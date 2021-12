Rétrospective 2021, mars (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



La popote roulante : un service essentiel !

Pour souligner l’édition 2021 de la Semaine des popotes roulantes du 14 au 20 mars, le Centre d’action bénévole des Seigneuries (CAB) a invité des élus municipaux à essayer le service le temps d’un repas. Tous et toutes ont souligné le bon gout des plats et la qualité du service offert par les bénévoles à la livraison. Unanimement, ils et elles invitent les gens qui en ont besoin à demander cette aide.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420368/la-popote-roulante-un-service-essentiel



Le Bas-Saint-Laurent reste en zone orange : explications de la santé publique

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, a précisé le 17 mars dernier les raisons qui expliquent le maintien de la région au palier d’alerte orange. La proximité du Bas-Saint-Laurent avec la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches, la détection de cas de variants ainsi que le taux de vaccination de 7 % militent selon lui pour une approche prudente.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/420547/le-bas-saint-laurent-reste-en-zone-orange-explications-de-la-sante-publique



Hausse des couts de construction : Rivière-du-Loup réclame une aide financière d’urgence de Québec

Constatant un écart de près de 1 M$ avec les estimations lors de l’ouverture des appels d’offres concernant le réaménagement et l’agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard, la Ville de Rivière-du-Loup demande au gouvernement du Québec de mettre en place un programme d’urgence pour compenser l’explosion des couts des travaux municipaux d’immobilisation.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420403/hausse-des-couts-de-construction-riviere-du-loup-reclame-une-aide-financiere-durgence-de-quebec



« J’ai trouvé ma place dans le bois » - Xavier Bolduc

La Table sectorielle de concertation en aménagement forestier (TSCAF) du Bas-Saint-Laurent dresse un bilan positif de sa première année de mise en œuvre du Projet d’expérimentation de nouveaux modes de rémunération des ouvriers forestiers.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420369/-jai-trouve-ma-place-dans-le-bois-xavier-bolduc



Un projet d’artisanat collectif en période de pandémie au Témiscouata

Une œuvre collective a vu le jour au cours des derniers mois grâce au savoir-faire de plus de 150 personnes ainées de la MRC du Témiscouata qui ont participé à la création de banderoles tricotées ou crochetées. Elle a été exposée à partir du 16 mars à la bibliothèque de Dégelis.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/420456/un-projet-dartisanat-collectif-en-periode-de-pandemie-au-temiscouata



Témiscouata-sur-le-Lac : un soumissionnaire pour l’aréna et le centre communautaire récréatif

C’est ce 18 mars que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à l’ouverture des soumissions pour le projet de deux nouveaux bâtiments de loisirs, l’aréna dans le quartier Cabano et le centre communautaire récréatif dans le secteur Notre-Dame-du-Lac. Une soumission au montant de 18 477 761 $, avant taxes, a été présentée par l’entreprise Construction Citadelle.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420667/temiscouata-sur-le-lac-un-soumissionnaire-pour-larena-et-le-centre-communautaire-recreatif



Marie-Hélène Collin quitte la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

La présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Marie-Hélène Collin, a informé en mars dernier les membres du conseil d’administration de sa décision de quitter l’organisme.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/420590/marie-helene-collin-quitte-la-chambre-de-commerce-de-la-mrc-de-riviere-du-loup



Pénurie de places en services de garde : des parents lancent un cri du coeur

La mobilisation s’organise en réaction à la pénurie de places en services de garde partout au Québec avec un mouvement de parents intitulé Ma place au travail. Cette initiative d’une citoyenne de Cacouna, Myriam Lapointe-Gagnon, regroupe déjà plus de 900 membres qui partagent leurs expériences de recherche de services de garde infructueuse. «Ce mouvement, c’est un cri du cœur. Je veux rassembler les parents afin que les choses changent», résume-t-elle.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420749/penurie-de-places-en-services-de-garde-des-parents-lancent-un-cri-du-coeur

Propos à l’endroit du Dr Leduc : «J’ai eu des frissons dans le dos»

Le Dr Sylvain Leduc a été la cible de propos accablants, voire menaçants, en mars dernier. La présidente et directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent a abordé la question le 19 mars dernier. «Il y a des limites à ne pas franchir», a rappelé Isabelle Malo.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/420743/propos-a-lendroit-du-dr-leduc-jai-eu-des-frissons-dans-le-dos



Un service d’accompagnement valorisant…et valorisé

Chaque semaine, des membres du Centre d’action bénévole des Seigneuries accompagnent des personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite à un rendez-vous médical auquel elles doivent assister. Un geste généreux et stimulant à la fois, dont l’importance résonne encore plus fort en cette période de pandémie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420686/un-service-daccompagnement-valorisantet-valorise



