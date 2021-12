Comment manger sainement et garder la forme dans le temps des Fêtes?

Party de Noël rime souvent avec festin de roi. Ainsi, il peut être difficile de faire des choix sains pendant la période des Fêtes. Voici cinq conseils pour vous aider à faire preuve de modération à table — et à rester en forme et en santé durant les vacances!

1. GARNISSEZ VOTRE ASSIETTE DE VÉGÉTAUX

Au moment de vous servir, faites le plein de légumes, de fruits et de salades vertes. Ces aliments faibles en calories sont riches en fibres et vous permettront de demeurer rassasié. Par ailleurs, inutile de renoncer à la dinde ou aux plats d’accompagnement : faites simplement attention à la taille des portions!

2. SURVEILLEZ VOS CONSOMMATIONS

Les boissons, alcoolisées ou non, peuvent ajouter des calories, du sel et du sucre au menu. Par conséquent, essayez de boire de l’eau entre le lait de poule, les cocktails et le chocolat chaud, par exemple.

3. MANGEZ LENTEMENT

Une fois que vous avez entamé le repas, il faut environ 20 minutes à votre cerveau pour « enregistrer » la satiété. Pour éviter de trop manger, patientez donc 5 ou 10 minutes avant de remplir votre assiette à nouveau afin de savoir si vous avez vraiment encore faim.

4. BOUGEZ EN GROUPE

Rester actif peut contribuer à compenser les excès des Fêtes, à réduire votre niveau de stress et à améliorer la qualité de votre sommeil. Vous pouvez notamment aller vous promener en famille ou entre amis après les repas ou suivre un cours (yoga, danse, etc.), en ligne ou en présentiel, pour vous motiver. Les sports d’hiver (ski, raquette, etc.) sont également bons pour le corps et l’esprit — surtout en agréable compagnie!

5. PRENEZ SOIN DE VOUS

Pour traverser les vacances en santé (et éviter de contaminer vos proches), n’oubliez pas de vous laver les mains régulièrement, de tousser dans votre coude et de demeurer à la maison si vous êtes malade. Il est en outre primordial de vous ménager du temps pour vous reposer entre les soirées de réjouissances.

Joyeuses Fêtes!