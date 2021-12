Fêter Noël seul? Jamais de la vie!

Vous n’avez rien de prévu le soir de Noël? Surtout, ne tombez pas dans le piège de vous résigner à passer cette soirée spéciale à regarder la télévision! Car même si vous n’avez pas de famille à recevoir ou à visiter, vous pouvez faire en sorte de souligner l’évènement en bonne compagnie.

Vous pourriez, par exemple :

Organiser un repas-partage avec des voisins dans la même situation que vous;

Souper en vidéoconférence avec des amis ou de la parenté;

Participer à une activité de Noël communautaire dans votre région;

Faire du bénévolat dans un hôpital pour apporter de la gaieté aux patients;

Être chauffeur ou accompagnateur pour Opération Nez rouge.

Chose certaine, personne ne devrait être seul à Noël. Joyeuses Fêtes!

Vous savez qu’un aîné de votre en­tourage passera Noël seul? Offrez-lui de se joindre à vos festivités, même si ce n’est que pour une partie de la soirée. Proposez-lui d’aller le chercher et de le reconduire, ou invitez-le à dormir à la maison. La personne en question vit en CHSLD ou est à mobilité réduite? Apportez-lui une petite surprise et rappelez-lui que vous tenez à elle. Même courte, votre visite lui fera le plus grand bien!