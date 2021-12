Des jeux d’ambiance parfaits pour faire lever le party

Lors de vos festivités, mieux vaut en général éviter les jeux nécessitant de longues explications ou des connaissances élevées, car certains s’ennuieront rapidement. La solution? Les jeux d’ambiance, habituellement courts, simples et drôles!

En voici quelques exemples :

Stay Cool : il faut répondre simultanément à deux questions, l’une à voix haute et l’autre à l’aide de dés, tout en respectant le sablier… pas si facile qu’il n’y paraît!

6 qui prend! : il s’agit de placer ses cartes en évitant de poser la sixième de la rangée, sans quoi on récolte celle-ci en pénalité… la stratégie s’impose pour faire aussi peu de points que possible!

Telestrations : le premier joueur dessine ce qu’il lit et passe au deuxième, qui écrit ce qu’il pense que le premier a dessiné avant de passer au troisième, qui dessine ce que le deuxième a écrit, et ainsi de suite. C’est le téléphone arabe en dessin, quoi!

Perudo : dans ce jeu de bluff, tous brassent leurs dés en cachant leur résultat. Le but? Parier sur le nombre de dés de telle valeur obtenu par l’ensemble des joueurs — bonne chance!

Dobble, Time’s Up!, Just One, Concept, Les Loups-Garous de Thiercelieux… les options sont infinies! Visitez votre librairie ou votre boutique de jeux pour dénicher les titres qui vous intéressent et obtenir des conseils d’experts.