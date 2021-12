Région canadienne du NORAD : prête à escorter le père Noël

Le compte à rebours jusqu’au 24 décembre a commencé. À l’approche du grand soir, la Région canadienne du NORAD présente ses pilotes de CF-18, ses spécialistes de la maintenance et ses pisteurs qui seront chargés d’observer et d’escorter le père Noël alors qu’il termine son voyage magique dans l’espace aérien canadien.

Pendant que le père Noël fait son voyage de Noël autour du monde, des pilotes et des spécialistes de la maintenance de CF-18 choisis à la 3e Escadre Bagotville, au Québec, et à la 4e Escadre Cold Lake, en Alberta, et des pisteurs du Secteur de la défense aérienne du Canada à la 22e Escadre North Bay, en Ontario, assureront le quart de veille.

La défense du Canada et des États-Unis est la plus grande priorité du NORAD. Le NORAD est un commandement binational américain et canadien chargé de l’alerte aérospatiale et maritime et du contrôle aérospatial de l’Amérique du Nord. Cependant, chaque année pendant les Fêtes, le NORAD se charge également de suivre les déplacements du père Noël alors qu’il se déplace de manière sécuritaire autour du monde.

«Les membres dévoués de la Région canadienne du NORAD surveillent notre espace aérien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et suivent à la piste tout ce qui vole en Amérique du Nord et autour. Cela nous permet également d’accompagner le père Noël en toute sécurité lorsqu’il arrive dans l’espace aérien canadien le 24 décembre. Assurer le passage du père Noël en toute sécurité afin qu’il puisse continuer son voyage de bonne volonté et de joie est une grosse responsabilité, et quelque chose dont nous sommes très fiers», a déclaré le Major-général (Mgén) Eric Kenny, commandant de la Région canadienne du NORAD

Les pisteurs du père Noël du 21e Escadron de contrôle et d’alerte (Aérospatiale) de la 22e Escadre North Bay comprennent le capitaine Darren Ashton (de Scarborough, en Ontario), le sergent d’état-major de la US Air Force Michael Lombard (de Baltimore, au Maryland) et le caporal William Jodoin (de Victoria, en Colombie-Britannique). Ces derniers assureront le quart de veille. Ils seront chargés de maintenir un contact radio avec le père Noël et les pilotes qui l’escortent alors qu’il traverse le Canada.

De la 3e Escadre, le capitaine Jean-Sébastien Otis (de Charlesbourg, au Québec) et le capitaine Michael Lachance (de Winnipeg, au Manitoba) serviront de pilotes d’escorte au père Noël, tandis que le caporal-chef Patrick Dallaire (de Rivière-des-Prairies, au Québec) et le caporal Francis Beaulieu (de Chicoutimi, au Québec) formeront l’équipe de maintenance.

De la 4e Escadre, le capitaine Jesse Haggart-Smith (de Maple Ridge, en Colombie-Britannique) et le capitaine Jacob Naccarato (de Windsor, en Ontario) sont les pilotes d’escorte de cette année, avec le sergent Chad Peacey (de Duncan, en Colombie-Britannique) et le caporal Zach Bailie (de Scarborough, en Ontario) assurant les postes de spécialistes de la maintenance.

«De la part de tous les membres de la Région canadienne du NORAD qui travaillent chaque jour pour assurer la sécurité du Canada et de l’Amérique du Nord - nous vous souhaitons à tous un temps des Fêtes sous le signe de la sécurité, de la bonne santé, de la paix et du repos, et bientôt une bonne et heureuse année 2022», a ajouté le Mgén Kenny.

FAITS EN BREF :