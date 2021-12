Les repas tout-en-un : préparés en un clin d’œil

(EN) Les soirs de semaine peuvent être mouvementés, surtout dans le temps des Fêtes. Heureusement, les repas sur une plaque sont une excellente façon d’inclure une foule de légumes nutritifs et des protéines maigres dans vos soupers en famille.

Essayez cette superbe recette de poulet à la grecque dès ce soir. Et si vous avez des restes, préparez du riz et servez des bols de riz garnis de vos restes de poulet et de légumes le lendemain.

POULET À LA GRECQUE TOUT-EN-UN

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Portions : 6

INGRÉDIENTS

680 g (1 ½ lb) de pommes de terre grelots, les plus grosses coupées en deux

1 oignon rouge, coupé en 8 quartiers (laisser la racine intacte)

1 gros poivron jaune, haché

2 gousses d’ail, hachées finement

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

2 ml (½ c. à thé) de poivre noir

1 Poulet entier en crapaudine grec Saveurs du monde PC

10 tomates cocktail ou 500 ml (2 tasses) de tomates raisins, coupées en deux

80 ml (1/3 tasse) de sauce tzatziki du commerce

1 citron, coupé en quartiers

1 pincée de sel

60 ml (¼ tasse) d’origan frais, haché (facultatif)

80 ml (1/3 tasse) d’olives Kalamata (facultatif)

MÉTHODE

Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Mélanger les pommes de terre, l’oignon rouge, le poivron jaune, l’ail, l’huile, le poivre noir et le sel dans une grande rôtissoire. Cuire au four pendant 15 minutes. Sortir du four. Placer le poulet, poitrine vers le haut, sur les légumes. Remettre au four. Cuire de 45 minutes à 1 heure ou jusqu’à ce que le poulet soit doré, que le jus soit clair lorsque le poulet est percé et qu’un thermomètre à lecture instantanée inséré dans la partie la plus charnue indique 165 °F (74 °C). Sortir du four. Transférer le poulet sur une planche à découper. Laisser reposer pendant 10 minutes. Couper en 8 morceaux égaux et les placer sur les légumes dans la rôtissoire. Garnir de tomates et d’olives, si désiré. Déposer des cuillerées de tzatziki sur le dessus et parsemer d’origan, si désiré. Servir avec les quartiers de citron.

Information nutritionnelle pour 1/6 de la recette : 460 calories; 24 g de matières grasses; 960 mg de sodium; 29 g de glucides; 4 g de fibres alimentaires; 8 g de sucres; 33 g de protéines.

