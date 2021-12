Conseils pour prendre soin de soi durant les fêtes

(EN) La période des fêtes peut être stressante pour tout le monde, d’autant plus que nous vivons toujours dans un contexte pandémique sans savoir si nous pourrons recevoir un grand nombre de personnes, ni même qui nous pourrons recevoir. Diminuez votre stress et profitez de la saison à son maximum en suivant ces quelques conseils.

CRÉEZ UNE ROUTINE MATINALE

Pendant les fêtes, nous sommes surchargés de travail et fatigués, et nous dépensons beaucoup. Pour retrouver son calme et se sentir en contrôle, il suffit de prendre quelques minutes pour bien débuter la journée. Allumez une bougie, prenez une tasse de thé, lisez un bon livre ou écoutez un balado de développement personnel ou de la musique douce avant d’entreprendre votre liste de choses à faire afin de trouver un équilibre et d’accomplir plus de tâches durant la journée.

SENTEZ-VOUS À L’AISE DE REFUSER DES INVITATIONS

Il est très important pour son bien-être de prévoir du temps pour soi. N’ayez pas peur de dire «non» aux activités qui vous stressent ou pour lesquelles vous ne tirez aucun plaisir, et ce, même si vous vous sentez obligé de les faire. Les courriels d’offres promotionnelles vous poussent à dépenser plus? Désabonnez-vous. Vous vous sentez misérable après chaque visite chez votre tante? Envoyez-lui une carte de souhaits plutôt que d’aller chez elle.

ESSAYEZ D’ATTÉNUER VOS DÉFAUTS

Il est parfois difficile et irréaliste de penser combattre toutes ses mauvaises habitudes. Au lieu de vous faire la promesse de ne plus utiliser du tous les médias sociaux, tentez plutôt de diminuer votre temps en ligne et éteignez votre téléphone lorsque vous êtes avec quelqu’un ou que vous faites une autre activité. N’essayez pas de couper toutes les sucreries, mais ne mangez que celles que vous aimez le plus.

ÉCOUTEZ DE LA MUSIQUE JOYEUSE

La musique peut avoir une grande influence sur l’humeur. Enveloppez-vous de musique et de voix qui vous procurent bonheur et bien-être. Qu’il s’agisse de chants de Noël réconfortants ou de chansons bien connues qui donnent de l’énergie, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira sur les chaînes de musique sans publicité de SiriusXM. Offrez-vous un cadeau avec l’Appli SXM et accédez à des balados et à des émissions humoristiques et musicales illimitées qui vous feront rire, danser et chanter.

