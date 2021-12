Les plus belles vitrines de Noël de la rue Lafontaine

Un comité indépendant louperivois a, cette année encore, pris la liberté d’identifier les plus belles vitrines des commerces de la rue Lafontaine afin de souligner l’apport des entrepreneurs locaux à la vie communautaire. «À l’approche des fêtes, nous trouvions important de souligner le travail et l’originalité dont ont su faire preuve plusieurs d’entre eux», ont commenté les membres du comité.

Afin de distinguer les plus mémorables vitrines, le comité a basé l’évaluation sur l’harmonie du thème, l’originalité, la diversité ainsi que l’aspect général des décorations et leur attrait pour les passants.

Cette année, le choix de la première place s’est arrêté sur Vézina Mode à qui le comité adresse toutes ses félicitations. «Leurs vitrines toutes décorées, les sapins parés de la tête au pied, les grandes guirlandes d’épines… un effort qui méritait d’être souligné!»

En deuxième place, le choix s’est arrêté sur Fleuriste Moisan qui fait vivre un véritable conte de fée dans ses vitrines. Chaussure Cendrillon a su enlever la troisième place avec ses éléments de décors et son magnifique soulier vert appelant au détour! La quatrième place, quant à elle, est allée à Le sentier fleuri en raison de l’harmonie féérique de son décor. Finalement, à égalité à la cinquième place, on n’a su départager Décoration GL et son atmosphère chaleureuse des charmants bonhommes de Neige proposés par Librairie J.A.Boucher.

«Par-dessus tout, nous souhaitons remercier tous les commerçants de la rue Lafontaine participant à faire vivre la magie des fêtes dans notre centre-ville. Grâce à eux, le magasinage des fêtes et les simples promenades extérieures nous replongent dans nos plus doux souvenirs d’enfance», a-t-on souligné.

Les gagnants de cette année recevront un certificat soulignant leur mérite. L’invitation aux citoyens à profiter de ces magnifiques décors tout en faisant leurs emplettes des fêtes est donc lancée! Après tout, tous les Louperivoises et les Louperivois sont gagnants avec l'achat local.

Le comité est composé de Célia Vargès, Olivier Langevin, Isabelle Vansebrouck, Khésiah Bellili, Hugo Le Scouarnec, Daniel Desjardins et Jocelyn Gendron. Manon Riou, enseignante et coordonnatrice au programme de Désign d'intérieur du Cégep de Rivière-du-Loup et Christian Tremblay, enseignant au même Cégep ont aussi collaboré.