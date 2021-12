Quatre astuces pour recevoir en toute simplicité pendant les Fêtes

(EN) Tandis qu’on se prépare à recevoir famille et amis, le temps des Fêtes peut générer son lot de stress, mais il n’est pas nécessaire d’en être ainsi. Il existe de nombreux raccourcis pour recevoir en toute simplicité, tout en faisant passer à vos invités une soirée inoubliable.

1. DRESSEZ LA TABLE

Que vous ayez en tête un repas assis ou un buffet, vous avez probablement envie de créer une table digne de ce que l’on voit sur Instagram. Plutôt que d’acheter du linge de table pour chaque occasion, optez pour une belle nappe blanche qui reste toujours de circonstance. Pour ajouter une touche festive, disposez-y des poinsettias de différentes tailles. En plus des rouges classiques, ceux-ci se déclinent en plusieurs couleurs, comme bourgogne, rose et blanc, et font un superbe cadeau pour vos amis et votre famille à la fin de la soirée. Avec quelques soins, ils pourront en profiter pendant des semaines.

2. MAXIMISEZ VOTRE TEMPS

Lorsque vous organisez une fête, les hors-d’œuvre sont généralement un incontournable, mais ils sont également l’élément le plus facile à cocher sur votre liste. Des bouchées feuilletées aux options à base de plantes, le rayon des surgelés de votre Provigo a tout ce qu’il faut pour que vos invités repartent satisfaits. Au comptoir de la charcuterie, vous pouvez aussi commander des plateaux de charcuteries préparés pour vous avec une sélection de viandes, de fromages, de fruits, de craquelins et autres accompagnements.

3. SERVEZ UN COCKTAIL SIGNATURE

Réduisez la sélection de votre bar à quelques options seulement en offrant un cocktail signature. Vous pourrez ainsi profiter de la soirée sans la passer à jouer le rôle de barman ou de barmaid. Pour ajouter une touche tropicale à votre soirée, essayez ce cocktail épicé au rhum, à l’ananas et aux cerises :

Remplissez un shaker de glaçons jusqu’à la moitié. Ajoutez 60 ml (¼ tasse) de jus d’ananas, 1 once de rhum épicé et 10 ml (2 c. à thé) de sirop de cerises. Versez dans un verre à vin sans pied ou dans un verre à cocktail avec des glaçons. Ajoutez une canette de soda au gingembre. Décorez de cerises et d’un triangle d’ananas. Astuce : Préparez le mélange à l’avance dans un pichet, puis laissez vos invités se resservir et ajouter leurs propres garnitures.

4. SIMPLIFIEZ VOTRE LISTE DE CADEAUX

Que vous ayez besoin d’un cadeau pour vos invités ou que vous cherchiez un cadeau d’hôte ou d’hôtesse, les paniers-cadeaux déjà assemblés sont une formidable option pour vos proches. Vous pouvez, par exemple, choisir de classiques boîtes de chocolats ou de biscuits des Fêtes, ou encore tout le nécessaire pour satisfaire les irrépressibles envies de caféine. Et le plus beau? Comme ils sont déjà emballés, il ne vous reste plus qu’à leur ajouter une carte.

