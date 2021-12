Rétrospective 2021, mai (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Incendie sur la rue Principale à Pohénégamook

Le 17 mai, un incendie s'est déclaré vers 15 h le 17 mai dans une résidence de la rue Principale à Pohénégamook, dans le quartier Sully, près du casse-croûte Chez Ti-mat. Une épaisse fumée se dégageait de l'arrière de la résidence lors de l'arrivée des services d'urgence.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/426488/incendie-sur-la-rue-principale-a-pohenegamook



Tristan Pomerleau fier d’une première expérience chez les pros

Le Rocket de Laval a clos sa saison 2021 le lundi 17 mai, ce qui signifie du même coup la fin de de la première expérience du Louperivois Tristan Pomerleau chez les professionnels. L’athlète aura joué un match avec le club-école du Canadien de Montréal, gagnant de la confiance pour le reste de sa carrière et aussi le respect de ses pairs par son éthique de travail et son attitude positive.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/426600/tristan-pomerleau-fier-dune-premiere-experience-chez-les-pros



Ma place au travail : Myriam Lapointe-Gagnon au cœur d’une tempête médiatique

Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice du mouvement social Ma place au travail, s’est retrouvée bien malgré elle au cœur d’une tempête médiatique la semaine dernière. Cette maman de Cacouna qui milite depuis deux mois afin d’améliorer l’accès à des places en services de garde au Québec est maintenant impliquée en tant que témoin dans une enquête criminelle de la Sûreté du Québec concernant une fuite de données personnelles de la plateforme Web Place 0-5 ans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/426603/ma-place-au-travail-myriam-lapointe-gagnon-au-cur-dune-tempete-mediatique



Déconfinement au Québec : le KRTB dans une zone grise

Les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques (KRTB) sont tombés entre deux chaises lors de l’annonce du plan de déconfinement du Québec par le premier ministre François Legault, le 18 mai. Si on se fie aux communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, il faudra attendre une sortie du palier des mesures d’urgence pendant au moins 14 jours avant de voir ces changements s’appliquer dans la région.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/426688/deconfinement-au-quebec-le-krtb-dans-une-zone-grise



Radiation de 12 mois pour un infirmier du Témiscouata accro aux narcotiques

Un infirmier qui travaillait au Centre d’hébergement de Rivière-Bleue de 2017 à 2018 a plaidé coupable le 4 mai à trois chefs d’une plainte déposée au conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Sébastien Dumont, âgé de 35 ans, s’est approprié illégalement du Dilaudid et de la morphine injectable à son lieu de travail, a travaillé sous l’influence de narcotiques, compromettant la qualité des soins et a falsifié les signatures d’au moins trois de ses collègues pour avoir accès à ces substances.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/426763/radiation-de-12-mois-pour-un-infirmier-du-temiscouata-accro-aux-narcotiques



La sclérose en plaques, ce mal imprévisible

«Je vis avec un démon à mes côtés. Il est là, je n’ai pas le choix.» Sandra Bouchard utilise ces mots pour décrire le mal qui la gruge depuis maintenant près de 20 ans : la sclérose en plaques. Une bête invisible, et surtout imprévisible, qui frappe quand ça lui chante. Une maladie parfois furtive et sournoise, mais dont la présence n’empêche pas les personnes atteintes d’avancer et de regarder vers l’avant.

Claude Saindon. - Photo: Marc-Antoine Paquin

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/426969/la-sclerose-en-plaques-ce-mal-imprevisible



Un nouveau roman policier créé au Bas-Saint-Laurent

C’est le 12 mai que le Bas-Laurentien Pierre Hugo Bernatchez a dévoilé, sur les réseaux sociaux, la sortie de son roman policier Frères contre bandits.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/426975/un-nouveau-roman-policier-cree-au-bas-saint-laurent



Michel Morin retrouvé sans vie

La Sûreté du Québec a confirmé le 24 mai que le corps retrouvé dimanche après-midi à proximité du lac Noir, à Saint-Athanase, est bien celui de l'ancien maire de Rivière-du-Loup, Michel Morin. L'homme de 56 ans était alors porté disparu depuis une vingtaine d'heures, lui qui n'était jamais revenu d'une journée de pêche au Témiscouata.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/427070/michel-morin-porte-disparu-au-temiscouata

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/427110/un-corps-inanime-retrouve-pres-du-lac-noir-a-saint-athanase

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/427080/michel-morin-retrouve-sans-vie

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/427125/deces-de-michel-morin-riviere-du-loup-perd-un-grand-visionnaire



Un pas de plus pour La Maison l’autnid

Le projet de La Maison l’autnid de convertir l’ancien presbytère de l’église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup en logements pour personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme a franchi une nouvelle étape, le 20 mai.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/427134/un-pas-de-plus-pour-la-maison-lautnid



Incendie à l'usine Multifib de Dégelis

Un important incendie s'est déclaré peu après 19 h le 27 mai à l'usine Multifib de Dégelis, située sur la route 295. Les flammes se sont rapidement propagées aux matières combustibles situées sous un toit.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/427543/incendie-a-lusine-multifib-de-degelis



Les terrasses revivent au centre-ville de Rivière-du-Loup

La rue Lafontaine était animée le 28 mai au centre-ville de Rivière-du-Loup, qui est toujours au palier d'alerte rouge. Plusieurs restaurateurs apportaient les derniers préparatifs à leurs terrasses, après les assouplissements annoncés aux mesures sanitaires par le gouvernement du Québec.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/427645/les-terrasses-revivent-au-centre-ville-de-riviere-du-loup



VIDÉO | Un lynx se pavane à L’Isle-Verte

La balade d’un lynx du Canada à L’Isle-Verte n’est pas passée inaperçue, dimanche. Un résident de la municipalité a d’ailleurs réussi à capter de belles images de la bête qui a fait un détour par sa propriété en soirée.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/427748/video-un-lynx-se-pavane-a-lisle-verte