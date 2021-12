La 16e campagne de la Guignolée du Transcontinental est débutée et elle se poursuivra jusqu’au 17 décembre. Durant cette période, La petite bouffe des Frontières, la Ville de Pohénégamook et les municipalités de St-Athanase, Rivière-Bleue et St-Marc-du-Lac-Long encouragent la population à donner généreusement afin que tous puissent célébrer le temps des Fêtes dans la dignité.

La Guignolée du Transcontinental est une initiative de solidarité visant à collecter des dons en denrées, en produits d’hygiène personnels ou en argent qui sont ensuite redistribués aux personnes les plus démunies de la communauté. La population est invitée à contribuer en déposant des produits dans les paniers identifiés à cet effet dans les épiceries, les pharmacies et les dépanneurs du Transcontinental.

Il est à noter qu’il n’y aura pas de collecte en porte-à-porte. Par contre, les personnes qui le désirent pourront se rendre directement à l’entrepôt de La petite bouffe des Frontières, au 524 rue de la Fabrique (porte arrière du bâtiment) à Pohénégamook le 11 décembre entre 9 h et midi afin d’y laisser leurs boîtes de denrées et rencontrer la vaillante équipe qui coordonne l’initiative. Les dons en argent, pour leur part, peuvent être déposés dans les tirelires chez les commerçants participants, envoyés par chèque à La petite bouffe des Frontières ou transmis par virement Interac à l’adresse [email protected]

En raison de l’importante hausse du coût de la vie, notamment celle du panier d’épicerie, au cours de la dernière année, de nombreuses familles du Transcontinental se trouvent en situation de précarité. «La campagne de la Guignolée nous permet de préparer des paniers de Noël afin de garnir la table de ces familles durant la période des Fêtes mais aussi à assurer un minimum d'inventaire à la banque alimentaire, qui vient en aide aux personnes dans le besoin à l’année» explique Johanne Lavoie, coordonnatrice de La petite bouffe des Frontières.

L'an dernier, La petite bouffe des Frontières a distribué 81 paniers de Noël, permettant ainsi à 216 personnes de passer un temps des Fêtes moins difficile. L’organisme s’attend à un nombre de demandes similaire cette année.

La petite bouffe des Frontières invite donc les citoyens, les entreprises et les organisations à poser un geste de solidarité en contribuant à la Guignolée. Au nom des membres du comité organisateur et des municipalités partenaires, La petite bouffe des Frontières remercie la population du Transcontinental pour sa générosité.