Ne vous laissez pas piéger par la fraude lors du magasinage en ligne

(EN) Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le magasinage en ligne sera plus facile et plus sécuritaire pour de nombreuses personnes pendant la période des Fêtes. Méfiez-vous toutefois des fraudeurs qui utilisent les plateformes en ligne et ce temps de l’année pour voler votre argent ou votre identité.

Les fraudeurs utilisent diverses stratégies à cette fin, comme de faux sites Web de vente au détail, des produits contrefaits, des fournisseurs qui disparaissent après que vous avez payé, des offres d’essai gratuites bidon ou des hyperliens permettant de lancer des logiciels malveillants.

Voici quelques conseils pour éviter les escroqueries lorsque vous faites vos achats en ligne :

VÉRIFIEZ LE VENDEUR

Achetez uniquement auprès de sites Web ou de vendeurs de confiance, et faites attention aux erreurs de grammaire, aux URL bizarres ou au manque d’avis de clients. Examinez attentivement la politique de confidentialité du site ainsi que les modalités, et n’oubliez pas de vérifier les commentaires des clients.

MISEZ SUR LA SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Assurez-vous que les sites Web que vous visitez sont sécurisés. Si un site affiche une clé cassée ou un cadenas ouvert dans votre navigateur, cela signifie que la transaction n’est pas sécurisée et peut être interceptée par un tiers. Lorsque le symbole de la clé est complet ou que le cadenas est verrouillé ou que l’adresse du site Web commence par « https:// », il s’agit d’une transaction sécurisée.

GARDEZ VOS DONNÉES PERSONNELLES D’IDENTITÉ POUR VOUS

Protégez vos renseignements personnels. Ne divulguez jamais votre numéro d’assurance sociale, votre date de naissance, votre numéro de permis de conduire ou toute autre information à un vendeur. Si l’on vous demande de tels renseignements, soyez prudent, il pourrait s’agir d’une escroquerie.

RESTEZ SUR VOS GARDES

Surveillez fréquemment vos relevés bancaires et vos relevés de carte de crédit afin de vérifier vos achats et vos paiements au fur et à mesure. Surveillez les incohérences, comme des frais répétés ou inconnus.

N’oubliez pas qu’une partie de votre sécurité en ligne dépend de vous. Soyez prudent et protégez votre argent, votre identité et votre tranquillité d’esprit. Si vous avez des renseignements sur les fraudes liées aux achats en ligne, signalez-les au Centre antifraude du Canada.

Trouvez plus d’information à canada.ca/argent.

www.leditionnouvelles.com