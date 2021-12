Le Marché de Noël des Basques sera de retour le 11 décembre

Le Marché public des Basques invite la population au traditionnel Marché de Noël à Trois-Pistoles qui se tiendra le samedi 11 décembre, de 13h à 19h. Pour l’événement, la chapelle et la salle Vézina de l’église de Trois-Pistoles ainsi que la boutique du Cheval noir accueilleront plus d’une vingtaine de kiosques dans une ambiance festive et sécuritaire.

De plus, ne manquez pas le spectacle de musique traditionnelle gratuit de « la Queue du loup » dès 20h à la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles. Les événements se conformeront aux règles de la Santé publique en vigueur.

Fort d’un partenariat avec la MRC des Basques, la SADC, la Ville de Trois-Pistoles et le CLD des Basques, le Marché public des Basques propose son marché de Noël qui se veut le premier évènement dans le cadre de la deuxième édition de Trois-Pistoles | Fêtes illuminées, Ville animée.

Au total, vingt-cinq kiosques d’exposantes et d’exposants vous présenteront des idées de cadeaux locaux pour alimenter votre temps des Fêtes. Vous retrouverez les produits agroalimentaires et d’artisanat dans les salles de la chapelle et Vézina, tandis qu’un espace communautaire sera aménagé au Cheval noir entre 13h et 16h. Plusieurs prix de participation seront également au rendez-vous.

Visitez la page Facebook du Marché public des Basques pour connaître la liste des exposantes et exposants.