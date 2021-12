Mode féminine pour les Fêtes : 5 tendances à adopter

Les années 2020 et 2021 ne furent pas de tout repos pour plusieurs secteurs d’activité. Cela dit, la pandémie n’a pas empêché l’industrie de la mode de lancer de nouvelles collections et de propulser des dizaines de tendances. Envie de célébrer en grand à Noël et au jour de l’An? Voici quelques suggestions de tenues pour les femmes de style!

Le tricot : synonyme de chaleur et de douceur, le tricot n’est pas réservé qu’aux gros gilets boutonnés! Sur les passerelles, on a vu défiler des jupes longues, des robes courtes et des hauts en tricot aux tons pâles. Si vous trouvez le look trop sobre, misez sur des accessoires plus audacieux. La combinaison moulante : ce vêtement une pièce extensible — comme une seconde peau! — est parfait pour celles qui n’ont pas froid aux yeux. Préférez les modèles imprimés et enfilez des escarpins vertigineux pour faire tourner toutes les têtes! Le lilas : dans l’univers de la mode internationale, le lilas n’est plus systématiquement associé au printemps. Ainsi, vous pourriez arborer un tailleur, une veste, une robe ou une jupe dans cette teinte tendre pour le réveillon ou le décompte de fin d’année. Oserez-vous? La fourrure synthétique : les fashionistas qui adorent l’allure de la fourrure, mais défendent bec et ongles les droits des animaux n’ont plus à se priver du style « poilu »! En effet, de plus en plus de designers proposent des pièces en fausse fourrure dont le fini est bluffant de réalisme. Génial! Les losanges : le motif géométrique chouchou de l’année est le dynamique losange. En noir et blanc ou en différentes couleurs, on le retrouve sur des robes élégantes et fluides… idéales pour festoyer, bref!

Visitez les boutiques de vêtements pour femmes de votre région pour dénicher les plus belles tenues pour les Fêtes!