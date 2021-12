Marché de Noël de La Pocatière 2021 : une clientèle en augmentation et des exposants ravis

La 7e édition du Marché de Noël de La Pocatière s’est tenue les 27 et 28 novembre à la Cathédrale de Sainte-Anne de La Pocatière. Près de 1500 personnes sont venues à la rencontre de plus de 60 exposants pour acheter des produits agroalimentaires et des œuvres de métiers d’art.

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5425 Sainte-Anne, organisateur du Marché de Noël de La Pocatière, ont remis à la Fondation André-Côté une partie des profits générés par la location de tables aux exposants, soit un montant de 1 000 $. Le reste des profits sera retourné dans la communauté.

De nombreux tirages de produits des exposants ont eu lieu sur la page Facebook «Marché de Noël de La Pocatière» du 22 au 26 novembre par la Fondation André-Côté. Les gagnants devaient se présenter au kiosque de l’exposant pour récupérer leurs produits.