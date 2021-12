La féérie des Fêtes au centre-ville de Rivière-du-Loup

Le centre-ville de Rivière-du-Loup sera féérique la fin de semaine du 18 décembre. Prévoyez une visite sur la rue Lafontaine car plusieurs activités vous y attendront : rallye hivernal, chorales, animation avec feux, musique, chocolats chauds et cafés, ainsi que le Marché public Lafontaine pour vos provisions des Fêtes.

Voici l’horaire qui vous est proposé pour cette fin de semaine festive ! Le vendredi 17 décembre, de 16h30 à 18h30, la fin de semaine débutera sous les chants d’une chorale d’étudiants de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Le samedi 18 décembre, plusieurs activités sont à l’horaire dont de 10h à 14h, le Marché public Lafontaine au Carré Dubé. 20 producteurs et artisans locaux vous proposent différents produits pour épater vos invités à l’occasion de vos repas des Fêtes.

De 13h à 15h30, des chorales de l’École de musique Alain-Caron seront sur la rue Lafontaine.

Et de 13h à 17h, Espace centre-ville, en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup, vous invite à parcourir la rue Lafontaine et à découvrir des énigmes qui y sont cachées dans le cadre d’un Rallye des Fêtes imaginé par La Pièce - Jeu d’évasion. Le lieu de rencontre sera au Carré Dubé et la fin du parcours se fera au Parc Blais. Une ambiance festive vous y attendra avec de la musique, un feu, du café et des chocolats chauds. Participez à cette activité ludique et courrez la chance de gagner 100 $ en chèques-cadeaux Espace centre-ville.

Le comité d’Espace centre-ville vous invite à participer en grand nombre à ces activités et vous souhaite un bon temps des fêtes !