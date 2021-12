Quel cadeau donner à une personne minimaliste?

Trouver quel cadeau offrir peut parfois devenir un réel casse-tête. C’est encore plus vrai lorsque la personne à gâter est de nature minimaliste et cherche donc à posséder le moins d’objets possible. Voici quelques idées qui pourraient lui faire grandement plaisir!

DU TEMPS

Que ce soit sous la forme d’un service (tâches ménagères, gardiennage, cuisine, etc.) ou d’une activité (spectacle, journée de ski, etc.), le temps est un cadeau qui ne prend pas beaucoup de place et qui laisse d’agréables souvenirs!

UU ABONNEMENT

Il peut s’agir d’un abonnement à un service de musique ou de télévision en ligne ou encore à un magazine ou à un journal numérique qui correspond aux goûts de la personne. Certaines entreprises proposent également des services de boî­tes mensuelles. Misez sur des grignotines, de l’alcool (vins, bières de microbrasserie, etc.) ou des soins pour le corps (crèmes, savons, etc.). Consommables, ces produits n’encombreront son domicile que temporairement.

UN OBJET UTILE

Vous pouvez également offrir un cadeau qui servira, particulièrement si vous connaissez ce que la personne possède et ce qu’il lui manque. Il peut s’agir d’un sac à dos, de pailles réutilisables ou de produits d’hygiène lavables, par exemple. Optez pour un objet de qualité afin de favoriser sa durabilité.

Parcourez les différents commerces de votre ré­gion pour trouver d’au­tres idées!