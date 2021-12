Tournée musicale festive de Noël du député Bernard Généreux

Inspiré par le succès du Concert de Noël virtuel 2020 – Le réveillon de Bernard, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska— Rivière-du-Loup innove encore en proposant cette fois un projet de Concert de Noël itinérant mettant en vedette deux artistes de la région. Il souhaite offrir aux citoyen.ne.s de sa circonscription, du 19 au 22 décembre, une occasion spontanée de célébrer.

«Bien qu’il y ait présentement des assouplissements de la part de la santé publique, les impacts de la crise sanitaire mondiale continuent de se faire ressentir ici aussi et ils sont la source d’une morosité indéniable, affirme le député Généreux. Le prix des denrées monte en flèche, même chose pour le carburant et je sens que malgré tout, on a besoin de magie autant les petits que les grands.»

En compagnie de lutins et de musicien.ne.s, le député sillonnera le comté pour répandre l’esprit des fêtes. Le dimanche 19, il sera à L’Islet, le lundi 20 à Montmagny, le mardi 21 dans la MRC de Kamouraska, et le mercredi 22, ce sera au tour de Rivière-du-Loup, en se souhaitant que la température soit favorable à la tenue des activités. Impossible de prévoir où la troupe s’arrêtera. Il s’agira de moments fugaces où des passants pourront apprécier des airs traditionnels, et qui sait peut-être faire une demande spéciale aux artistes. L’identité des chansonniers et l’horaire détaillé sera partagé la journée même.

Pour le plaisir de ceux et celles qui n’auront pas pu assister aux représentations, des extraits seront présentés sur les médias sociaux du député.

«Soyez à l’affût du 19 au 22 décembre, j’irai vous surprendre en vous offrant un nouveau genre de porte-à-porte, qui sera chantant celui-là, a déclaré le député. Je mise sur la participation des résident.e.s du comté pour se manifester et en faire un événement festif interactif.» https://fb.me/e/17n567Vp1