Restez en cybersécurité quand vous créez de nouveaux souvenirs des Fêtes

(EN) En cette période des Fêtes, nous célébrerons peut-être encore de façon différente et souvent virtuelle. La technologie nous a donné la possibilité de nous connecter aux autres, même de très loin, mais elle a offert aux cybercriminels de nouveaux moyens de voler nos renseignements personnels.

Si vous partagez les Fêtes en ligne avec vos amis ou votre famille, voici quelques moyens de sécuriser vos retrouvailles.

PRÉVENTION DES ARNAQUES PAR HAMEÇONNAGE

Vous recevez probablement plus de messages autour des Fêtes de la part de personnes plus ou moins proches. Plusieurs d’entre eux pourraient être des messages d’hameçonnage. L’hameçonnage est l’arnaque en ligne la plus courante, et elle peut se produire par courriel ou message texte. Un cybercriminel peut vous inciter à cliquer sur un lien malveillant, à télécharger un document ou une pièce jointe ou à fournir des renseignements personnels.

Surveillez tout ce qui est suspect ou inhabituel — fautes de frappe ou formulations bizarres — et méfiez-vous des demandes étranges ou du sentiment d’urgence. Si votre service Internet vous envoie un message texte, mais vous avez toujours communiqué par courriel, méfiez-vous. Votre tante vous demande par courriel de fournir vos renseignements bancaires dans les 24 heures afin qu’elle puisse vous envoyer votre argent-cadeau des Fêtes : est-ce bien votre tante?

GARE AUX MALICIELS

Les Fêtes sont le moment le plus merveilleux de l’année, même pour les cybercriminels. C’est pourquoi il est particulièrement important de rester vigilant et de prendre garde aux signes de maliciel. Vous pouvez vous exposer à un plus grand nombre de liens, qu’ils viennent d’amis, de la famille, d’organisations caritatives ou de magasinage en ligne. Prenez donc une minute pour vérifier que chaque lien est légitime en le survolant avec votre curseur avant de cliquer. Ne téléchargez jamais quelque chose sans connaître le contenu du fichier, même si votre oncle vous écrit que c’est la chose la plus drôle au monde. Télécharger un logiciel antivirus certifié est aussi une bonne défense contre les maliciels.

Les Fêtes existent afin que nous puissions amasser des moments inoubliables et partager la joie avec les gens qu’on aime, même si cela doit se faire de façon virtuelle. Si cela vous concerne, assurez-vous de déjouer en tout temps les diverses menaces comme les logiciels malveillants et l’hameçonnage.

Obtenez des conseils sur la façon de sécuriser vos comptes et vos appareils à pensezcybersecurite.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com