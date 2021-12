Activités intérieures pour se divertir en famille durant l’hiver

(EN) Comme la plupart des gens cette année, vous commencez sérieusement à vous ennuyer. Il n’est pas facile ni agréable d’être coincé à l’intérieur de la maison tout l’hiver. Au lieu de vous arracher les cheveux, utilisez votre créativité pour organiser des activités intérieures que vous pourrez partager avec vos enfants durant l’hiver. Voici quelques suggestions.

1. UN CAPTEUR DE SOLEIL EN FORME DE BONHOMME DE NEIGE

Vous trouverez plusieurs didacticiels en ligne, mais vous pouvez utiliser celui-ci. Imprimez un modèle artisanal de capteur de soleil en forme bonhomme de neige sur un carton épais et découpez-le. Coupez ensuite un morceau de papier contact transparent et collez la face avant du bonhomme de neige sur le papier contact. Coupez l’excès de papier contact sur les contours.

Percez des trous dans le modèle pour les yeux, le nez et les boutons du bonhomme de neige. Tracez-les sur du papier de bricolage de couleur, découpez-les et placez-les sur le bonhomme de neige. Coupez de petits carrés de papier de soie blanc et placez-les sur le corps du bonhomme de neige, en vous assurant de recouvrir complètement le papier contact. Accrochez le capteur de soleil dans une fenêtre orientée vers le soleil du matin.

2. UN CHOCOLAT CHAUD MAISON

Durant les froides soirées hivernales, réchauffez-vous avec un bon chocolat chaud, votre pyjama préféré et une couverture chaude et douillette. Si vos enfants sont plus âgés, laissez-les prendre les rênes dans la cuisine. Pourquoi ne pas essayer de cuisiner un dessert au café pour accompagner le chocolat chaud?

3. CAMPER DANS LE SALON

Pour construire votre fort, prenez des chaises de la cuisine, des draps dans la lingerie, des couvertures, des oreillers et des jetés confortables, ainsi que des peluches des chambres des enfants. Placez ensuite de petites guirlandes lumineuses dans des bocaux Mason pour créer une ambiance magique lorsque vous éteignez les lumières. Finalement, servez des collations qui rappellent les soirées de camping, comme du maïs soufflé au beurre Orville Redenbacher à éclater au micro-ondes, sans saveurs ou colorants artificiels ni agents de conservation, des hot dogs et des vers en gélatine.

Pour d’autres recettes à essayer cet hiver, consultez le site orville.ca.

