Rétrospective 2021, mai (1ere partie)

Premier rôle dans un long métrage pour la comédienne Myranda Plourde

La comédienne originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup Myranda Plourde a décroché l’un des rôles principaux dans le long métrage de fiction «Première Vague» qui est inspiré des 100 premiers jours de la pandémie à Montréal. Le film fait partie de la sélection des Rendez-vous Québec Cinéma présentés en ligne du 28 avril au 8 mai.

Allier études, hockey et entrepreneuriat à 20 ans

«Je suis un joueur assez intense, surtout à l’offensive. Je fais les bons choix et j’aime faire des buts», a déclaré Charles Massey, joueur de hockey universitaire et entrepreneur. Bien qu’il fasse référence à son type de jeu sur la patinoire, il suffit de quelques minutes pour témoigner de la persévérance et de la détermination dont il fait preuve dans toutes les sphères de sa vie.

Un homme sauvé de la noyade à Témiscouata-sur-le-Lac

Le pire a été évité de justesse à Témiscouata-sur-le-Lac le 1er mai. Un pêcheur a été sauvé de la noyade par Jean-Yves Fraser, un résident de la rue de l’Anse, après être tombé dans les eaux glaciales du lac Témiscouata vers 9 h.

La Ville de Rivière-du-Loup met fin à ses liens avec Myriam Marquis

Lors d’une séance extraordinaire du conseil de ville qui a eu lieu le lundi 3 mai, les élus louperivois se sont unanimement prononcés en faveur d’une résolution visant à mettre fin au lien d’emploi de Myriam Marquis, directrice du Service de l’urbanisme à Rivière-du-Loup.

Marie-Eve Proulx démissionne de son poste de ministre déléguée

La députée Marie-Eve Proulx n’est plus ministre déléguée au Développement économique régional, ni ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent le mardi 4 mai.

Frédérick Rioux à l’emploi des Pirates de Pittsburgh

La carrière de Frédérick Rioux dans le baseball majeur se poursuivra au sein d’une nouvelle organisation. Le passionné originaire de Trois-Pistoles a accepté un emploi avec les Pirates de Pittsburgh.

Un projet de réfection des routes autour du lac Saint-Mathieu suscite la controverse

Les membres du conseil municipal de Saint-Mathieu-de-Rioux ont adopté à l’unanimité le 26 avril dernier un règlement d’emprunt (Règlement no 2021-07) de 2 600 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection de routes autour du lac Saint-Mathieu : Chemin du Lac Nord, Tête-du-Lac, Dionne et du Boisé. Le problème pour certains résidents du secteur, c’est la taxe spéciale de 345 $ annuellement qu’ils auront à payer.

Alex-Ann Gamache continue de se démarquer sur la scène provinciale

La pandémie de la COVID-19 n’a pas freiné la progression de la joueuse de baseball Alex-Ann Gamache, bien au contraire. Ses efforts soutenus des derniers mois à l’entrainement, réalisés dans un contexte pour le moins unique, ont récemment été récompensés par une deuxième sélection sur l’équipe provinciale féminine des moins de 16 ans en mai dernier.

Pierre Landry lance «Poussière de route», un recueil de douze nouvelles inédites

Originaire du Saguenay mais résidant aujourd’hui à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Pierre Landry annonce le lancement du recueil de nouvelles «Poussière de route». Il compte douze nouvelles originales qui se présentent comme autant de courts métrages illustrant les pans d’une réalité différente et imagée.

Les soins palliatifs, de quelques jours à deux ans parfois

«Les gens croient à tort que les soins palliatifs débutent seulement lorsqu'on est en fin de vie alors que l'on peut recevoir des soins palliatifs pendant un an ou deux et même plus parfois», explique Diane Langlois, directrice générale de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

Une bonne saison acéricole… au Bas-Saint-Laurent

La saison acéricole a débuté en trombe au milieu du mois de mars avec des températures bien au-dessus des normales. En dents de scie par la suite, elle a donné au final des résultats satisfaisants au Bas-Saint-Laurent.

Projet de passerelle entre Saint-Ludger et le parc des Chutes à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup veut créer un axe de transport actif entre le quartier Saint-Ludger, près du secteur de la Croix et le centre-ville en aménageant une passerelle piétonne en direction du parc des Chutes.

