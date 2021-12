Trois éléments à considérer pour créer une ambiance féérique

Le succès d’une soirée dépend en grande partie de l’atmosphère qui y règne. Pour créer une ambiance parfaite et réussir vos réceptions des Fêtes, attardez-vous aux trois éléments suivants.

1. LA DÉCORATION

Prenez soin de mettre vos invités dans l’ambiance dès leur arrivée. Homogénéisez votre décor en agençant vos accessoires. Par exemple, pour créer un style rustique, installez des rennes en bois à l’extérieur, fabriquez un centre de table avec des pommes de pin et du sapinage, recouvrez votre sapin de neige synthétique, allumez votre foyer (le cas échéant) et mettez des couvertures à la disposition de vos convives.

2. LA MUSIQUE

Pour que l’atmosphère soit des plus agréables, adaptez le style et le volume de la musique au déroulement de la soirée. Par exemple, des mélodies jazzy plutôt discrètes conviennent généralement durant l’apéro, car il s’agit d’un moment idéal pour prendre des nouvelles de ses proches. Pendant le souper, quand les discussions vont bon train, faites jouer des cantiques du temps des Fêtes. En fin de soirée, montez le volume et optez pour des airs festifs : vous ferez lever le party!

3. L'ÉCLAIRAGE

Des lumières trop fortes — ou trop blanches — agresseront vos invités. Inversement, une pièce très sombre pourrait les endormir. Pour obtenir un éclairage parfaitement tamisé, multipliez les sources de lumière. Allumez des chandelles, installez des lampes sur pied, posez des lumières de Noël, etc. Ainsi, vous aurez de nombreuses options et vous trouverez certainement la combinaison idéale!