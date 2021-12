Cinq conseils pour des festivités nutritives et délicieuses

(EN) La préparation du menu des Fêtes peut être aussi stressante que de choisir le cadeau parfait pour une personne spéciale. Vous savez que vous allez servir une dinde classique, un jambon festif ou un rôti tendre, mais que choisir comme accompagnement? Et n’oublions pas les hors-d’œuvre – les invités affamés qui attendent le dîner désirent toujours quelque chose à grignoter avant le festin principal.

Alison Caron, diététiste en magasin pour Provigo, partage ses conseils pour alléger nos menus en ajoutant des ingrédients frais à nos repas.

1. NE JOUEZ PAS AVEC LA TRADITION

La purée de pommes de terre aura toujours sa place sur la table, mais il existe de nombreuses façons de la rendre un peu plus légère que la version à forte teneur en produits laitiers à laquelle nous sommes habitués. Essayez de laisser la peau sur vos pommes de terre pour ajouter des fibres ou de faire bouillir du chou-fleur avec vos pommes de terre pour réduire les glucides. Ajoutez quelques cuillerées de yogourt grec nature au lieu de crème épaisse et de beurre pour lui donner cette texture crémeuse dont vous avez envie.

2. OPTEZ POUR UN BUFFET

Bien que le style familial soit plus votre style, pensez à servir votre repas sous forme de buffet. En plaçant les légumes à l’avant du buffet, vos invités pourraient être plus enclins à remplir leur assiette de certains favoris des Fêtes comme les choux de Bruxelles rôtis, les carottes glacées à l’érable ou le brocoli à l’ail, avant de se retrouver du côté du plat principal et des accompagnements lourds.

3. REHAUSSEZ VOS HORS-D'OEUVRE

Ce que vous servez avant le repas est presque aussi important que le plat principal. Lorsque vous servez du vin ou des spiritueux avant un repas, assurez-vous d’avoir des collations sous la main, car l’alcool peut augmenter l’appétit et diminuer le contrôle sur ce que nous allons manger. De plus, les hors-d’œuvre n’ont pas besoin d’être stressants à préparer : un simple plateau de légumes, quelques craquelins de grains entiers et de fromages suffiront pour la majorité. Si vous vous sentez aventureux, cuisinez des quiches sans croûte remplies de légumes comme des champignons, des poivrons et des épinards.

4. PARTAGEZ VOS RESTANTS

Il n’y a aucun doute qu’il n’y a rien de mieux que de savourer les restants des Fêtes. Alors, pourquoi ne pas partager les vôtres en renvoyant vos invités à la maison avec un colis surprise pour en profiter le lendemain? Cela vous aidera à réduire le gaspillage de nourriture et à vous assurer que vous ne mangerez pas le même repas pendant la semaine suivante, ou que vous n’en abusez pas soir après soir.

5. OFFREZ DU GÂTEAU ET SAVOUREZ-LE

Le temps des Fêtes est une occasion de s’amuser. Si vous utilisez l’équilibre et la modération comme guide la plupart du temps, de petits plaisirs ici et là sont acceptables, et ne devraient pas vous faire sentir coupable. Alors, allez-y, savourez ce morceau de bûche de Noël.

Si vous cherchez d’autres conseils sur la façon d’améliorer vos options de menu sur le plan nutritionnel cette saison, les diététistes professionnels en magasin de Provigo peuvent vous aider. Allez à provigo.ca/dietetiste pour prévoir une séance avec une diététiste, et en apprendre davantage sur les façons simples de changer une recette afin de vous assurer qu’elle est nutritive et tout aussi délicieuse.

