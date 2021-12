Trois idées-cadeaux pour égayer les cœurs durant les Fêtes

(EN) La période des Fêtes est bien sûr un moment de célébration, mais aussi de temps passé en famille, avec des amis et pourquoi pas une occasion de relaxer. Bien que cette année beaucoup de choses ont changé et que les traditions paraissent différentes, il n’y a pas de meilleur sentiment que de surprendre un être cher avec le cadeau parfait.

Parce qu’on manque souvent de temps, les achats de Noël peuvent ajouter au stress de la saison. Cependant, magasiner en ligne dans le confort de votre foyer peut vous procurer souplesse et flexibilité. Que vous achetiez pour vous-même, pour les membres de votre famille proches ou éloignés, ou pour un voisin, voici quelques idées inspirantes :

1. PRENDRE SOIN DE SOI

Offrez un cadeau qui apporte du bien-être comme quelques routines de soins personnels effectuées dans le confort du foyer. Faites des provisions de masques, de vernis à ongles, de bombes de bain et de savons. Ces produits sont parfaits pour des paniers-cadeaux faits maison, ou tout simplement pour offrir en version solo.

2. ARTICLES POUR BAS DE NOËL

Les bas de Noël n’ont pas à être fades, ils sont en fait de minicadeaux. Des nouveaux pinceaux de maquillage Quo aux derniers parfums, en passant par les accessoires pour cheveux Dyson, ces produits de beauté essentiels sont d’excellents moyens de terminer la saison. N’oubliez pas les friandises et les confiseries festives, car soyons honnêtes, le chocolat reste toujours une bonne idée-cadeau.

3. L’ÉLECTRONIQUE POUR TOUS

La facilité du magasinage en ligne permet de passer plus de temps avec ceux que vous aimez pendant la période des Fêtes. Rayez ces articles de votre liste en vous procurant tout dans un seul magasin, des écouteurs sans fil aux tout derniers jeux vidéo et accessoires, en passant par les tablettes, les appareils photo numériques et bien d’autres choses encore.

Vous trouverez ces idées de cadeaux et bien d’autres encore sur le site pharmaprix.ca.

