Faites un cadeau à votre communauté grâce à l’achat local!

Le temps des Fêtes est l’une des périodes de l’année où les dépenses des consommateurs sont plus élevées en raison de l’achat de présents, de vêtements chics ou de denrées alimentaires pour recevoir les invités. Mais saviez-vous qu’en optant pour l’achat local ce Noël, vous feriez aussi un précieux cadeau à votre communauté? Voici pourquoi!

UN PETIT GESTE AU GRAND IMPACT

En plus d’encourager les commerçants de votre secteur, l’achat local se répercute positivement de plusieurs autres façons. Il peut contribuer à l’ensemble de l’économie d’ici en aidant à préserver une importante quantité d’emplois, de la première étape de la chaîne de production de vos produits à la vente de ceux-ci. Acheter localement pourrait d’ailleurs être comparé à une forme d’investissement auprès des entreprises de la région, puisque cela permet à ces dernières de rendre accessible une grande variété de produits et de services.

De plus, une entreprise qui bénéficie d’un meilleur revenu grâce aux transactions effectuées par les citoyens de la région contribue à augmenter les revenus d’impôts des gouvernements. Cet argent peut ensuite être réinvesti dans des services qui profitent à toute la communauté!

Vous avez l’environnement à cœur? L’achat local entraîne une production réduite de gaz à effet de serre en raison du transport nécessaire pour acheminer les marchandises aux commerces situés près de chez vous.

UNE FOULE DE POSSIBILITÉS

L’achat local ne se limite pas aux produits que vous pouvez déposer dans un panier, mais également à de nombreux services. Pensez à toutes les entreprises de l’industrie événementielle ou culturelle, comme les musées, les salles de spectacles, les galeries d’art, les attractions touristiques, et plus encore. Optez, par exemple, pour un forfait qui gâtera toute la famille ou offrez une expérience en cadeau. Celle-ci permettra peut-être à un proche de découvrir un nouvel endroit et pourrait lui donner envie d’y retourner par la suite.

DES OCCASIONS AVANTAGEUSES

Pendant la période des Fêtes, il n’est pas rare de voir certaines villes ou certains commerces mettre en place des initiatives pour encourager l’achat local. Il peut s’agir de répertoires en ligne qui listent toutes les entreprises des environs et vous aident à trouver le ou les produits et services qui vous font envie. Parfois, des boutiques vous proposent d’acheter une carte-cadeau à offrir et vous donneront par la même occasion un rabais, un crédit ou une autre carte à utiliser vous-même lors d’une prochaine visite.

L’achat local, voilà assurément le plus beau cadeau de Noël à (s’)offrir cette année!