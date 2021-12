Cinq idées simples pour répandre la joie en cette période des fêtes

(EN) Beaucoup le disent : ce ne sont pas les cadeaux dispendieux ni les folies de luxe qui font que cette période est magique, mais plutôt les petites choses. Commencez à célébrer dès maintenant avec, en tête, ces conseils pour vivre le moment et partager l’esprit des fêtes.

1. DÉCOREZ POUR LES FÊTES.

Il est impossible de ne pas se sentir joyeux lorsque la maison est décorée de guirlandes scintillantes, de boules de Noël colorées et de jolis centres de tables. En ces temps de pandémie, plusieurs personnes choisissent de décorer plus tôt, alors pourquoi ne pas illuminer et enjoliver votre maison dès maintenant? Confectionnez vos bricolages en famille et amusez-vous en redonnant vie à des cônes, des feuilles de houx ou des bouquets de sapinage.

2. ÉCOUTEZ DE LA MUSIQUE.

La musique des fêtes peut faire sourire le plus grand des grincheux. SiriusXM offre des listes de musique des fêtes sans publicité qui plairont à tous. Tout y est : des airs de Noël aux grands classiques, en passant même par la musique country. Vous pourriez aussi chanter; cela vous remontera le moral et diminuera votre stress après une longue journée de magasinage.

3. INSTAUREZ UNE NOUVELLE TRADITION.

Les bonnes vieilles traditions sont agréables, mais cette année, essayez quelque chose de différent. Vous pourriez cuisiner une nouvelle recette de biscuits, aller patiner le jour de Noël ou regarder les comédies romantiques les plus mielleuses. Peu importe celle que vous choisirez, optez pour une activité que toute la famille aimera et voudra refaire l’an prochain.

4. PARTAGEZ CE QUE VOUS AVEZ.

Il est si simple de faire plaisir, et d’être reconnaissant de ce que l’on a. Le manteau de votre enfant est maintenant trop petit? Donnez-le à une maison d’hébergement pour femmes et enfants. Vous avez une soirée de libre? Écrivez des cartes de Noël à de vieux amis. Offrir de son temps peut aussi faire toute la différence : organisez une rencontre en ligne avec une personne chère qui vit en maison de retraite ou dans un centre de soins de longue durée et qui apprécierait sans aucun doute de la compagnie.

5. OFFREZ DES CADEAUX QUI SERONT RÉUTILISÉS.

Les beaux jouets neufs perdent de leur intérêt dès janvier, mais si vous offrez un cadeau qui sort de l’ordinaire, le destinataire pourra en profiter toute l’année. Songez à offrir un abonnement en cadeau, comme un cours en ligne ou un abonnement d’écoute en continu de SiriusXM qui garantit l’accès à des balados et à des programmes de divertissement ainsi qu’à de la bonne musique pour toutes les occasions.

