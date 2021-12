Prévenir les accidents lors de la période des Fêtes

Pour la plupart d'entre nous, les Fêtes sont un moment de réjouissances entre amis et avec la famille. Même si vous avez une foule de choses à faire, il ne faut jamais oublier de bien préparer votre maison.

Malheureusement, le tourbillon d'une soirée des Fêtes peut entraîner des blessures, et parfois même des réclamations pour blessures corporelles contre vous. Si un accident survient sur votre propriété, vous pouvez être tenu responsable, que l'accident soit délibéré ou non. La meilleure façon d'éviter ces incidents est de préparer votre maison de façon à assurer la sécurité de vos invités.

ÉVITEZ LES CAUSES DE CHUTE LES PLUS FRÉQUENTES

Même si vous pouvez vous déplacer dans votre maison sans problème, certains de vos invités ne sont pas nécessairement aussi agiles que vous. Utilisez des tapis antidérapants ou ajoutez des coussinets antidérapants sous vos tapis pour les tenir bien en place. Pour les invités qui passent la nuit chez vous et qui prendront une douche le lendemain matin, assurez-vous que les bains et douches sont équipés de tapis antidérapants. Enfin, si un invité laisse tomber son verre de punch, nettoyez le dégât immédiatement.

ÉCLAIRAGE ADÉQUAT

Rien de plus agréable qu'un éclairage tamisé, mais il est parfois difficile de naviguer dans un salon bondé lorsqu'on n'y voit pas bien! Éclairez les endroits sombres, surtout près des escaliers, afin que les invités puissent s'y retrouver sans difficulté.

DÉGAGEZ LES PASSAGES

Assurez-vous de retirer tous les objets encombrants dans votre maison et sur votre terrain avant l'arrivée de vos invités. Déplacez les câbles apparents de vos appareils électroniques, dégagez les planchers en rangeant les jouets ou autres objets, et empilez branches et pierres pour éviter qu'elles ne jonchent le terrain.

AVISEZ VOS INVITÉS DES ENDROITS À ÉVITER

Vous effectuez peut-être des rénovations dans une section de votre maison ou n'aurez peut-être pas eu le temps d'effectuer certaines réparations avant votre soirée. Assurez-vous d'aviser vos invités dès leur arrivée de tout endroit qui pourrait être dangereux ou qui requiert une plus grande prudence.

Les accidents ne peuvent pas toujours être évités. Pour votre tranquillité d'esprit, consultez votre assureur pour déterminer si votre couverture en habitation répond à vos besoins.

www.leditionnouvelles.com