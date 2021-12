Rétrospective 2021, avril (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Des retards inquiétants pour les travailleurs étrangers temporaires en agriculture

C’est un cri du cœur qu’a lancé le président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, le 9 avril à propos de retards inquiétants et de nombreuses difficultés à surmonter pour que les travailleurs étrangers temporaires (TET) puissent contribuer au travail dans les champs le plus rapidement possible.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/423443/des-retards-inquietants-pour-les-travailleurs-etrangers-temporaires-en-agriculture



Épicerie de Saint-Marc-du-Lac-Long : les citoyens se butent à une porte fermée

Depuis quelques jours, les citoyens de Saint-Marc-du-Lac-Long n’ont plus accès à l’épicerie du village. Sur la porte d’entrée, une inscription mentionnait que l’établissement était fermé jusqu’à une vente de liquidation. Le maire Marcel Dubé n’avait pas obtenu davantage d’informations de la part des propriétaires qu’Info Dimanche lundi avant-midi.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/423619/epicerie-de-saint-marc-du-lac-long-les-citoyens-se-butent-a-une-porte-fermee



Témiscouata-sur-le-Lac lance une offensive économique de taille

Le 20 avril, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la Corporation de développement économique Témiscouata-sur-le-Lac ont présenté les trois entreprises occupant les locaux d’Innova-Centre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/423705/temiscouata-sur-le-lac-lance-une-offensive-economique-de-taille



Courte poursuite policière entre Trois-Pistoles et L'Isle-Verte

Les policiers de Sûreté du Québec ont été engagés dans une courte poursuite policière entre la route 132 et l'autoroute 20 dans le territoire compris entre Trois-Pistoles et L'Isle-Verte. Un homme désorganisé et connu des services policiers a été intercepté vers 15 h 40 le 20 avril à Saint-Éloi.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/423758/courte-poursuite-policiere-entre-trois-pistoles-et-lisle-verte



Début des travaux au chantier de la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup

Après des années d’attente, le chantier d’agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup s’est mis en branle le 19 avril. La rallonge de briques, située à l’arrière de la Maison de la culture, se trouve présentement sous le pic des démolisseurs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/423751/debut-des-travaux-au-chantier-de-la-bibliotheque-francoise-bedard-de-riviere-du-loup



L’Isle-Verte présente son projet de réaménagement de la route 132

La Municipalité de L’Isle-Verte a présenté aux citoyens les plans de réaménagement de la route 132 qui ont été élaborés par l’organisation Rues Principales lors de la séance du conseil municipal du 13 avril. Le projet comprend entre autres la réduction de la limite de vitesse et la construction d’un corridor de déplacement sécuritaire à usage polyvalent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/423802/lisle-verte-presente-son-projet-de-reamenagement-de-la-route-132



Trois frigos communautaires feront leur apparition à Rivière-du-Loup

Ce printemps, les citoyens du secteur de Rivière-du-Loup seront invités à échanger, prendre ou déposer des aliments frais dans trois frigos communautaires ouverts à tous 24 heures sur 24 afin d’éviter le gaspillage alimentaire et de partager des surplus de nourriture.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/423876/trois-frigos-communautaires-feront-leur-apparition-a-riviere-du-loup



Le court-métrage d'Annie St-Pierre primé à l'Annapolis Film Festival

«Les grandes claques» de la réalisatrice louperivoise Annie St-Pierre continue de se démarquer sur la scène internationale. Le cour-métrage a remporté le Prix du public - Meilleur court métrage au Annapolis Film Festival qui s'est clôturé le 18 avril dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/424265/le-court-metrage-dannie-st-pierre-prime-a-lannapolis-film-festival



Amandine Basirico recrutée par une académie de soccer professionnelle en Italie

La gardienne de but âgée de 16 ans Amandine Basirico qui fait partie du programme sports-études soccer des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup depuis quatre ans a attiré l’attention de l’académie de soccer professionnelle italienne nommée AC Perugia, à Perouse.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/424212/amandine-basirico-recrutee-par-une-academie-de-soccer-professionnelle-en-italie



Incursion dans l’univers de la dragqueen Tante Gaby

Le documentaire «Un métier comme un autre» portant sur Tante Gaby, une dragqueen bien connue des bars du Village à Montréal, est présenté dans trois festivals au cours du mois d’avril. Il permet de découvrir le quotidien du Pistolois d’origine, Pierre Lauzon, qui se glissait le soir venu dans la peau de Tante Gaby.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/424216/incursion-dans-lunivers-de-la-dragqueen-tante-gaby



La façade d'un immeuble s'effondre sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup

Une passante peut s'estimer chanceuse d'être en vie et de ne pas avoir été blessée vers 18 h 30 le mercredi 28 avril alors qu'une partie de la façade en briques de l'immeuble situé au 536, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup et qui abrite le H&R Block s’est effondrée.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/424525/la-facade-dun-immeuble-seffondre-sur-la-rue-lafontaine-a-riviere-du-loup



Une partie du Bas-Saint-Laurent bascule en mesures spéciales d'urgence

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé le 29 avril que la transmission très importante de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent requiert une intervention immédiate. Les mesures spéciales d'urgence seront donc appliquées à compter de la nuit de vendredi à samedi (du 30 avril au 1er mai) au Bas-Saint-Laurent pour 14 jours.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/424573/une-partie-du-bas-saint-laurent-bascule-en-mesures-speciales-durgence

Près de 868 000 $ pour améliorer la couverture ambulancière à Cabano

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent Marie-Eve Proulx et le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, ont annoncé le 29 avril la conversion de l’horaire de faction en horaire à l’heure pour les paramédics du secteur de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Cette transformation représente un investissement annuel supplémentaire de 867 962 $.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/424694/pres-de-868-000-$-pour-ameliorer-la-couverture-ambulanciere-a-cabano