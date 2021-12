Recevez sans stress

(EN) L’organisation d’une réception n’est pas toujours de tout repos, mais on dirait que quand vient le temps des fêtes, on voudrait que tout soit plus que parfait. Que ce soit pour recevoir la belle-famille pour la première fois ou le cercle des bons vieux amis, voici quelques conseils pour réussir votre fête.

PRÉVOYEZ L’INNATENDU

Par définition, la planification se fait à l’avance. Cependant, comme les restrictions peuvent changer à tout moment en cette période de pandémie, vous devez être prêt à vous ajuster rapidement. Gardez une attitude positive et souvenez-vous que certains éléments sont hors de votre contrôle. Par souci de sécurité, invitez un petit nombre de personnes et assurez-vous que les mesures de distanciation physique sont en place si elles sont nécessaires.

DONNEZ-VOUS CONGÉ DE CUISINE

Faire la cuisine peut s’avérer stressant si vous n’aimez pas être aux fourneaux, et encore plus si vous essayez de préparer un plat spécial. Évitez ce stress et recevez en toute simplicité en proposant un repas à partager où chaque invité apporte un plat selon le thème établi, par exemple un mets exotique ou le plat des fêtes qu’ils aimaient le plus lorsqu’ils étaient enfants.

DÉCOREZ AVEC STYLE ET SANS EFFORT

Il n’est pas nécessaire de s’affairer dans la maison pendant des semaines pour l’embellir. Optez pour un décor audacieux et facile à réaliser, comme des bols en verre remplis d’objets colorés et de lumières qui clignotent, ou un petit sapin en pot agrémenté d’une guirlande scintillante au lieu du grand sapin. Pour l’extérieur, oubliez l’échelle et les lumières à accrocher et contentez-vous de suspendre une grosse boucle de ruban ou une couronne de Noël à votre porte.

CRÉEZ DE L’AMBIANCE EN METTANT DE LA MUSIQUE

Tout le monde se rappelle de la musique qui jouait lors des rassemblements des fêtes, car elle est source de joie, évoque de bons souvenirs et invite même le plus timide des invités à chanter avec les autres. Créez instantanément une atmosphère festive grâce à un choix judicieux de musique et d’airs des fêtes. Quel que soit le thème de votre réception, trouvez la station idéale sur SiriusXM qui compte plus de 19 chaînes sans publicité de musique des fêtes, telles que Noël Incontournable, 70 s/80 s Christmas, Rockin’ Xmas, Holiday Chill-Out, Navidad, Jazz Holidays et Radio Hanukkah. Puisque l’Appli SXM fonctionne parfaitement avec les assistants virtuels les plus populaires, la diffusion en continu sur vos haut-parleurs intelligents se fera sans problème.

