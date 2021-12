La programmation de Ciné-Cadeau à Télé-Québec

Encore une fois cette année, Télé-Québec est de retour avec sa programmation Ciné-Cadeau. Une tradition du temps des fêtes qui persiste au Québec depuis près de 40 ans. Jusqu’au 2 janvier, voyez une foule de films et de dessins animés qui sauront assurément satisfaire petits et grands.

Les amateurs de BD seront servis, puisque la programmation Ciné-Cadeau propose les classiques d’Astérix, de Tintin, des frères Dalton et de Lucky Luke.

Plusieurs longs et courts métrages animés seront également proposés tels que Les pingouins de Madagascar – Mission Noël, Gnoméo et Juliette, La lettre de Noël, Il pleut des hamburgers, Kung Fu Panda : Festin d’hiver, Drôles de petites bêtes, Dragons : Le cadeau du furie nocturne, Le shrek-tacle de Noël de l’âne, et bien plus encore.

Quant aux cinéphiles, on leur offre cette année plusieurs films comme Bach et Bottine, La guerre des tuques, Arthur 3 : La guerre des deux mondes, Bienvenue chez les Ch’tis, Le père Noël est une ordure, etc.

Vous pouvez consulter l’horaire complet à cette adresse https://fetes.telequebec.tv/cine-cadeau. À noter que grâce à l’outil de rappel, vous pouvez profiter de votre journée sans craindre de manquer le film ou l’émission désirée.