fois sa candidature au poste de préfet de la MRC de Témiscouata.

PHOTOS | Une glace olympique lumineuse et moderne à Rivière-du-Loup

Le Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup a accueilli les médias dans le cadre d’une première visite depuis sa livraison par l’entrepreneur général au début mai. Remise à neuf grâce à des investissements de plus de 13,5 M$, l’infrastructure sportive préserve son cachet, tout en offrant une modernité et une luminosité qui ne sont pas de refus.

Anthony D’Amours élu joueur humanitaire de l’année

Les nombreuses implications dans la communauté du joueur de hockey Anthony D’Amours ont été reconnues par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). L’athlète de Trois-Pistoles a reçu le trophée du joueur humanitaire pour la saison 2020-2021, ce mardi 8 juin.

Arrestation au centre-ville de Rivière-du-Loup

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation d’un homme à son domicile de la rue Iberville, le mercredi 9 juin à Rivière-du-Loup. Faisant l’objet d’un mandat d’arrestation, l’individu avait pris la fuite, plus tôt, lorsqu’il a été interpelé à pied.

Gabriel Bourque signe avec le Rocket de Laval

L'ancien ailier gauche des Albatros du Collège Notre-Dame, Gabriel Bourque, s'alignera avec le Rocket de Laval la saison prochaine. Le natif de Squatec a paraphé une entente d'un an avec le club-école du Canadien de Montréal.

CPE de Saint-Arsène : la Municipalité souhaite une compensation du ministère

Les élus de Saint-Arsène estiment que les citoyens n’ont pas à payer l’entièreté des surplus engendrés par les délais et autres processus administratifs qui ont retardé le projet de construction du centre de la petite enfance qu’ils souhaitent mettre sur pieds au cœur de la municipalité. «Nous pensons que c’est préjudiciable de refiler la facture aux citoyens. Nous allons négocier avec le ministère de la Famille afin de trouver un terrain d’entente», a assuré le maire, Mario Lebel, en juin dernier.

L’histoire continue sur l’ile aux Basques

Mikaël Rioux était probablement assis près d’un four datant du 16e siècle. Avant le cliché, il devait écouter cet homme souriant portant le béret et la moustache, le gardien de l’ile aux Basques, Jean-Pierre Rioux, parler d’un lieu qu’il connait par cœur. Un souvenir, une photo, prise il y a plus de 25 ans maintenant qui témoigne néanmoins que la vie fait parfois bien les choses.

Carole-Anne Roussel remporte le prestigieux Prix d’Europe 2021

La chanteuse soprano Carole-Anne Roussel a ajouté un nouveau fait d’armes à une feuille de route déjà impressionnante, en juin dernier, à la Chapelle historique du Bon-Pasteur de Montréal. L’artiste louperivoise a remporté la première place du prestigieux concours Prix d’Europe 2021, un exploit puisqu’il y a 40 ans qu’un chanteur n’avait pas reçu cette récompense.

Rivière-du-Loup se donne une nouvelle image de marque

L’ancienne avait près de 40 ans, la Ville de Rivière-du-Loup a dévoilé lundi sa nouvelle image de marque. Une démarche planifiée depuis quelques années, les changements apportés à différents endroits, notamment au niveau de la signalisation, seront mis en place progressivement, plus précisément d’ici la présentation de la 56e Finale des Jeux du Québec à compter du 4 mars 2022 à Rivière-du-Loup.

Zone verte: comme une bouffée d'air frais

Le passage en zone verte le lundi 21 juin pour les Bas-Laurentiens arrive comme une bouffée d'air frais. Si de nombreuses mesures sanitaires demeurent toujours en place, la pratique du sport sans contact, les rassemblements extérieurs et intérieurs, le prolongement des heures d’ouverture des bars constituent un grand pas vers un retour à la normalité.

Incendie mortel à Saint-Jean-de-la-Lande : l’enquête se poursuit

L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit à la suite de l’incendie d’une roulotte de type camping lors de laquelle les restes d’un corps humain ont été retrouvés le mercredi 9 juin non loin du 11e rang à Saint-Jean-de-la-Lande.

