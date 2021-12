Rétrospective 2021, février (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Berger, au palmarès de Premières en Affaires

Au cours des dernières décennies, les femmes ont su se tailler une place dans le monde des affaires, et ce dans toutes les sphères économiques. Plus près de nous, l'entreprise Berger est un modèle du genre. Le 26 janvier, Premières en affaires a publié sa deuxième édition du palmarès des entreprises au féminin alors que l'entreprise de Saint-Modeste fait belle figure dans ce top 110 des PME québécoises dirigées par des femmes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/416757/berger-au-palmares-de-premieres-en-affaires



Le Bas-Saint-Laurent se joint à la Gaspésie pour demander le maintien du transport par autobus

La Table régionale des éluEs municipaux du Bas-Saint-Laurent appuie la région de la Gaspésie dans sa bataille pour que l’entreprise Keolis Canada maintienne des services de transport par autobus pour les voyageurs. Elle demande même au gouvernement québécois une bonification des services dans l’est de Québec.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416765/le-bas-saint-laurent-se-joint-a-la-gaspesie-pour-demander-le-maintien-du-transport-par-autobus



Contacts sexuels : 42 mois de prison pour un résident de Saint-Honoré-de-Témiscouata

Le sexagénaire résident de Saint-Honoré-de-Témiscouata, Jeannot Pelletier, a été condamné le 2 février à purger une peine d’emprisonnement de 42 mois pour avoir eu des contacts sexuels avec un enfant de moins de 16 ans et lui avoir rendu accessible du matériel pornographique.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/416845/contacts-sexuels-42-mois-de-prison-pour-un-resident-de-saint-honore-de-temiscouata



Première véritable tempête de l'année au Bas-Saint-Laurent

Il aura fallu attendre au 2 février pour que s'abatte sur la région la première véritable tempête hivernale. Les nombreuses routes gouvernementales de la région ont été fermées. Les premiers flocons sont apparus en milieu d'après-midi, mais les conditions climatiques se sont rapidement dégradées. Les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires de Kamouraska - Rivière-du-Loup ont aussi été fermées dès mardi après-midi.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416920/tempete-plusieurs-routes-fermees

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416777/ecoles-fermees-cet-apres-midi

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416923/ecoles-fermees-en-raison-des-mauvaises-conditions-meteorologiques



Retour en zone orange pour le Bas-Saint-Laurent

Le Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, a commenté le retour en zone orange à compter du 8 février qu’a annoncé le premier ministre du Québec, François Legault. «Une annonce qui fait du bien», a-t-il lancé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/417030/une-annonce-qui-fait-du-bien-le-dr-sylvain-leduc

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/417029/zone-orange-des-assouplissement-generalement-bien-accueillis

-> https://www.infodimanche.com/actualites/covid-19/417360/le-bas-saint-laurent-passe-au-palier-dalerte-orange



Les jumeaux Ruest-Lajoie sur l’équipe canadienne de quilles

Fierté pour la région du Témiscouata, Nathan et Cédérick Ruest-Lajoie ont tous les deux été sélectionnés sur l’équipe canadienne senior de quilles en février dernier. Ils font d’ailleurs partie d’une délégation composée de plusieurs joueurs québécois.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/417194/les-jumeaux-ruest-lajoie-sur-lequipe-canadienne-de-quilles



Projet de développement touristique à Lac-des-Aigles



C'est en février dernier que l'on apprenait qu'un important projet touristique est présentement en développement à Lac-des-Aigles. Des démarches sont en cours afin de faire de l’église de Saint-Isidore un centre d’interprétation des salmonidés et de l’eau douce, une transformation évaluée à environ 2 M$ portée par la Corporation de développement de Lac-des-Aigles.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416985/projet-de-developpement-touristique-a-lac-des-aigles



L’implication bénévole de Solange Thériault soulignée

Solange Thériault fait partie des personnes qui ont créé il y a plus de 25 ans l'Association des bénévoles du CHRGP. Récemment, elle a reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles, un hommage décerné par l’ex-gouverneure générale du Canada, Julie Payette. «Je ne m’attendais pas à ça, c’est l’Association des bénévoles qui a présenté ma candidature», a mentionné Mme Thériault.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/417243/limplication-benevole-de-solange-theriault-soulignee



Rareté de logements locatifs à Rivière-du-Loup

La pénurie de logements locatifs se poursuit et s’aggrave dans plusieurs régions du Québec, dont celle de Rivière-du-Loup, illustre une étude publiée le 28 janvier par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Une situation alarmante qui crée une grande pression sur les familles.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/417188/rarete-de-logements-locatifs-a-riviere-du-loup



Des pompiers comme des poissons dans l'eau

Les services de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac et de Pohénégamook ont effectué plusieurs exercices de sauvetage sur glace au cours du premier weekend de février. Afin de maintenir les équipes de sauvetage opérationnelles, les deux corps incendie ont effectué des manœuvres qui s'inscrivent dans le maintien des compétences.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/417421/des-pompiers-comme-des-poissons-dans-leau



Crimes sexuels sur des mineurs : Kevin St-Onge plaide coupable

Kevin St-Onge de Saint-Pascal, accusé de multiples crimes de nature sexuelle sur des mineurs, a plaidé coupable à une trentaine de chefs d’accusation le 10 février au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il a reconnu avoir communiqué et transmis du matériel sexuellement explicite à des personnes âgées de moins de 16 ans, de même que de leur avoir exhibé ses organes génitaux.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/417657/crimes-sexuels-sur-des-mineurs-kevin-st-onge-plaide-coupable



Ingrid St-Pierre invitée à l'émission télévisée En direct de l’univers

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac Ingrid St-Pierre était la semaine dernière l’invitée de France Beaudoin sur le plateau d’En direct de l’univers, diffusée sur les ondes d’Ici Radio-Canada le 6 février dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/417744/ingrid-st-pierre-invitee-a-lemission-televisee-en-direct-de-lunivers



Jean-Pierre Rioux ne sollicitera pas de nouveau mandat à Trois-Pistoles

Après 40 ans d’implication en politique municipale à Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux a décidé qu’il était temps de tourner la page. Il a confirmé le vendredi 12 février qu’il ne serait pas sur les rangs comme candidat à la mairie de Trois-Pistoles aux élections du 7 novembre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/417801/jean-pierre-rioux-ne-sollicitera-pas-de-nouveau-mandata-trois-pistoles



Opération recrutement chez Lepage Millwork

D’ordinaire, l’arrivée des mois de décembre, janvier et février marque le passage en basse saison pour l’entreprise Lepage Millwork de Rivière-du-Loup. Une période toujours occupée, mais moins frénétique que peuvent l’être les mois de l’été. Or, la situation est tout autre en cette année folle. Les affaires vont bien et les équipes travaillent à plein régime, même au cœur de l’hiver. À preuve, l’entreprise recherchait au-delà de 40 nouveaux talents en février dernier afin de poursuivre sa croissance et surtout de répondre aux demandes de sa clientèle.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/417859/operation-recrutement-chez-lepage-millwork



La détresse psychologique en hausse chez les adolescents

Depuis le début de la pandémie, la demande en aide psychologique chez les jeunes du secondaire est en hausse, mais l’offre n’augmente pas. «On avait déjà une liste d’attente avant la COVID-19, mais avec la pandémie, elle s’est certainement rallongée. Présentement, environ 70 jeunes sont en attente pour une consultation au CISSS», a déclaré la Dre Annie Loiseau, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent à l’installation de Rimouski du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/417775/la-detresse-psychologique-en-hausse-chez-les-adolescents