Éclosion de COVID-19 chez duBreton : le Syndicat exige la fermeture de l’usine

Le syndicat des employés de l’usine de Viandes duBreton de Rivière-du-Loup est désespéré. Estimant que la situation s’est «grandement détériorée» au cours des derniers jours et que l’éclosion de la COVID-19 dans l’usine est «hors de contrôle», il exige la fermeture temporaire des installations.

Sauvetage nautique à Saint-Jean-de-la-Lande

Un homme a été secouru le dimanche 9 mai en après-midi vers 16 h alors que son embarcation, une chaloupe d'une quinzaine de pieds, s'est renversée dans la rivière dans le secteur du chemin Bellerive (6e rang) au lac Jerry à Saint-Jean-de-la-Lande. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé.

Accident de travail sur un chantier à Rivière-du-Loup

Trois personnes ont été transportées au centre hospitalier après qu’un mur formé de blocs de béton se soit effondré, le 11 mai en après-midi à Rivière-du-Loup. L’accident est survenu sur le chantier d’une maison à étages de la rue de l’Intercolonial dans le quartier Saint-Ludger.

Packington reçoit 767 000 $ pour agrandir son complexe municipal

Le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé le 10 mai une aide financière de 767 000 $ à la Municipalité de Packington pour la construction d’un agrandissement à son complexe municipal. En fait, cet ajout permettra de créer un lien entre la patinoire couverte et le chalet communautaire, en plus d’améliorer les installations.

Le projet Alyan : du soutien psychosocial et artistique pour les jeunes

Alyssa Symons-Bélanger et Yanis Benyou sont à l’origine du projet Alyan à Saint-Jean-de-Dieu. À la suite d’une campagne de sociofinancement GoFundMe, ils veulent offrir un accompagnement psychosocial et artistique pour des jeunes entre 14 et 21 ans qui ne reçoivent pas ou peu de soutien en santé mentale.

Sylvie Vignet interpelle le Dr Sylvain Leduc

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, estime que la population de Rivière-du-Loup a droit et mérite des explications de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent quant aux nombres de cas de COVID-19 parmi les plus élevés de la province au prorata de la population. La forte éclosion à l'usine de Viandes duBreton est au cœur de ses préoccupations.

Éclosion chez duBreton : un total de 94 cas jusqu’ici

L’éclosion de COVID-19 qui frappe l’entreprise duBreton de Rivière-du-Loup aurait touché à ce jour près de 100 employés. Selon le syndicat des travailleuses et travailleurs de l’usine, 94 cas ont été recensés entre le 22 avril et le 12 mai.

Alex Belzile dans l'alignement des Canadiens de Montréal contre les Oilers



L'entraineur-chef des Canadiens de Montréal, Dominique Ducharme, a confirmé que l'attaquant originaire de Saint-Éloi, Alex Belzile, ferait partie de l'alignement contre les Oilers d'Edmonton le 12 mai à 17 h.

Toxique

Zone rouge et zone grise dans les mesures d’urgence, pas facile de s’y retrouver au Bas-Saint-Laurent ces temps-ci. Les couleurs de l’arc-en-ciel du printemps 2020 sont loin, très loin derrière nous. Zone grise, grise comme la couleur de notre humeur collective, bien loin des couleurs vives de nos couchers de soleil que l’on regarde maintenant derrière les murs du couvre-feu. Un billet de François Drouin.

Fermeture temporaire pour l’usine duBreton de Rivière-du-Loup

Aux prises avec une importante éclosion de COVID-19, l’entreprise duBreton de Rivière-du-Loup a annoncé la fermeture temporaire de son usine pour une période de 10 jours.

«Quand on est malade, on n’entre pas au travail» -Dr Sylvain Leduc

Lors d'un point de presse réclamé par la mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, a dressé un tableau plutôt sombre de l'état épidémiologique au Bas-Saint-Laurent, qui selon lui, s'étend au-delà de l'usine de Viandes duBreton de Rivière-du-Loup.

Vol à l’étalage et altercation avec des policiers à Rivière-du-Loup

Le 13 mai, appelés à intervenir pour un vol à l’étalage commis au Canadian Tire de Rivière-du-Loup, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de quatre personnes en début d’après-midi.