Un pas de plus pour la réfection de la rue Commerciale à Témiscouata-sur-le-Lac

Le projet de réfection de deux parties de la rue Commerciale à Témiscouata-sur-le-Lac a franchi une nouvelle étape le 17 mars avec l’ouverture des soumissions. L’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et Fils, qui a des installations à Grand-Métis et à Rimouski, a déposé la plus basse soumission à 6 117 163 $, avant taxes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420646/un-pas-de-plus-pour-la-refection-de-la-rue-commerciale-a-temiscouata-sur-le-lac



«Les grandes claques» d'Annie St-Pierre remporte deux prix au festival SXSW

Le court-métrage «Les grandes claques» de la réalisatrice louperivoise Annie St-Pierre a remporté le 19 mars deux prix au festival South by Southwest (SXSW), tenu en ligne cette année.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/420854/les-grandes-claques-dannie-st-pierre-remporte-deux-prix-au-festival-sxsw



Se défaire de sa dépendance

«C’est quand ma conjointe m’a mis au pied du mur et qu’elle m’a dit qu’elle partait avec les enfants si je n’arrêtais pas de faire de la coke que j’ai compris que j’avais un problème de consommation. Mon nom est Jonathan, j’ai 39 ans, et je suis fier de dire que je n’ai pas consommé de cocaïne depuis septembre 2017.»

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420779/se-defaire-de-sa-dependance



Le centre de thérapie La Montée célèbre ses 50 ans

Centre de thérapie situé à Rivière-Ouelle, La Montée accueille depuis cinquante ans des adultes souffrant de dépendances variées et offre des séjours d’une durée de trois semaines. Ses services couvrent les problèmes de consommation d’alcool, de drogues, ainsi que de jeu excessif. Plus de 2000 personnes ont été de passage à ce centre de réadaptation depuis que les thérapies intensives à l’interne y sont proposées.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/420782/le-centre-de-therapie-la-montee-celebre-ses-50-ans



Réouverture de la Piscine Desjardins du Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup a annoncé la réouverture tant attendue de sa piscine qui porte désormais le nom de Piscine Desjardins, le lundi 22 mars. Les travaux majeurs étant maintenant terminés, les athlètes et la population de la région pourront bientôt profiter de cette installation complètement revampée.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/420989/reouverture-de-la-piscine-desjardins-du-cegep-de-riviere-du-loup



Témiscouata-sur-le-Lac : les opposants se manifestent à nouveau

Les opposants au projet d’aréna et de centre communautaire récréatif à Témiscouata-sur-le-Lac se sont manifesté à nouveau à la suite de l’ouverture de la seule soumission reçue par la Ville.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/421033/temiscouata-sur-le-lac-les-opposants-se-manifestent-a-nouveau



Sortie de route d'un camion semi-remorque: le conducteur était coincé «comme dans une boite de conserve»

Une sortie de route impliquant un camion semi-remorque est survenue vers 1 h dans la nuit du mardi 23 mars sur l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 483 à Saint-André-de-Kamouraska. Le conducteur souffre de blessures graves qui ne laissent pas craindre pour sa vie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/421050/sortie-de-route-dun-camion-semi-remorque-le-conducteur-etait-coince-comme-dans-une-boite-de-conserve



COVID-19 : le Superkarting Rivière-du-Loup annulé

Les amateurs de karting de la région ont appris le 23 mars dernier qu'ils devraient de nouveau faire preuve de patience avant de voir des courses de karting être organisées à Rivière-du-Loup. Les promoteurs du Superkarting Rivière-du-Loup ont annoncé repousser l’évènement en vue «des jours meilleurs» de 2022. Malheureusement, en décembre 2021, les promoteurs ont annoncé qu'il s'agissait d'un fin définitive.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/421070/covid-19-le-superkarting-riviere-du-loup-annule



Le Cégep de Rivière-du-Loup ciblé par des attaques informatiques

Le Cégep de Rivière-du-Loup fait face depuis les deux dernières semaines à des attaques informatiques de sources externes par déni de service. Ce type de cyberattaque rend indisponible un service et empêche ses utilisateurs légitimes de l’utiliser.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/421074/le-cegep-de-riviere-du-loup-cible-par-des-attaques-informatiques



L’achat d’une excavatrice sème la controverse à Saint-Jean-de-la-Lande

Lors de sa séance du 1er mars dernier, le conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Lande a procédé à l’achat d’une excavatrice même si la tenue d’un registre lui donnait plutôt l’option d’un référendum ou de retirer son projet.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/421146/lachat-dune-excavatrice-seme-la-controverse-a-saint-jean-de-la-lande



Tristan Dassylva, récipiendaire du Programme de bourses des Canadiens de Montréal

Tristan Dassylva des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup fait partie des 25 étudiants-athlètes qui ont reçu une bourse de 2000 $ du Programme de bourses des Canadiens de Montréal.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/421243/tristan-dassylva-recipiendaire-du-programme-de-bourses-des-canadiens-de-montreal



