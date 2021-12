C'est le temps des Fêtes sur infodimanche.com

Cette année encore, Info Dimanche vous propose en ce 1er décembre, et ce jusqu’au mois de janvier, une section spéciale pour les Fêtes, intitulée : Noël. Encore une fois, la salle de rédaction a reçu l’aide de nombreux lutins pour vous offrir un contenu diversifié et amusant.

L'année 2021 étant ce qu'elle est, nous ne saurons trop vous inciter à respecter les consignes et directives de la Santé publique.

Au menu, vous trouverez dix contes de la série «Les Aventures d'Orion et Capella à l'Îles des Neiges» de Johanie Dufour et Sarah Beauregard, vous trouverez aussi des suggestions d'idées cadeaux, de livres et même de bandes dessinées.

Accessible via le menu principal de la page d’accueil du site infodimanche.com, la section peut être consultée sous l’onglet NOËL. Celui-ci vous offre deux options: consulter notre Mosaïque de Noël ou notre contenu rédactionnel en lien avec la période des Fêtes.

Plusieurs recettes du temps des Fêtes seront publiées. Toujours sous le thème de Noël, vous retrouverez aussi des nouvelles d’actualité locale.

De plus, comme lors des années précédentes, Info Dimanche vous propose une mosaïque à l’intérieur de laquelle les gens d’affaires et organismes de la région vous transmettent leurs vœux de Noël. Vous n’avez qu’à cliquer sur le logo de l’entreprise dans la mosaïque afin de lire les vœux.

CONCOURS : 1 500 $ EN PRIX

Cette année, le concours en ligne Vœux des Fêtes vous en offre plus encore avec 1 500 $ en prix, soit 2 cartes cadeaux de 500 $ pour l'Hôtel Universel et 5 chèques cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun chez les marchands participants. Vous avez donc 7 chances de gagner !

Joyeuses Fêtes!