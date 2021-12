Rétrospective 2021, février (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

COVID-19 : de nouvelles mesures seront mises en place chez Viandes duBreton

En février dernier, à l'issue d’une réunion qui s’est tenue entre Viandes duBreton et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Viandes du Breton – CSN, de nouvelles mesures ont été mises en place dès la mi-février pour éviter une nouvelle éclosion de la COVID-19 et la propagation du virus entre les murs de l’usine de Rivière-du-Loup. La suite allait prouver que ce n'était pas suffisant.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/418061/covid-19-de-nouvelles-mesures-seront-mises-en-place-chez-viandes-dubreton



Un nouveau propriétaire pour l’ancien Musée du Domaine à Pohénégamook

Martin Pomerleau de Rivière-du-Loup s'est porté acquéreur de l’ancien Musée du Domaine à Pohénégamook. Rappelons que l’homme d’affaires Charles Guérette avait fait construire cette magnifique bâtisse pour y mettre en place un musée de voitures anciennes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/418017/un-nouveau-proprietaire-pour-lancien-musee-du-domaine-a-pohenegamook



Harold LeBel opte pour un procès devant juge et jury

Le député de Rimouski accusé d'agression sexuelle, Harold LeBel, a fait le choix d'être jugé devant un juge et jury pour son procès. Le dossier a été remis au 6 avril au palais de justice de Rimouski lors des prochaines assises criminelles.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/418095/harold-lebel-opte-pour-un-proces-devant-juge-et-jury



Les récipiendaires du 45e Gala des Prestiges démasqués!

Le 45e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a fait connaitre ses 15 lauréats dans une présentation virtuelle et présentée en direct sur la page Facebook d'Info Dimanche.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/418309/les-recipiendaires-du-45e-gala-des-prestiges-demasques



Odeurs à Témiscouata-sur-le-Lac : Cascades assure travailler à un correctif

En février, l'entreprise Cascades Emballage Carton-Caisse-Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac ne se mettait pas la tête dans le sable et assurait être bien au fait que des «odeurs inhabituelles» se dégageant de son usine depuis quelques semaines. Elle confirmait d'ailleurs déployer tous les efforts nécessaires afin de corriger cette situation le plus rapidement possible.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/418284/odeurs-a-temiscouata-sur-le-lac-cascades-assure-travailler-a-un-correctif



Ouverture des soumissions pour le projet d'agrandissement de la bibliothèque Françoise-Bédard

La Ville de Rivière-du-Loup a ouvert le 18 février les soumissions reçues pour l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque Françoise-Bédard. Trois entreprises ont transmis leurs propositions, il s'agit de Construction Béton 4 Saisons, Construction Citadelle inc. et Construction Marcel Charest et fils inc.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/418384/ouverture-des-soumissions-pour-le-projet-dagrandissement-de-la-bibliotheque-francoise-bedard



Poursuite policière à Rivière-du-Loup

Un individu a été arrêté après avoir tenté de fuir des policiers vendredi vers 12 h 10 le 19 février à Rivière-du-Loup dans le quartier St-Ludger. Ce dernier aurait été surpris avec un cellulaire au volant, mais aurait refusé de s'immobiliser.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/418435/poursuite-policiere-a-riviere-du-loup



Les mille-et-une couleurs de Papa Noël

«Si je mourais demain, je veux que tout le monde le sache, je mourrai heureux. J’ai tout ce dont j’ai besoin et je suis fier de l’homme que je suis.» Un portait intime et profondément humain sur Papa Noël Sow.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/418426/les-mille-et-une-couleurs-de-papa-noel



Le prêtre Béatrix Morin coupable de multiples agressions sexuelles

Le prêtre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup Béatrix Morin a plaidé coupable le 23 février à de multiples accusations d’agression sexuelle qui pesaient contre lui. Elles concernent 6 victimes, dont 5 étaient mineures au moment des crimes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/418652/le-pretre-beatrix-morin-coupable-de-multiples-agressions-sexuelles



Pêche blanche à Saint-Mathieu : mea culpa de la Municipalité

«Sortir les cabanes aux 48 heures, ça ne tient pas debout. On annule tout», c’est ainsi que s’est exprimé à Info Dimanche le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin, suite à la décision de la Municipalité de retirer son nouveau règlement sur la pêche blanche.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/418615/peche-blanche-a-saint-mathieu-mea-culpa-de-la-municipalite



Traverse vers Saint-Siméon: Rivière-du-Loup réclame une étude exhaustive

Les élus de Rivière-du-Loup demandent à la Société des traversiers du Québec (STQ) que son étude sur l’avenir de la traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon soit la plus exhaustive possible. Ils estiment que le mandat décrit dans le récent appel d’offres à ce sujet n’aborde pas certaines questions essentielles.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/418826/traverse-vers-saint-simeon-riviere-du-loup-reclame-une-etude-exhaustive



L’heure juste sur la situation de l’église Saint-François-Xavier

Il faut trouver une nouvelle vocation à l’église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup. Même si 53 000 $, dont 15 000 $ de la Ville de Rivière-du-Loup, ont été amassés par le Comité de sauvegarde de l’église Saint-François-Xavier dans l’espoir de pouvoir chauffer le bâtiment patrimonial cet hiver, le même problème de fond subsiste : un projet doit l’occuper pour assurer sa pérennité. Un an plus tard, il y a toujours plus d'interrogations que de réponses.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/418798/lheure-juste-sur-la-situation-de-leglise-saint-francois-xavier