Le mouvement Ma place au travail s’invite à l’Assemblée nationale

La mobilisation de parents en réaction à la pénurie de places en services de garde partout dans la province a soulevé les débats à l’Assemblée nationale au cours des derniers jours. L’initiative menée par la citoyenne de Cacouna, Myriam Lapointe-Gagnon fait l’objet de nombreuses questions au Salon bleu les 23 et 24 mars dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/421289/le-mouvement-ma-place-au-travail-sinvite-a-lassemblee-nationale



Agression au centre-ville de Rivière-du-Loup

Un individu a subi des blessures à la tête après avoir été agressé par un suspect armé en début d'après-midi sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup le 25 mars. Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme dans cette affaire.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/421317/agression-au-centre-ville-de-riviere-du-loup



Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata devra s’absenter quelques semaines

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, devra mettre ses fonctions parlementaires en pause quelques semaines pour des raisons de santé a annoncé son équipe le jeudi 25 mars.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/421295/le-depute-de-riviere-du-loup-temiscouata-devra-sabsenter-quelques-semaines



Cardio-Bulle : une enseignante de Saint-Alexandre-de-Kamouraska fait bouger des milliers d’élèves

Ça bouge dans la classe de Judith Goulet, enseignante de première année du primaire à l’école Hudon-Ferland de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Depuis 10 ans, elle prépare des activités de cardio-matinal hebdomadaires destinées aux jeunes de son école. Depuis trois semaines, son initiative se répand comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux, atteignant même des participants en Europe.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/421406/cardio-bulle-une-enseignante-de-saint-alexandre-de-kamouraska-fait-bouger-des-milliers-deleves



Les Mercuriades: Groupe Morneau, Fibres de verre Rioux et le Cégep de Rivière-du-Loup finalistes

Les noms des 89 finalistes de la 41e édition du plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades, ont été dévoilés aujourd'hui par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Groupe Morneau de Saint-Arsène, Fibres de verre Rioux de Sainte-Françoise et le Cégep de Rivière-du-Loup figurent parmi les finalistes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/421528/les-mercuriades-groupe-morneau-fibres-de-verre-rioux-et-le-cegep-de-riviere-du-loup-finalistes



Une résidence secondaire anéantie par les flammes à Saint-Pierre-de-Lamy

Un bâtiment servant de maison d'invités à proximité d'une résidence a été complètement rasé par les flammes le dimanche 28 mars sur la rue Principale à Saint-Pierre-de-Lamy. Personne ne se trouvait à l’intérieur au moment de l’incendie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/421599/une-residence-secondaire-aneantie-par-les-flammes-a-saint-pierre-de-lamy



Internet haute vitesse : une victoire pour les MRC de Témiscouata et des Basques

Les préfets des MRC de Témiscouata et des Basques, Guylaine Sirois et Bertin Denis, attendaient de pied ferme cette annonce depuis des années. Québec et le gouvernement fédéral investiront 826 M$ pour brancher 148 000 foyers d’ici septembre 2022. Au Bas-Saint-Laurent, un montant de 64 M$ permettra de fournir Internet haute vitesse à 9 586 foyers.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/421495/internet-haute-vitesse-une-victoire-pour-les-mrc-de-temiscouata-et-des-basques



L’auteure de Rivière-du-Loup Geneviève Boucher publie deux nouveaux romans

L’auteure originaire de Rivière-du-Loup Geneviève Boucher a lancé au début du mois de mars le deuxième tome de sa trilogie Gemme, intitulé «Améthyste» aux Éditions Andara. Au fil des pages, les lecteurs pourront reconnaitre quelques lieux de Rivière-du-Loup, où l’action des romans se déroule.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/421478/lauteure-de-riviere-du-loup-genevieve-boucher-publie-deux-nouveaux-romans



Politique municipale: où sont passées les femmes au KRTB ?

Bien que la population au Bas-Saint-Laurent soit composée de 49.9% de femmes et 50.1% d’hommes, les conseils municipaux sont quant à eux loin d’être paritaires.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/421492/politique-municipale-ou-sont-passees-les-femmes-au-krtb



Alexanne Plouffe sera en demi-finale à La semaine des 4 Julie mercredi soir

Alexanne Plouffe, cette artiste de cirque professionnelle originaire de Trois-Pistoles, a de nouveau été à La semaine des 4 Julie dans le cadre de la demi-finale du concours les Talents bleus. L’émission a été diffusée en direct le mercredi le 31 mars à 21h sur Noovo ou en ligne sur le site Web de la chaîne de télévision.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/421450/alexanne-plouffe-sera-en-demi-finale-a-la-semaine-des-4-julie-mercredi-soir