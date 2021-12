Tel un calendrier de l’avent menant aux portes du réveillon de Noël, la Ville de Rivière-du-Loup lance une programmation festive et innovante pour les prochaines semaines. Une activité est proposée chaque jour de décembre, jusqu’au 23 inclusivement, pour que l’esprit de Noël s’empare de Rivière-du-Loup.

Un blanc tapis s’est installé juste à temps pour que l’ambiance féérique des semaines précédant Noël puisse s’installer. Parmi les événements prévus, soulignons le spectacle familial Le coffre féérique, une chasse au trésor, un cinéma des Fêtes, un rallye de Noël, des livres emballés, etc.

Des nouveautés sont également proposées, dont une chorale de jeunes de l’École secondaire de Rivière-du-Loup sur la rue Lafontaine le 17 décembre et un spectacle sur glace lors du patinage des Fêtes. Le 22 décembre, les élus du conseil municipal attendent les citoyens sur le terrain de l’hôtel de ville, pour échanger avec eux et profiter d’un moment chaleureux, feu de joie et bouillon inclus.

SURPRISE À VENIR

Déjà diversifiée, le clou de la programmation de cette année demeure à annoncer un peu plus tard cette semaine. Une activité aussi exceptionnelle qu’enlevante signée Noël Chez nous à Rivière-du-Loup, du 9 au 12 décembre. Les paris sont ouverts, les citoyens sauront-ils deviner l’événement qui sera dévoilé?

La programmation se conclura finalement le 23 décembre, avec un conte de Noël diffusé à 18 h 30 sur les ondes de MAtv. Psit, les organisateurs ont besoin de la collaboration des parents! Au cours de la diffusion, la conteuse invitera les enfants à découvrir un cadeau laissé à leur attention par le lutin sur le pas de leur porte. Les 75 premiers enfants inscrits recevront déjà une surprise, mais pour les autres, les parents sont conviés à jouer le jeu avec un cadeau simple. Un chocolat, une canne de bonbons, un sachet de chocolat chaud ou la lettre d’un lutin par exemple. L’année dernière, l’activité avait remporté un vif succès et s’était attiré les plus grands éloges des familles, les enfants étant transportés de joie par la magie qui s’opérait devant leurs yeux, le conte devenant réalité sur le pas de leur porte!

Naturellement, une programmation aussi diversifiée repose sur la complicité de plusieurs partenaires. La Ville tient donc entre autres à souligner l’essentielle collaboration du comité de relance de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup, des Grands Amis du KRTB, d’Espace Centre-ville, du comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022, de l’École de musique Alain-Caron, du Musée du Bas-Saint-Laurent et de la Fondation de la santé du CHRGP. Lorsque requise, la réservation aux activités des partenaires s’effectue directement auprès d’eux.

La programmation détaillée se trouve en ligne, au VilleRDL.ca sous Loisirs et Événements. Il est à noter que, pour toutes les activités portées par la Ville qui nécessitent une réservation, la période d’inscription est dès maintenant accessible, sur la plateforme Mes loisirs en ligne du VilleRDL.ca/MesLoisirs. L’ensemble des activités respectent les consignes sanitaires au moment de diffuser et certaines nécessiteront la présentation du passeport vaccinal.