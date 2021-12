Rétrospective 2021, janvier (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Mettre la pandémie sur la glace

En plein confinement, «s'oxygéner le cerveau» comme le disaient nos parents n'aura jamais été aussi important. À Saint-André-de-Kamouraska, sur le Chemin de la Pinière, Richard Laplante n'a pas ménager ses efforts pour combler. Et il n'était pas le seul, au contraire.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416578/mettre-la-pandemie-sur-la-glace

Prelco revient à la charge pour un nouveau stationnement destiné aux poids lourds

En janvier dernier, l’entreprise louperivoise Prelco est revenu à la charge auprès de la Ville de Rivière-du-Loup avec une demande pour aménager un stationnement destiné aux poids lourds à l’arrière d’un bâtiment commercial situé sur un terrain du côté est du boulevard Cartier et près d’une zone résidentielle. Après avoir rencontré de l'opposition de quelques résidents du secteurs, le projet a pu aller de l'avant.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/415962/prelco-revient-a-la-charge-pour-un-nouveau-stationnement-destine-aux-poids-lourds

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/422061/pas-de-referendum-sur-le-projet-de-stationnement-de-prelco



Zachary Émond échangé aux Sea Dogs de Saint John

En janvier dernier, le gardien de but originaire de Saint-Cyprien, Zachary Émond, changeait d’adresse. L’organisation des Huskies de Rouyn-Noranda confirmait avoir transigé le vétéran de 20 ans aux Sea Dogs de Saint John.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/415879/zachary-emond-echange-aux-sea-dogs-de-saint-john



Christian Sirois est le nouveau directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Jean-de-Dieu

La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a officialisé la nomination de Christian Sirois à titre de nouveau directeur de son Service de sécurité. L’embauche a été entérinée lors de la séance du conseil municipal du 18 janvier dernier. M. Sirois est entré en poste dès le 1er février.ç

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/415715/christian-sirois-est-le-nouveau-directeur-du-service-de-securite-incendie-de-saint-jean-de-dieu



Accident de VTT à Dégelis: un mineur succombe à ses blessures

Le conducteur d’âge mineur d’un véhicule tout-terrain qui luttait pour sa vie depuis le 23 janvier a malheureusement succombé à ses blessures. Le véhicule de l'adolescent est entré en collision avec une camionnette alors qu’il circulait dans un chemin forestier peu avant 13 h à Dégelis.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/416079/accident-de-vtt-a-degelis-un-mineur-succombe-a-ses-blessures



Une résidence rasée par les flammes à Saint-Pierre-de-Lamy

Une résidence du chemin Principal de Saint-Pierre-de-Lamy a été complètement rasée par les flammes dans la nuit de vendredi au samedi 23 janvier. Les deux propriétaires de la demeure ont appelé le Service d’incendie de la municipalité vers 23 h 30 alors que le feu s’était déjà propagé à une bonne partie de la maison. Ces derniers sont toutefois parvenus à évacuer les lieux à temps.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/416076/une-residence-rasee-par-les-flammes-a-saint-pierre-de-lamy



«Les grandes claques» de la Louperivoise Annie St-Pierre sélectionné à Sundance

Le deuxième court-métrage de fiction de la cinéaste louperivoise Annie St-Pierre, intitulé «Les grandes claques», s’est taillé une place parmi la sélection officielle du réputé festival de cinéma Sundance. Inspiré de son univers et de son vécu, il y a été présenté en première mondiale le 28 janvier dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/415997/les-grandes-claques-de-la-louperivoise-annie-st-pierre-selectionne-a-sundance



Passion sudoku avec André Paré

Depuis plus d’une vingtaine d’années André Paré met au point ses propres sudokus et les partage avec ses proches, ses collègues et sa communauté. Une passion qu’il entend bien laisser en héritage.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416032/passion-sudoku



La cigarette électronique, la nouvelle dépendance des jeunes du secondaire

Il devient difficile de circuler devant une école secondaire sans voir des nuages de fumée flotter au-dessus des têtes des jeunes se tenant au bord de la rue. Depuis les dernières années, la cigarette électronique prend graduellement une place importante chez les adolescents, chose qui inquiète la santé publique du Bas-Saint-Laurent. En moyenne dans la région, 33% des élèves du secondaire rapportent avoir déjà essayé la vapoteuse.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416389/la-cigarette-electronique-la-nouvelle-dependance-des-jeunes-du-secondaire



Malaise lié à la distribution du journal The Epoch Times au KRTB

En janvier dernier, plusieurs résidents de Rivière-du-Loup et de la région du KRTB ont retrouvé avec incompréhension une publication non désirée dans leur boîte aux lettres, The Epoch Times. Le quotidien aux apparences d’un média d’information classique prétend être «un journal indépendant, impartial et sans parti pris», pourtant la réalité serait tout autre. Selon l’animateur de l'émission Les Décrypteurs d'ICI Radio-Canada, Alexis De Lancer, expliquait alors que The Epoch Times est associé au Falun Gong, un mouvement spirituel ésotérique déclaré hors-la-loi par Pékin en 1999.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/416353/malaise-lie-a-la-distribution-du-journal-the-epoch-times-au-krtb

L’artiste de cirque Alexanne Plouffe de Trois-Pistoles à La semaine des 4 Julie

L’artiste de cirque professionnelle originaire de Trois-Pistoles Alexanne Plouffe a représenté la région du Bas-Saint-Laurent lors du concours les Talents bleus de l’émission La semaine des 4 Julie, diffusée sur les ondes de Noovo le mercredi 27 janvier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/416307/lartiste-de-cirque-alexanne-plouffe-de-trois-pistoles-a-la-semaine-des-4-julie



Les marches de l'église de Saint-Jean-de-Dieu endommagées

Les marches de l'église de Saint-Jean-de-Dieu ont subi des dommages après qu'une camionnette soit entrée en collision avec celles-ci, ce dimanche 31 janvier en fin d'avant-midi. Heureusement, l'automobiliste n'aurait pas été blessé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/416655/les-marches-de-leglise-de-saint-jean-de-dieu-endommagees