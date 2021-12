Conseils futés pour cartes de vœux bien rédigées!

Le moment est venu d’envoyer les cartes de vœux pour Noël et le Nouvel An. Si vous ne savez pas trop quoi écrire à votre famille et à vos amis, suivez ces quelques conseils.

PRÉVOYEZ DU TEMPS

Que vous envoyiez vos vœux par la poste ou que vous misiez sur un format électronique, évitez d’attendre à la dernière minute pour vous mettre à la tâche. En effet, une carte rédigée rapidement n’aura pas le même impact qu’une autre pour laquelle vous aurez visiblement bien réfléchi.

PERSONNALISEZ LE MESSAGE

Les souhaits standards qui figurent dans nombre de cartes ou que l’on trouve par dizaines sur le Web peuvent constituer un bon point de départ. Or, que le modèle choisi comporte ou non du texte, assurez-vous d’y ajouter votre touche afin que le message reflète votre relation avec la personne à qui il est destiné.

Si vous êtes très proche d’elle, n’hésitez pas à lui parler de ses projets récents ou à court terme (achat d’une maison, voyage, etc.), par exemple. Vous n’avez pas eu de ses nouvelles depuis longtemps? Demeurez assez évasif pour éviter tout faux pas. Dans tous les cas, l’important est d’être sincère.

SOYEZ POSITIF

Ne vous contentez pas de souhaiter de joyeuses Fêtes à vos proches. Transmettez un message positif pour la nouvelle année, et ce, même si certains de vos destinataires ont vécu des épreuves dernièrement ou traversent des moments difficiles. Mais attention, il ne s’agit pas non plus de faire semblant que tout va bien : l’idée est plutôt de se faire porteur d’espoir pour l’avenir.

À vous de jouer!